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Máy giặt Xiaomi, máy sấy quần áo trở thành lựa chọn sống xanh của mọi nhà

P.V
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Hiện nay, xu hướng chọn mua máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi đang trở thành giải pháp “sống xanh” hàng đầu của nhiều gia đình.

Bộ đôi này không chỉ giải phóng sức lao động, tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu đáng kể chi phí điện nước. Đây là khoản đầu tư xứng đáng để nâng tầm chất lượng sống tiện nghi cho mọi nhà.

Tại sao máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi là xu hướng sống xanh?

Sự kết hợp giữa máy giặt và máy sấy quần áo Xiaomi mang lại hiệu quả kép, tối ưu hóa lượng điện và nguồn nước tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp giải phóng sức lao động mà còn là hành động giảm thiểu "dấu chân carbon" của mỗi gia đình:

Tối ưu điện năng, nguồn nước

Thương hiệu công nghệ hàng đầu châu Á luôn chú trọng tích hợp các thuật toán AI thông minh vào hệ thống động cơ truyền động trực tiếp. Nhờ đó, máy giặt Xiaomi có khả năng tự động cân đo khối lượng quần áo để điều phối lượng nước và thời gian giặt một cách chính xác để tránh lãng phí.

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Máy giặt, máy sấy Xiaomi tối ưu điện nước

Bên cạnh đó, các dòng máy sấy quần áo hiện đại, đặc biệt là dòng sấy bơm nhiệt, sử dụng công nghệ tái sử dụng không khí ấm để làm khô quần áo. Cơ chế này giúp giảm lượng điện tiêu thụ lên đến 50% so với máy sấy thông thường, biến việc chăm sóc trang phục trở nên thân thiện với môi trường hơn.

Độ bền bỉ cao giúp giảm thiểu rác thải công nghệ

Một trong những tiêu chí quan trọng của lối sống xanh bền vững là hạn chế việc thay mới thiết bị liên tục, giảm áp lực rác thải lên môi trường. Các dòng máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi luôn được đánh giá cao nhờ linh kiện cao cấp, lồng giặt bằng thép không gỉ và vỏ máy ngăn va đập, hoen gỉ tốt.

Khi phối hợp cùng một chiếc máy sấy quần áo chất lượng, chu trình giặt sấy khép kín sẽ hạn chế tối đa tình trạng quần áo bị sờn rách hay phai màu. Độ bền của thiết bị song hành cùng độ bền của trang phục chính là chìa khóa vàng giúp gia đình thực hành lối sống xanh một cách triệt để.

Hướng dẫn sử dụng bộ đôi máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi đúng cách

Sở hữu thiết bị công nghệ xanh mới chỉ là bước khởi đầu, việc vận hành chúng đúng cách và hiệu quả mới là yếu tố quyết định. Hãy áp dụng ngay những thủ thuật đơn giản dưới đây để tối ưu hóa công năng của bộ đôi này:

Tận dụng tính năng thiết lập giờ trên App Mi Home

Hệ sinh thái thông minh của Xiaomi cho phép người dùng kết nối máy giặt Xiaomi trực tiếp với điện thoại thông minh qua ứng dụng Mi Home một cách dễ dàng. Người dùng có thể hẹn giờ cho máy tự động giặt vào những khung giờ thấp điểm (thường là đêm muộn hoặc sáng sớm) khi giá điện rẻ hơn.

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Tận dụng tính năng hẹn giờ thông minh với Mi Home

Tương tự, việc chuẩn bị sẵn sàng đồ giặt từ tối hôm trước và kích hoạt chu trình giặt sấy thông minh giúp người sử dụng chủ động thời gian. Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm, một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn cho cộng đồng.

Phân loại chất liệu vải và không nhồi nhét quá tải

Trước khi cho đồ vào máy giặt Xiaomi, người dùng nên dành ra 3 phút để phân loại quần áo theo độ dày, chất liệu vải và mức độ bám bẩn. Từ đó, chọn đúng chế độ giặt Eco (tiết kiệm) hoặc chế độ giặt nhanh, tránh việc máy phải hoạt động quá công suất cần thiết

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Phân loại quần áo trước khi sử dụng máy

Khi chuyển đồ sang máy sấy quần áo, quy tắc phân loại này càng phát huy tác dụng giúp các thớ vải dày và mỏng khô đều cùng lúc. Không nhồi nhét quần áo vượt quá 80% dung tích lồng sấy để luồng khí nóng được lưu thông tốt, rút ngắn thời gian sấy từ 15 - 30 phút.

Vệ sinh màng lọc và lồng giặt định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, xơ vải và bụi bẩn bám lại sẽ gây ra vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi. Nước khó thoát hoặc lồng giặt bị lệch tâm do cặn bẩn tích tụ quá nặng, máy giặt sẽ phải kéo dài thời gian vắt, xả, dẫn đến hao phí điện năng khi máy phải hoạt động lâu hơn. Vì vậy, các gia đình nên thực hiện vệ sinh định kỳ và lưu ý những điều sau:

- Vệ sinh túi/khay lọc xơ vải: Đây là nơi xơ vải tích tụ nhiều nhất. Hãy tháo ra và đổ xơ vải đi 1 lần/tuần.

- Sử dụng viên tẩy lồng giặt: Khi bật chế độ tự động làm sạch lồng giặt (Tub Clean), hãy thả thêm 1-2 viên tẩy lồng giặt chuyên dụng hoặc bột Baking Soda vào để tăng hiệu quả diệt khuẩn.

- Vệ sinh gioăng cao su (máy cửa ngang): Lau sạch phần gioăng cửa sau mỗi lần giặt vì nước đọng ở đây rất dễ gây mốc đen

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia điện máy và nhà sản xuất, bạn nên chạy chế độ Tub Clean 1 tháng/lần nếu sử dụng máy giặt hàng ngày để ngăn ngừa nấm mốc tích tụ. Tần suất 3 tháng/lần là mức tối thiểu cho những gia đình ít sử dụng.

Mua máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi chính hãng, giá tốt ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ phân phối máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi chất lượng cao, CellphoneS chính là điểm đến hàng đầu. Không chỉ có tiếng uy tín khi phân phối mặt hàng công nghệ, hiện nay CellphoneS còn mở rộng cung cấp nhiều mặt hàng gia dụng, điện lạnh, nhà thông minh và tivi chính hãng.

Tất cả sản phẩm tại đây đều cam kết, đảm bảo đầy đủ hóa đơn chứng từ và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đi kèm bảo hành uy tín của nhà sản xuất. CellphoneS cũng thường xuyên mang đến các chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt, quà đi kèm hấp dẫn và chính sách trả góp 0% rất linh hoạt. Đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt tận nhà và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sao cho tiết kiệm điện nước.

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CellphoneS cam kết hàng chính hãng đầy đủ bảo hành

Sở hữu bộ đôi máy sấy quần áo và máy giặt Xiaomi là khoản đầu tư rất xứng đáng cho không gian sống của gia đình. Bằng cách áp dụng những thủ thuật vận hành thông minh, người dùng đã góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường. Hãy bắt đầu hành trình sống xanh ngay bây giờ từ chính những công việc giặt giũ thường nhật!

Tags:

#máy giặt #máy sấy #Xiaomi #tiết kiệm năng lượng #đồ gia dụng #bảo vệ môi trường #CellphoneS

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