Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Tuy nhiên, việc lựa chọn đúng dòng xe vẫn cần dựa trên nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Xu hướng đầu tư xe nâng tay điện của doanh nghiệp hiện nay

Trước xu hướng tự động hóa và tối ưu chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp càng chú trọng việc đầu tư xe nâng tay điện để nâng cao hiệu quả vận hành kho bãi. Thay vì chỉ quan tâm đến giá mua ban đầu, doanh nghiệp quan tâm đến hiệu suất làm việc, lựa chọn thiết bị có khả năng nâng hạ ổn định, di chuyển linh hoạt và đáp ứng cường độ làm việc liên tục trong kho. Trong đó, các mẫu xe nâng tay điện có thiết kế bảng điều khiển đơn giản, tay cầm tích hợp đầy đủ chức năng được chọn sử dụng nhiều vì người lao động dễ làm quen với thiết bị mà không cần đào tạo chuyên sâu.

Ngoài ra, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp có khả năng đồng hành lâu dài và uy tín, có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhanh và cung cấp linh kiện chính hãng để thiết bị hoạt động ổn định.

Xu hướng đầu tư xe nâng tay điện của doanh nghiệp hiện nay tăng cao

Những tiêu chí giúp doanh nghiệp lựa chọn xe nâng tay điện phù hợp

Để tối ưu hiệu quả sử dụng thiết bị trong dài hạn doanh nghiệp có thể lựa chọn xe nâng tay điện phù hợp dựa trên các tiêu chí sau:

- Tải trọng nâng: Tải trọng xe nâng tay điện phổ biến từ 1.5 tấn đến 3 tấn, nên cần chọn tải trọng lớn hơn trọng lượng hàng thực tế khoảng 20% để đảm bảo độ bền.

- Chiều cao nâng: Chiều cao nâng của xe nâng tay điện thường thấp chủ yếu nâng sát mặt đất hoặc dưới 200mm nếu cần nâng cao hơn thì nên cân nhắc chọn xe có khung nâng hỗ trợ.

- Diện tích lối đi: Lối đi hẹp cần dòng xe có bán kính quay vòng nhỏ, thiết kế nhỏ gọn.

- Thời gian làm việc: Doanh nghiệp vận hành nhiều giờ liên tục trong ngày nên chọn dòng xe có pin dung lượng lớn hoặc có pin dự phòng.

- Loại pin: Có thể chọn hai loại pin là pin axit-chì và pin Lithium-ion tùy vào thời gian hoạt động, chi phí đầu tư của doanh nghiệp.

- Dịch vụ hậu mãi: Nên chọn nhà cung cấp có chính sách rõ ràng về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng phụ tùng thay thế sau khi mua.

Chọn xe nâng tay điện phù hợp dựa trên nhu cầu sử dụng

Các dòng xe nâng tay điện phổ biến trên thị trường hiện nay

Trên thị trường hiện nay có 2 dòng xe nâng tay điện phổ biến gồm:

Xe nâng tay điện thấp

Xe nâng tay điện thấp là dòng xe có chiều cao nâng hàng tối đa khoảng 20cm đến 25cm, tải trọng từ 1.5 tấn đến 3 tấn, thiết kế nhỏ gọn dễ thao tác vận chuyển hàng hóa hằng ngày. Trong đó, xe nâng điện mini được xem là phiên bản nâng cấp phù hợp vận chuyển pallet trong kho.

Xe nâng tay điện thấp dễ thao tác và vận chuyển

Xe nâng tay điện cao

Xe nâng tay điện cao chuyên dùng để nâng pallet lên hệ thống kệ độ cao từ 1,6m đến 6m. Đây là lựa chọn phổ biến tại các trung tâm logistics, kho thương mại điện tử và nhà kho có mật độ lưu trữ lớn theo chiều cao.

Xe nâng tay điện cao chuyên dùng để nâng hạ những kệ cao

Xe Nâng Plus đơn vị cung cấp xe nâng tay điện cho doanh nghiệp

Xe nâng tay điện là lựa chọn phù hợp với nhiều mô hình kho vận từ kho hàng nhỏ, trung tâm phân phối cho đến các doanh nghiệp thương mại điện tử có quy mô lớn. Sự linh hoạt và hiệu suất cao giúp xe nâng tay điện tối ưu hiệu suất công việc. Do đó, doanh nghiệp nên xác định đúng nhu cầu sử dụng thực tế trước khi đầu tư thay vì lựa chọn theo cảm tính hoặc chạy theo xu hướng.

Bên cạnh việc xác định đúng nhu cầu, doanh nghiệp cần chọn đơn vị cung cấp uy tín để đồng hành lâu dài trong suốt quá trình sử dụng. Xe Nâng Plus là đơn vị có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, lựa chọn và cung cấp xe nâng tay điện phù hợp với từng đặc thù kho bãi. Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện từ khảo sát thực tế đến chế độ hậu mãi uy tín, Xe Nâng Plus cam kết mang lại giải pháp nâng hạ cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm giải pháp xe nâng tay điện tối ưu cho hoạt động kho bãi hãy liên hệ với Xe Nâng Plus để được tư vấn chi tiết và lựa chọn được dòng xe phù hợp.