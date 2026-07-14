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Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

P.V
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Nếu đang phân vân giữa iPhone 12 cũ và iPhone 14 cũ, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Mức giá chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng nhưng đổi lại là hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm vượt trội. Cùng tìm hiểu những lý do iPhone 14 soán ngôi iPhone 12 trên thị trường máy cũ.

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Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Điều gì khiến iPhone 14 cũ đắt hàng hơn iPhone 12 cũ?

Dù cùng thuộc phân khúc iPhone cũ, iPhone 14 vẫn được nhiều người ưu tiên lựa chọn hơn iPhone 12. Sự chênh lệch này đến từ hàng loạt nâng cấp đáng giá về hiệu năng, camera, pin và thời gian hỗ trợ phần mềm.

Hiệu năng thể hiện ở khoảng cách hai thế hệ chip

iPhone 12 cũ sử dụng chip A14 Bionic và RAM 4GB nên khả năng đa nhiệm còn hạn chế. Khi mở nhiều ứng dụng, máy dễ tải lại ứng dụng sau khi chuyển đổi qua lại. Với các tựa game nặng, thiết bị chỉ phù hợp ở mức thiết lập trung bình và có thể nóng khi chơi lâu.

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iPhone 14 cũ mạnh hơn, đa nhiệm mượt, được cập nhật

Trong khi đó iPhone 14 cũ được trang bị chip A15 Bionic 5 nhân GPU cùng RAM 6GB mạnh mẽ hơn đáng kể. Máy xử lý đa nhiệm, chơi game và chỉnh sửa nội dung mượt mà ổn định nhờ hiệu năng mạnh mẽ hơn. Nếu cần một chiếc iPhone dùng bền và không giật lag, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng đầu tư hơn.

Camera được nâng cấp

iPhone 12 cũ có camera kép 12MP nhưng khả năng chụp ảnh đã bắt đầu lép vế so với các thế hệ mới. Camera trước chưa hỗ trợ lấy nét tự động, còn camera chính có khẩu độ nhỏ hơn nên chụp đêm chưa thật sự nổi bật. Chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng vì thế vẫn còn nhiều hạn chế.

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iPhone 14 cũ chụp đêm đẹp, selfie nét, quay video tốt hơn

Trong khi đó, iPhone 14 cũ sở hữu camera chính khẩu độ f/1.5 kết hợp công nghệ Photonic Engine, cho ảnh sáng rõ và ít nhiễu hơn khi chụp đêm. Camera trước được nâng cấp tính năng lấy nét tự động, giúp selfie, gọi video và quay vlog sắc nét hơn, phù hợp với ai thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video.

Pin và thời gian hỗ trợ phần mềm

Một hạn chế của iPhone 12 cũ là pin đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Nhiều máy trên thị trường chỉ còn khoảng 70-85% dung lượng pin, thậm chí cần thay mới nếu dưới 80%. Điều này khiến người dùng phải tính thêm một khoản chi phí sau khi mua, cuối cùng có thể trở thành đắt hơn mua một chiếc 14 cũ từ đầu.

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iPhone 14 cũ pin tốt hơn, hỗ trợ iOS lâu dài hơn

Trong khi đó, iPhone 14 cũ có lợi thế về cả pin và thời gian hỗ trợ phần mềm. Máy ra mắt muộn hơn nên sẽ được cập nhật iOS lâu hơn, đồng thời có nhiều cơ hội tiếp cận các tính năng và công nghệ AI mới của Apple. Nếu muốn sử dụng ổn định trong 3-4 năm tới, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

Thiết kế tổng thể không quá khác biệt

iPhone 12 cũ mang ngôn ngữ thiết kế vuông vức được Apple áp dụng từ năm 2020 nhưng vẫn còn hiện đại. Máy có trọng lượng nhẹ hơn chỉ 164g so với iPhone 14 172g, cho cảm giác cầm nắm thoải mái và dễ sử dụng bằng một tay.

iPhone 14 nặng hơn đôi chút, tạo cảm giác cầm chắc tay. Các màu sắc mới như tím hay xanh dương cũng mang đến vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung hơn so với iPhone 12.

Bảng giá iPhone 14 cũ tại CellphoneS

Để chắc chắn hơn về quyết định mua hàng, người mua có thể tham khảo bảng giá đầy đủ của hai dòng máy này tại CellphoneS. Cửa hàng có rất nhiều máy với tình trạng, mức giá khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu ngân sách.

Tên sản phẩm
Tình trạng máy
Giá
iPhone 14 128GB
Chính hãng VN/A - Đã Kích Hoạt
11.890.000đ
Cũ đẹp
10.690.000đ
Cũ trầy xước
9.990.000đ
Đổi bảo hành
11.390.000đ
iPhone 14 256GB
Cũ đẹp
12.290.000đ
iPhone 14 Plus 128GB
Cũ đẹp
12.690.000đ
iPhone 14 Plus 256GB
Cũ trầy xước
Liên hệ
Cũ xước cấn
11.990.000đ
iPhone 14 Plus 512GB
Cũ đẹp
15.690.000đ
iPhone 14 Pro 128GB
Cũ đẹp
16.390.000đ
Cũ trầy xước
15.390.000đ
Cũ xước cấn
14.390.000đ
iPhone 14 Pro 256GB
Cũ đẹp
17.990.000đ
Cũ trầy xước
16.990.000đ
iPhone 14 Pro 512GB
Cũ đẹp
19.290.000đ
Cũ trầy xước
18.290.000đ
iPhone 14 Pro 1TB
Cũ đẹp
20.290.000đ
iPhone 14 Pro Max 128GB
Cũ đẹp
18.990.000đ
Cũ trầy xước
17.990.000đ
iPhone 14 Pro Max 256GB
Cũ đẹp
20.490.000đ
Cũ trầy xước
19.490.000đ
iPhone 14 Pro Max 512GB
Cũ đẹp
22.190.000đ
Cũ trầy xước
21.190.000đ
Cũ xước cấn
20.190.000đ
iPhone 14 Pro Max 1TB
Cũ đẹp
23.190.000đ
Cũ trầy xước
22.190.000đ

Nên mua iPhone 12 cũ hay iPhone 14 cũ?

Lựa chọn giữa iPhone 12 cũ và iPhone 14 cũ phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu đang phân vân giữa hai lựa chọn này, dưới đây là gợi ý theo nhu cầu sử dụng:

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, iPhone 12 cũ vẫn đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày. Người dùng có thể nghe gọi, nhắn tin, lướt web, mạng xã hội, xem phim và trải nghiệm hệ sinh thái Apple. Lựa chọn này phù hợp cho người có ngân sách từ 5-10 triệu đồng hoặc cần một chiếc iPhone phụ với mức đầu tư thấp.

Nếu có thể chi thêm khoảng 1.5-3 triệu đồng, iPhone 14 cũ sẽ mang lại trải nghiệm toàn diện hơn. Máy có hiệu năng mạnh mẽ, camera chất lượng, pin ổn định và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn. Máy dành cho ai cần thời gian sử dụng dài, thường xuyên chơi game, quay video, làm việc trên điện thoại.

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Cân nhắc cả hiệu năng và giá, iPhone 14 cũ đáng tiền hơn

Với mức chênh lệch giá không quá lớn, iPhone 14 cũ mang lại giá trị sử dụng vượt trội so với iPhone 12. Đây là lựa chọn phù hợp nếu ai muốn sử dụng ổn định trong nhiều năm mà không nhanh lỗi thời. Tại CellphoneS, người dùng có thể mua iPhone 14 cũ với giá tốt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình thu cũ lên đời giúp tiết kiệm chi phí đáng kể khi nâng cấp máy.

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#Cửa hàng CellphoneS #hệ thống CellphoneS #CellphoneS

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