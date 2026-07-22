Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Remote có màn hình trên gimbal để xem live view hữu ích hay chỉ thêm phụ kiện?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Remote hỗ trợ xem trước khung hình giúp người quay điều khiển gimbal từ xa, nhưng giá trị thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu quay solo và cách sử dụng.

Remote có live view khác gì nút bấm chụp từ xa?

Remote thông thường chủ yếu dùng để bắt đầu quay hoặc chụp ảnh. Trong khi đó, thiết bị có màn hình live view cho phép người dùng kiểm tra bố cục, theo dõi hình ảnh và điều chỉnh một số thao tác mà không cần đứng cạnh điện thoại.

Trên DJI Osmo Mobile 8P, Osmo FrameTap là bộ điều khiển màn hình cảm ứng có thể tháo rời. Phụ kiện này giúp gimbal DJI hỗ trợ phản chiếu hình ảnh từ điện thoại hoặc mô-đun theo dõi, đồng thời cho phép điều khiển thiết bị trong phạm vi tối đa 10m. phản chiếu hình ảnh từ điện thoại hoặc mô-đun theo dõi, đồng thời cho phép điều khiển gimbal trong phạm vi tối đa 10 m. Khi đặt gimbal trên tripod, người quay có thể đứng trước máy, kiểm tra khung hình và bắt đầu ghi hình từ xa. Remote cũng có thể gắn lại vào thân gimbal khi không sử dụng độc lập, giúp hạn chế việc phải mang thêm một phụ kiện rời.

01-dji-osmo-mobile-8p-68-7646.jpg
Remote có màn hình giúp người quay theo dõi khung hình trực tiếp hơn thay vì chỉ điều khiển bằng nút bấm đơn giản.

Tiện nhất khi người quay cũng là nhân vật chính

Giá trị rõ nhất của remote có live view nằm ở các tình huống quay một mình: quay toàn thân, quay TikTok, giới thiệu sản phẩm, bán hàng online hoặc ghi lại khoảnh khắc du lịch. Lúc này, tracking giúp gimbal bám theo chủ thể, còn remote giúp người dùng biết mình có đang đứng đúng khung hình hay không.

Với người thường xuyên quay nội dung, việc xem được khung hình từ xa giúp giảm số lần quay hỏng vì lệch mặt, thiếu tay, cắt chân hoặc sản phẩm nằm ngoài vùng nhìn. Người dùng cũng có thể đổi góc, chuyển dọc - ngang, bắt đầu/dừng quay hay kiểm soát nhanh một số chế độ mà không cần chạm vào điện thoại.

02-dji-osmo-mobile-8p-69-9.jpg
Khi tự quay vlog hoặc selfie, khả năng kiểm soát khung hình từ xa giúp tiết kiệm đáng kể thời gian căn chỉnh.

Remote cũng hữu ích trong những setup cố định tại nhà. Chẳng hạn, người bán hàng online có thể đặt gimbal trước bàn sản phẩm, đứng cách vài mét để trình bày và vẫn kiểm soát được khung hình. Với người làm nội dung tại nhà, remote chỉ là một phần trong bộ thiết bị; tùy nhu cầu, họ còn có thể cân nhắc đèn, micro hoặc máy chiếu Xiaomi cho không gian trình chiếu, xem lại nội dung và giải trí.

Nhưng thêm một món tháo rời cũng là thêm một việc phải nhớ

Mặt trái của remote nằm ngay ở ưu điểm “tháo rời”. Một phụ kiện nhỏ, có pin riêng và cần kết nối riêng đồng nghĩa với việc người dùng phải nhớ sạc, nhớ mang theo và nhớ cất đúng chỗ sau khi quay.

Nếu chỉ quay nhanh khi đi chơi, quay cầm tay trong vài phút hoặc chủ yếu dùng điện thoại để selfie đơn giản, remote rất dễ rơi vào tình trạng “có cũng được, không có cũng xong”. Khi đó, người dùng vẫn phải mang thêm một món nhưng tần suất sử dụng không đủ nhiều để thấy đáng giá.

Ngoài ra, khoảng cách điều khiển cũng không nên được hiểu theo kiểu càng xa càng tốt. Trong thực tế, dùng ở cự ly vừa phải sẽ ổn định hơn, độ trễ dễ chịu hơn và người quay cũng quan sát bối cảnh xung quanh tốt hơn. Ngoài trời nắng gắt, màn hình nhỏ trên remote cũng có thể không thoải mái bằng việc xem trực tiếp trên điện thoại.

03-dji-osmo-mobile-36-1171.jpg
Khi đặt gimbal quay nhóm hoặc du lịch, remote phát huy tác dụng nếu người dùng thật sự cần đứng xa điện thoại để kiểm soát cảnh quay.

Nên xem remote là công cụ nâng cao, không phải món bắt buộc

Remote có live view là tiện ích thật, nhất là với người quay một mình thường xuyên. Nó giải quyết đúng nỗi khó chịu của việc đặt máy xa nhưng không biết khung hình đang ra sao. Với creator, người bán hàng, người quay review sản phẩm hoặc gia đình hay quay nhóm, đây là nâng cấp đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu nhu cầu chính là chống rung khi cầm điện thoại đi du lịch, quay vài đoạn ngắn hoặc ít khi đặt máy cố định, combo gimbal cơ bản có thể hợp lý hơn. Tracking, tripod tích hợp và nút điều khiển trên tay cầm đã đủ cho nhiều tình huống phổ thông.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo DJI Osmo Mobile 7, Osmo Mobile 8 và các phiên bản combo Osmo Mobile 8P. Trong đó, nhóm cần quay solo, xem trước khung hình và điều khiển từ xa có thể ưu tiên combo tích hợp remote phù hợp. Một số sản phẩm đang giảm đến 20%, hỗ trợ trả chậm 0%, trả trước 0 đồng và áp dụng chính sách bảo hành chính hãng.

Kết luận: Đáng tiền nếu dùng đúng tình huống

Remote xem và điều khiển từ xa không phải phụ kiện “cho vui”. Nó giúp người quay một mình chủ động hơn, giảm thao tác thừa và kiểm soát khung hình tốt hơn. Nhưng nếu ít quay cố định, ít cần đứng xa điện thoại hoặc không muốn quản lý thêm phụ kiện, đây vẫn có thể là món dễ bị bỏ quên.

Vì vậy, câu hỏi không phải là remote có hay không tiện, mà là người dùng có đủ nhiều tình huống để tận dụng nó hay không.

Tags:

#Thế Giới Di Động #DJI Osmo Mobile 7 #Osmo Mobile 8 #Osmo Mobile 8P

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Thị trường loa karaoke ngày càng đa dạng, kéo theo nhu cầu tìm kiếm địa chỉ cung cấp thiết bị chính hãng, chất lượng và phù hợp với ngân sách. Với hệ thống showroom trên toàn quốc cùng danh mục sản phẩm phong phú từ nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng, Bảo Châu Elec đang trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua loa karaoke chính hãng.
GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

Bạn đã từng đầu tư cho website, xây dựng nội dung đều đặn nhưng vẫn mãi ở ngoài top Google, thiếu đơn hàng, thương hiệu “mờ nhạt” trong mắt khách hàng? Đừng lo lắng, nhiều chủ doanh nghiệp đã từng ở vị trí đó trước khi gặp GuugoSEO.
CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

Robot hút bụi Xiaomi hiện là trợ thủ dọn dẹp không thể thiếu trong các gia đình hiện đại nhờ khả năng làm sạch tối ưu cùng công nghệ thông minh vượt trội. Hệ thống CellphoneS vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho thiết bị này. Đây là cơ hội vàng giúp bạn nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm.
Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Trong bối cảnh content commerce phát triển mạnh, video ngắn đang trở thành "vũ khí" của các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok shop affiliate. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, chi phí và kỹ năng để xây dựng một quy trình sản xuất video thủ công chuyên nghiệp.
Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Nếu đang phân vân giữa iPhone 12 cũ và iPhone 14 cũ, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Mức giá chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng nhưng đổi lại là hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm vượt trội. Cùng tìm hiểu những lý do iPhone 14 soán ngôi iPhone 12 trên thị trường máy cũ.
Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Máy ép cos thủy lực dùng điện là thiết bị chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong ngành điện lực, cơ điện, viễn thông và công nghiệp nhằm tạo ra các mối nối điện chắc chắn, an toàn và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Sự phát triển của ngành logistics, sản xuất và thương mại điện tử đang kéo theo nhu cầu tối ưu hoạt động nâng hạ tại kho bãi ngày càng lớn. Trong đó, xe nâng tay điện được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các không gian làm việc có diện tích hạn chế.
Những lưu ý khi chọn mua camera giá rẻ để dùng bền và đúng nhu cầu

Những lưu ý khi chọn mua camera giá rẻ để dùng bền và đúng nhu cầu

Camera giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình, cửa hàng nhỏ lựa chọn để tăng khả năng quan sát khu vực cổng, sân, lối ra vào hoặc quầy bán hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào mức giá, người mua dễ chọn nhầm thiết bị không phù hợp với vị trí lắp đặt hoặc nhu cầu sử dụng lâu dài.
Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

Thị trường tai nghe dưới 2 triệu đồng năm 2026 đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều lựa chọn đáng chú ý từ các hãng Samsung, OPPO, Anker và JBL. Mỗi sản phẩm đều có những ưu thế riêng về âm thanh, pin và công năng đặc biệt. Bài viết sẽ giúp người mua so sánh chi tiết để tìm ra mẫu tai nghe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Dù thị trường di động năm 2026 chứng kiến nhiều sự thay đổi về thông số kỹ thuật, việc một thiết bị mới ra mắt vào tháng 07/2026 chỉ sở hữu mức RAM 3 GB khiến nhiều người chú ý.
Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

Trong bối cảnh nhiều người cần một thiết bị gọn hơn laptop nhưng thoải mái hơn điện thoại, Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB tạo chú ý nhờ kích thước nhỏ, cấu hình mạnh và pin lớn. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc tablet phụ để học, làm việc nhanh và giải trí khi di chuyển.
Giá tivi hiện nay bao nhiêu? Nên mua Tivi TCL không?

Giá tivi hiện nay bao nhiêu? Nên mua Tivi TCL không?

Trong thời đại giải trí số, giá tivi là yếu tố được nhiều người quan tâm khi chọn mua sản phẩm. Thị trường hiện có nhiều phân khúc, phù hợp với đa dạng nhu cầu và ngân sách. Cùng với đó, công nghệ màn hình và các tính năng thông minh cũng không ngừng được cải tiến.
Máy đóng gói ABPACK cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy sản xuất

Máy đóng gói ABPACK cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy sản xuất

Tự động hóa khâu đóng gói giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí sản xuất. ABPACK cung cấp các giải pháp máy đóng gói phù hợp với nhiều quy mô sản xuất, từ cơ sở nhỏ đến nhà máy công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng dây chuyền sản xuất hiệu quả.
Samsung Galaxy A27 5G có phải là điểm sáng phân khúc tầm trung?

Samsung Galaxy A27 5G có phải là điểm sáng phân khúc tầm trung?

Mẫu điện thoại Samsung Galaxy A27 5G vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của người dùng. Với nhiều trang bị hướng đến độ bền và hiệu năng sử dụng thực tế, thiết bị này đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung hiện nay.
TOMKO hướng dẫn lựa chọn màn hình trình chiếu và thiết bị thông minh phù hợp cho từng nhu cầu

TOMKO hướng dẫn lựa chọn màn hình trình chiếu và thiết bị thông minh phù hợp cho từng nhu cầu

Việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp không chỉ giúp đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và học tập. Tùy vào từng mục đích, người dùng sẽ có những tiêu chí khác nhau khi lựa chọn, từ thiết bị hiển thị phục vụ hội họp, trình bày đến các sản phẩm hỗ trợ học tập và làm việc cá nhân.
Cấu hình laptop Acer phổ biến, giá tốt, chất lượng cao

Cấu hình laptop Acer phổ biến, giá tốt, chất lượng cao

Cấu hình laptop Acer đa dạng với chip Intel Core i3 đến i7, RAM 8GB–16GB và SSD 256GB–512GB. Điều này giúp máy vận hành ổn định với các nhu cầu làm việc và giải trí đa dạng. Thiết bị đi kèm màn hình Full HD nhằm đem lại không gian hiển thị hình ảnh rõ nét.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!