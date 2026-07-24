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Điện tử - Điện lạnh

Chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió tại Điện Máy Phúc Khánh mới nhất 2026

P.V
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Trong phân khúc điện lạnh dân dụng và thương mại cao cấp, dòng điều hòa âm trần nối ống gió luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các không gian đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.

Tuy nhiên, khác với dòng máy treo tường hay âm trần, việc lắp đặt hệ thống điều hòa nối ống gió đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn. Vậy, chi phí lắp đặt hệ thống này bao nhiêu? cùng tìm hiểu nhé!

Ưu, nhược điểm của điều hòa âm trần nối ống gió

Ưu điểm:

  • Tiết kiệm không gian: Điều hòa âm trần nối ống gió có thiết kế giấu trong trần sẽ giúp tiết kiệm tối đa không gian lắp đặt.
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  • Tính thẩm mỹ cao: Các trục đường ống được giấu kín cùng dàn máy được âm vào tường giúp tăng tính thẩm mỹ, phù hợp với các công trình thương mại như siêu thị, hội trường, khách sạn,...
  • Khả năng tạo không khí thoáng mát tốt: Thiết bị có công suất lớn, kết nối từ nhiều cửa gió giúp phạm vi hoạt động rộng, tạo không khí thoáng mát hơn các dòng điều hòa thông thường.
  • Hoạt động ổn định: Dòng máy này thường do các thương hiệu lớn như Panasonic, Daikin sản xuất nên có khả năng vận hành êm ái, ổn định, độ bền cao, ít gặp các tình trạng hỏng hóc

Nhược điểm:

  • Chi phí cao: Chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió khá cao, quá trình vệ sinh máy lạnh và bảo dưỡng cũng phức tạp hơn so với dòng điều hòa phổ thông do có nhiều cửa gió.
  • Quá trình lắp đặt, thi công phức tạp: Việc lắp đặt, thi công đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, tay nghề, sự hiểu biết về mọi thông số kỹ thuật của dòng máy. Trường hợp thợ lắp đặt sai kỹ thuật cũng như bỏ bớt giai đoạn thì điều hòa sẽ có nguy cơ gặp phải các hiện tượng như ống thông gió bị đọng sương, luồng gió không đều,...

Các chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió

Chi phí thiết bị

Đây là chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất. Giá máy tùy thuộc vào thương hiệu, công suất, công nghệ. Tại Điện Máy Phúc Khánh, chi phí điều hòa âm trần nối ống gió dao động từ:

  • Với công suất nhỏ (từ 9.000 đến 18.000 BTU): Phù hợp lắp đặt tại phòng ngủ, phòng làm việc nhỏ. Giá dao động từ 13 đến 22 triệu đồng.
  • Công suất trung bình ( 24.000 đến 36.000 BTU): Phù hợp cho phòng khách lớn, showroom giá dao động từ 25 đến 40 triệu.
  • Công suất lớn từ 42.000 đến 60.000 BTU: Phù hợp cho hội trường, nhà hàng với giá dao động từ 45 đến 60 triệu hoặc cao hơn.
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Chi phí vật tư lắp đặt

Đây là phần có biến động giá nhiều nhất tùy thuộc vào khoảng cách lắp đặt, yêu cầu thẩm mỹ của từng công trình. Vật tư lắp đặt gồm:

  • Ống đồng dẫn gas: Kết nối dàn nóng và lạnh.
  • Hệ thống ống gió: Gồm ống gió mềm hoặc ống gió cứng.
  • Cửa gió: Có nhiều loại như cửa gió nan bầu dục, cửa gió khuếch tán, cửa gió khe dài,...
  • Box cửa gió giúp kết nối ống gió và cửa gió
  • Vật tư phụ khác như ống nước thải, dây điện, giá treo dàn nóng, vật liệu bảo ôn,...

Chi phí nhân công

Nhân công lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió thường cao hơn so với máy treo tường do việc lắp đặt phức tạp hơn gồm lắp đặt dàn lạnh, đi đường ống đồng, lắp đặt hệ thống ống gió, khoét lỗ trần, lắp đặt cửa gió, thử áp, hút chân không, vận hành chạy thử,...

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió

Thương hiệu máy điều hòa

Hiện nay, có nhiều thương hiệu điều hòa trên thị trường với giá thành khác nhau. Đối với dòng điều hòa phân khúc cao cấp như Daikin sẽ có giá thành cao hơn so với các dòng khác với khả năng hoạt động bền bỉ, chế độ công nghệ làm lạnh nhanh chóng.

Khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh

Khoảng cách càng xa thì chi phí ống đồng, dây điện và nhân công sẽ càng cao. Ngoài ra, nếu chênh lệch độ cao quá lớn có thể cần thêm bẫy dầu hoặc các thiết bị hỗ trợ khác.

Kiểu dáng cửa gió

Cửa gió khe dài thường có giá thành cao hơn nhiều so với cửa gió khuếch tán vuông thông thường. Nếu bạn ưu tiên thẩm mỹ theo phong cách hiện đại, sang trọng thì phần chi phí này sẽ chiếm một phần chi phí lớn.

Thời điểm thi công

Thi công trong giai đoạn hoàn thiện phần thô của công trình là thời điểm lý tưởng nhất. Nếu lắp đặt hệ thống điều hòa âm trần nối ống gió sau khi đã đóng trần thạch cao bạn sẽ mất thêm chi phí cắt vá, sơn bả lại trần gây tốn kém và mất nhiều thời gian.

Chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió không có một khoảng cụ thể mà phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, đặc điểm công trình thi công. Đầu tư vào hệ thống ống gió không chỉ là đầu tư vào thiết bị làm mát mà còn đầu tư vào sự sang trọng, trải nghiệm sống đẳng cấp. Để có một hệ thống vận hành hoàn hảo, hãy lựa chọn đơn vị uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Truy cập ngay https://dienmayphuckhanh.vn để tham khảo thêm nhiều dòng điều hòa giá rẻ, hoạt động êm ái, bền bỉ.

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#Điện Máy Phúc Khánh #điều hòa âm trần

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