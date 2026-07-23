Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Độ trễ tay cầm ảnh hưởng đến game FPS, đua xe và đối kháng ra sao?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong nhiều tựa game hành động, cảm giác “bấm rồi mà nhân vật chưa phản ứng” có thể đến từ độ trễ tay cầm. Vấn đề này không phải lúc nào cũng nghiêm trọng, nhưng với FPS, đua xe và đối kháng, chỉ vài mili giây cũng có thể làm trải nghiệm khác đi rõ rệt.

Độ trễ tay cầm khác với mạng lag

Khi chọn tay cầm chơi game, nhiều người thường nhìn vào thiết kế, độ bền analog, pin hoặc khả năng kết nối. Tuy nhiên, độ trễ đầu vào mới là yếu tố quyết định thao tác bấm nút, gạt cần, bóp cò được game ghi nhận nhanh đến đâu.

Độ trễ tay cầm khác với lag mạng, tụt FPS hay độ trễ màn hình. Lag mạng khiến nhân vật hoặc đối thủ phản hồi chậm qua kết nối internet. Tụt FPS làm hình ảnh giật, thiếu mượt. Độ trễ màn hình khiến hình ảnh hiển thị chậm hơn thao tác. Còn độ trễ tay cầm nằm ở đoạn đầu: từ lúc người chơi bấm nút đến khi tín hiệu được gửi tới máy.

Một thông số thường được nhắc đến là polling rate, tức số lần tay cầm gửi tín hiệu mỗi giây. Ví dụ 125Hz tương đương khoảng 8ms giữa hai lần gửi tín hiệu, còn 1.000Hz rút khoảng này xuống gần 1ms trong điều kiện lý tưởng. Dù vậy, cảm giác thực tế còn phụ thuộc kết nối có dây, Bluetooth, 2.4GHz, thiết lập game, hệ điều hành và màn hình.

01-tay-cam-choi-game-machenike-den-vang-g5-pro-v2-premium-edition-15-639107389132751876.jpg
Machenike G5 Pro V2 Premium Edition minh họa bố cục analog, D-pad và các nút thao tác, những vị trí tạo ra phần lớn tín hiệu điều khiển trong game.

Với game FPS: Chậm một nhịp có thể lệch tâm ngắm

Trong FPS, độ trễ thể hiện rõ nhất ở hai thao tác: Xoay camera bằng analog và bóp cò. Nếu tín hiệu vào chậm, người chơi dễ có cảm giác tâm ngắm “đuổi theo tay”, lia súng qua mục tiêu hoặc bắn muộn khi đối thủ đã rời vị trí.

Với game bắn súng giải trí, độ trễ nhỏ thường không quá khó chịu, nhất là khi game có hỗ trợ aim assist. Nhưng trong các trận đấu tốc độ cao, nơi người chơi cần peek góc, kéo tâm và bắn trong khoảnh khắc rất ngắn, tay cầm phản hồi chậm sẽ khiến thao tác thiếu chắc chắn.

Đó cũng là lý do ở FPS cạnh tranh trên PC, nhiều người vẫn ưu tiên chuột và bàn phím vì lợi thế về tốc độ rê tâm và độ chính xác. Nếu vẫn muốn chơi FPS bằng tay cầm, kết nối có dây hoặc 2.4GHz ổn định, màn hình bật chế độ Game và FPS cao sẽ quan trọng hơn việc chỉ nhìn vào một thông số quảng cáo.

Với game đua xe: Độ trễ khiến vào cua và kiểm soát xe khó hơn

Tay cầm rất phù hợp với game đua xe vì cần analog giúp điều chỉnh hướng lái linh hoạt, còn trigger hỗ trợ kiểm soát ga và phanh chính xác hơn phím bấm thông thường. Tuy nhiên, nếu độ trễ cao, xe có thể phản ứng chậm hơn thao tác của người chơi.

Điều này dễ khiến xe vào cua muộn, drift sai thời điểm hoặc phanh không kịp ở những đoạn cua gấp. Với game mô phỏng và các màn đua tốc độ cao, người chơi có thể phải thao tác sớm hơn thay vì điều khiển theo phản xạ tự nhiên.

02-machenike-trang-f1-so-huu-thong-so-va-thoi-luong-pin-sieu-trau.jpg
Machenike F1 với hai analog và cụm nút mặt trước, phù hợp để minh họa các thao tác lái, ga, phanh và điều hướng trong game tốc độ.

Với game đối kháng: Độ trễ có thể làm hụt combo

Game đối kháng yêu cầu thao tác đúng thời điểm, từ nối combo, đỡ đòn đến phản công. Nếu tín hiệu từ tay cầm bị chậm, người chơi có thể bấm đúng nhưng chiêu vẫn ra muộn, khiến combo bị ngắt hoặc bỏ lỡ cơ hội phản đòn.

Tuy nhiên, tay cầm không phải nguyên nhân duy nhất. TV chưa bật chế độ Game, tính năng làm mượt hình ảnh, FPS thiếu ổn định hoặc độ trễ sẵn có của game cũng có thể tạo cảm giác phản hồi chậm.

Người chơi nghiêm túc nên ưu tiên kết nối có dây khi luyện combo hoặc thi đấu. Với nhu cầu giải trí, chỉ cần giữ kết nối ổn định, đảm bảo pin đủ và không ngồi quá xa thiết bị nhận tín hiệu.

03-dareu-den-h102-la-mau-tay-gon-nhe-suong-tay-cho-moi-doi-tuong.jpg
DareU H102 cho thấy bố cục nút đối xứng và hai analog có đèn, phù hợp với các tựa game cần bấm nhanh, đúng nhịp.

Cách giảm độ trễ dễ làm trước khi đổi tay cầm

Hãy thử cắm dây USB, đặt đầu thu 2.4GHz gần chỗ ngồi, hạn chế vật cản, bật chế độ Game trên TV và kiểm tra FPS. Trên Windows, bạn cũng có thể dùng công cụ kiểm tra gamepad để phát hiện nút bỏ nhịp, analog bất thường hoặc kết nối thiếu ổn định.

Nếu đang tìm mẫu phù hợp hơn để chơi FPS, đua xe hoặc đối kháng, Thế Giới Di Động hiện có nhiều lựa chọn từ DareU, Machenike, Rapoo với mức giá phổ thông, nhiều mẫu đang có giá tốt và giảm trực tiếp như DareU H102, DareU H105, Machenike G3s, G5 Pro hay Rapoo V610M. Người dùng nên ưu tiên mẫu có kiểu kết nối phù hợp thiết bị đang dùng, cảm giác cầm chắc tay và chính sách mua hàng, bảo hành rõ ràng tại hệ thống.

Với đa số người chơi, một tay cầm kết nối ổn định, màn hình được tối ưu và FPS đủ mượt sẽ quan trọng hơn việc chạy theo con số polling rate thật cao. Còn nếu thường xuyên chơi cạnh tranh, luyện combo hoặc thi đấu online nghiêm túc, độ trễ thấp là tiêu chí rất đáng đưa vào danh sách ưu tiên.

Tags:

#độ trễ tay cầm #game FPS #đua xe #đối kháng #polling rate #trải nghiệm game #Thế Giới Di Động

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Thị trường loa karaoke ngày càng đa dạng, kéo theo nhu cầu tìm kiếm địa chỉ cung cấp thiết bị chính hãng, chất lượng và phù hợp với ngân sách. Với hệ thống showroom trên toàn quốc cùng danh mục sản phẩm phong phú từ nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng, Bảo Châu Elec đang trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua loa karaoke chính hãng.
GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

Bạn đã từng đầu tư cho website, xây dựng nội dung đều đặn nhưng vẫn mãi ở ngoài top Google, thiếu đơn hàng, thương hiệu “mờ nhạt” trong mắt khách hàng? Đừng lo lắng, nhiều chủ doanh nghiệp đã từng ở vị trí đó trước khi gặp GuugoSEO.
CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

Robot hút bụi Xiaomi hiện là trợ thủ dọn dẹp không thể thiếu trong các gia đình hiện đại nhờ khả năng làm sạch tối ưu cùng công nghệ thông minh vượt trội. Hệ thống CellphoneS vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho thiết bị này. Đây là cơ hội vàng giúp bạn nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm.
Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Trong bối cảnh content commerce phát triển mạnh, video ngắn đang trở thành "vũ khí" của các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok shop affiliate. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, chi phí và kỹ năng để xây dựng một quy trình sản xuất video thủ công chuyên nghiệp.
Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Nếu đang phân vân giữa iPhone 12 cũ và iPhone 14 cũ, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Mức giá chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng nhưng đổi lại là hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm vượt trội. Cùng tìm hiểu những lý do iPhone 14 soán ngôi iPhone 12 trên thị trường máy cũ.
Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Máy ép cos thủy lực dùng điện là thiết bị chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong ngành điện lực, cơ điện, viễn thông và công nghiệp nhằm tạo ra các mối nối điện chắc chắn, an toàn và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Sự phát triển của ngành logistics, sản xuất và thương mại điện tử đang kéo theo nhu cầu tối ưu hoạt động nâng hạ tại kho bãi ngày càng lớn. Trong đó, xe nâng tay điện được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các không gian làm việc có diện tích hạn chế.
Những lưu ý khi chọn mua camera giá rẻ để dùng bền và đúng nhu cầu

Những lưu ý khi chọn mua camera giá rẻ để dùng bền và đúng nhu cầu

Camera giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình, cửa hàng nhỏ lựa chọn để tăng khả năng quan sát khu vực cổng, sân, lối ra vào hoặc quầy bán hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào mức giá, người mua dễ chọn nhầm thiết bị không phù hợp với vị trí lắp đặt hoặc nhu cầu sử dụng lâu dài.
Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

Thị trường tai nghe dưới 2 triệu đồng năm 2026 đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều lựa chọn đáng chú ý từ các hãng Samsung, OPPO, Anker và JBL. Mỗi sản phẩm đều có những ưu thế riêng về âm thanh, pin và công năng đặc biệt. Bài viết sẽ giúp người mua so sánh chi tiết để tìm ra mẫu tai nghe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Dù thị trường di động năm 2026 chứng kiến nhiều sự thay đổi về thông số kỹ thuật, việc một thiết bị mới ra mắt vào tháng 07/2026 chỉ sở hữu mức RAM 3 GB khiến nhiều người chú ý.
Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

Trong bối cảnh nhiều người cần một thiết bị gọn hơn laptop nhưng thoải mái hơn điện thoại, Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB tạo chú ý nhờ kích thước nhỏ, cấu hình mạnh và pin lớn. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc tablet phụ để học, làm việc nhanh và giải trí khi di chuyển.
Giá tivi hiện nay bao nhiêu? Nên mua Tivi TCL không?

Giá tivi hiện nay bao nhiêu? Nên mua Tivi TCL không?

Trong thời đại giải trí số, giá tivi là yếu tố được nhiều người quan tâm khi chọn mua sản phẩm. Thị trường hiện có nhiều phân khúc, phù hợp với đa dạng nhu cầu và ngân sách. Cùng với đó, công nghệ màn hình và các tính năng thông minh cũng không ngừng được cải tiến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!