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Điện tử - Điện lạnh

Cách vận hành máy làm đá công nghiệp vừa nhanh, vừa tiết kiệm điện

P.V
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Hà Tĩnh đang bước vào những ngày hè cao điểm với cái nắng đặc trưng của miền Trung, đẩy nhu cầu sử dụng đá lạnh tại các nhà hàng, quán cafe, trà sữa tăng vọt.

Các hệ thống máy làm đá công nghiệp dường như hoạt động hết công suất liên tục 24/7 dưới nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C. Điều này không chỉ khiến máy dễ quá tải mà còn ảnh hưởng không ít tới hóa đơn tiền điện.

Bài viết này sẽ chỉ ngay cho bạn các mẹo để máy làm đá vừa ra mẻ nhanh, vận hành bền bỉ mà vẫn tối ưu hóa chi phí điện năng.

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Lắp đặt tại vị trí không gian thoáng, dễ tản nhiệt

Về nguyên lý, hệ thống làm lạnh của máy làm đá cần một không gian thông thoáng để tản nhiệt ra môi trường thông qua dàn ngưng. Nếu đặt máy ở vị trí quá kín hoặc quá nóng, block máy phải hoạt động lâu hơn, chu kỳ làm đá bị kéo dài từ lên tới 25 - 30 phút cho một mẻ. Thời gian máy chạy càng dài, lượng điện tiêu thụ càng lớn, chưa kể tuổi thọ của linh kiện sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.

Vì vậy, hãy ưu tiên đặt máy làm đá ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Đảm bảo khoảng cách từ thân máy đến tường và các thiết bị xung quanh tối thiểu từ 20 – 30cm để tạo không gian đối lưu không khí tốt nhất.

Bên cạnh vị trí đặt, các hộ kinh doanh nên cân nhắc đầu tư các dòng máy có lớp vỏ inox 304 dày dặn phối hợp với lớp bảo ôn (cách nhiệt) cao cấp. Bạn có thể tham khảo thêm các dòng máy làm đá thế hệ mới có thiết kế này giúp giữ đá lâu tan hơn, giảm thiểu tần suất máy phải khởi động lại để bù đá, từ đó tiết kiệm điện năng một cách triệt để

>>> Xem ngay: Các dòng máy làm đá viên công nghiệp thế hệ mới nhỏ gọn, tiết kiệm không gian và điện năng

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Vệ sinh định kỳ bộ lọc và linh kiện

Khi máy làm đá vận hành liên tục, hệ thống quạt gió sẽ hút một lượng lớn bụi bẩn vào bên trong. Nếu không được vệ sinh, lớp bụi này sẽ bám dày vào lưới lọc thô và dàn ngưng, máy không thể giải nhiệt, áp suất hệ thống tăng cao buộc block máy phải hoạt động quá công suất. Từ đó thời gian đông đá bị kéo dài, tiêu tốn thêm từ 15% đến 20% điện năng so với bình thường.

Giải pháp đơn giản là chỉ cần tháo lưới lọc bụi phía trước hoặc bên hông máy, xịt rửa sạch dưới vòi nước để lưu thông gió luôn thông suốt. Cứ sau 3 - 6 tháng, nên gọi thợ kỹ thuật vệ sinh chuyên sâu dàn lạnh và trục quay. Máy sạch sẽ luôn cho hiệu suất làm lạnh nhanh nhất, mẻ đá ra đều đặn, giúp giảm tải tối đa cho hệ thống điện của quán.

Sử dụng nguồn nước cấp mát đầu vào

Nước ở miền Trung thường được đặt trong bồn chứa ngoài trời hoặc trên mái tôn, nhiệt độ nước có thể lên tới 35 - 38°C. Khi nguồn nước này được cấp trực tiếp vào máy, hệ thống làm lạnh sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian và năng lượng chỉ để hạ nhiệt độ nước về mức 0°C trước khi bắt đầu chu trình đông đá, đồng nghĩa với việc hóa đơn tiền điện sẽ tăng lên chóng mặt .

Chính vì vậy, chủ quán nên ưu tiên sử dụng mái che, bạt phản quang hoặc bọc bảo ôn cho bồn chứa nước tổng để giữ nhiệt độ nước sinh hoạt ở mức ổn định, tránh bị ánh nắng hun nóng.

Nước đầu vào càng mát, máy càng rút ngắn được thời gian làm lạnh mỗi mẻ, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ và giảm hao mòn block máy.

Chọn máy có linh kiện cao cấp và hệ thống tự động

Để tối ưu chi phí vận hành, các chủ quán thông thái hiện nay đều dịch chuyển sang các dòng máy thế hệ mới sở hữu các tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội:

- Hệ thống linh kiện cao cấp: Ưu tiên máy sử dụng block nhập khẩu từ các thương hiệu toàn cầu (như Emerson của Mỹ, Secop...). Linh kiện cao cấp giúp máy có hiệu suất làm lạnh cực cao, vận hành êm ái và siêu tiết kiệm điện ngay cả khi nhiệt độ môi trường chạm ngưỡng 40°C.

- Mạch điều khiển thông minh: Hệ thống cảm biến tự động ngắt hoàn toàn khi đá đầy bồn chứa và tự khởi động lại khi đá cạn. Tính năng này giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng máy chạy thừa thãi vào ban đêm hoặc những lúc thấp điểm, bảo vệ tối đa túi tiền cho chủ kinh doanh.

Tiết kiệm điện cho máy làm đá công nghiệp trong mùa cao điểm nắng nóng rất đơn giản, chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ như tối ưu vị trí đặt máy, giữ nguồn nước mát đầu vào, vệ sinh linh kiện định kỳ và sáng suốt lựa chọn một thiết bị có công nghệ tự động thông minh, các chủ quán hoàn toàn có thể làm chủ hóa đơn tiền điện của mình.

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