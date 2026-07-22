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Bảng giá bán chính thức Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tại Việt Nam

P.V
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Sau sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung đã chính thức công bố bộ ba smartphone màn hình gập thế hệ mới gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, Galaxy AI và hiệu năng, mức giá bán cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. Dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng phiên bản bộ nhớ giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Bảng giá Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra mới nhất

Dưới đây là bảng giá bán chính thức của Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tại Việt Nam, được sắp xếp theo từng phiên bản dung lượng và màu sắc để bạn dễ dàng theo dõi, so sánh và cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế.

Giá bán Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Phiên bản
Màu sắc
Giá niêm yết
12GB + 256GB
Tím Shadow, Trắng Cream, Đen Graphite
52.990.000 VNĐ
12GB + 512GB
Tím Shadow, Trắng Cream, Đen Graphite
58.990.000 VNĐ
16GB + 1TB
Tím Shadow, Trắng Cream, Đen Graphite
67.990.000 VNĐ

Giá bán Samsung Galaxy Z Fold8

Phiên bản
Màu sắc
Giá niêm yết
12GB + 256GB
Tím Lavender, Trắng Cream, Đen Graphite
46.990.000 VNĐ
12GB + 512GB
Tím Lavender, Trắng Cream, Đen Graphite
52.990.000 VNĐ
16GB + 1TB
Tím Lavender, Trắng Cream, Đen Graphite
61.990.000 VNĐ

Giá bán Samsung Galaxy Z Flip8

Phiên bản
Màu sắc
Giá niêm yết
12GB + 256GB
Hồng Rosé, Trắng Cream, Đen Graphite
31.990.000 VNĐ

Giá Galaxy Z Series 2026 thay đổi như thế nào so với thế hệ trước?

Ngoài cấu hình và thiết kế, giá bán cũng là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm khi Samsung ra mắt thế hệ Galaxy Z mới. So với Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Fold7, mức giá của dòng Galaxy Z Series 2026 được Samsung xây dựng theo chiến lược cạnh tranh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với các công nghệ màn hình gập mới nhất.

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Bộ 3 sản phẩm mới với nhiều tính năng đáng tiền.

So sánh giá Galaxy Z Flip8 và Galaxy Z Flip7

Phiên bản
Galaxy Z Flip8
Galaxy Z Flip7
256GB
31.990.000 VNĐ
23.490.000 VNĐ

So sánh giá Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold7

Phiên bản
Galaxy Z Fold8
Galaxy Z Fold7
256GB
46.990.000 VNĐ
39.490.000 VNĐ
512GB
52.990.000 VNĐ
42.990.000 VNĐ

Galaxy Z Fold8 Ultra có mức giá tương xứng với vị thế flagship

Lần đầu tiên Samsung giới thiệu phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra, hậu tố ultra được thêm vào đã thể hiện tham vọng của hãng khi đưa sản phẩm này tiệm cận với dòng cao cấp của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc đây cũng là mẫu smartphone màn hình gập cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.

Tại Viettel Store, khách hàng có thể đăng ký đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra với mức giá từ 52.990.000 VNĐ để được hưởng những ưu đãi và quà tặng độc quyền.

Đặt trước Galaxy Z Series tại Viettel Store để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Từ 22/7 đến 07/8/2026, Viettel Store triển khai chương trình đặt trước dành cho Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Khách hàng chỉ cần đặt cọc 500.000đ (đặt cọc online hoặc tại siêu thị) để giữ máy và nhận hàng sớm từ 08/08/2026.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

- KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

- KM2: Giảm ngay 3 triệu đồng + Giảm đến 5 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung (áp dụng cho cả hai chương trình):

- Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

- Giảm 500.000 đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

- Tặng gói đặc quyền Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí thay màn hình 1 lần trong 2 năm (15 triệu đồng), Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng các đặc quyền hậu mãi (dán màn hình chính, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa tại trung tâm bảo hành, giao nhận tận nơi).

- Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2 hoặc Galaxy Watch9 giảm đến 3 triệu đồng.

- Trả góp 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng, thời hạn tối đa 24 tháng.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi mua hàng, khách hàng đặt trước và nhận máy tại Viettel Store còn có cơ hội tham gia chương trình "Đặt trước Galaxy Gập - Trúng Gấp Đôi Quà", áp dụng đến hết 17/08/2026, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng: 01 Galaxy Z Flip8 256GB (31.990.000 đồng), 02 Galaxy Watch9 40mm (9.990.000 đồng), 05 Galaxy Buds4 (4.990.000 đồng) và 88 ví da Magnet (490.000 đồng).

Khách hàng đặt trước sẽ được nhận hàng sớm từ 08/8/2026, trước thời điểm mở bán chính thức vào 18/8/2026.

Đặt cọc TẠI ĐÂY

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Đặt trước sản phẩm để nhận nhiều ưu đãi tại Viettel Store.

Với việc chính thức công bố giá bán tại thị trường Việt Nam, bộ ba Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tiếp tục mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng yêu thích smartphone màn hình gập. Nếu đang có kế hoạch nâng cấp điện thoại mới, đừng quên theo dõi Viettel Store để được tư vấn dòng máy phù hợp và không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn.

Tags:

#Viettel Store #Samsung Galaxy Z Flip8 #Galaxy Z Fold8 #Galaxy Z Fold8 Ultra

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