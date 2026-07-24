SpaMini – phần mềm quản lý khách hàng spa toàn diện cho chủ spa hiện đại

Sổ tay dễ nhòe, Excel thì rối, còn khách hàng thì ngày càng đòi hỏi trải nghiệm chuyên nghiệp hơn. Đó là lý do một phần mềm quản lý khách hàng spa chuyên biệt không còn là thứ “có thì tốt”, mà đã trở thành công cụ sống còn để giữ chân khách và tăng doanh thu.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về SpaMini – một ứng dụng được thiết kế riêng cho ngành làm đẹp, giúp bạn quản lý toàn bộ hoạt động spa ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Vì sao spa cần một phần mềm quản lý khách hàng riêng?

Theo thống kê, có tới 72% chủ spa vẫn đang quản lý bằng sổ tay hoặc Excel. Cách làm này khiến họ mất trung bình khoảng 2 giờ mỗi ngày cho công việc hành chính, dễ nhầm lịch, khó tra cứu lịch sử khách và mất dữ liệu mỗi khi nhân viên nghỉ việc. Nghiêm trọng hơn, có tới 60% khách hàng rời đi chỉ vì được chăm sóc kém sau dịch vụ – họ không phàn nàn, chỉ đơn giản là không quay lại.

Một phần mềm quản lý khách hàng spa đúng nghĩa sẽ giải quyết tận gốc những vấn đề này: lưu trữ toàn bộ thông tin khách một cách khoa học, tự động nhắc lịch chăm sóc, và cung cấp báo cáo để bạn ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính. SpaMini được sinh ra để làm đúng những việc đó.

SpaMini là gì?

SpaMini là bộ đôi ứng dụng dành cho chủ spa và khách hàng của họ. Với chủ spa, đây là một phần mềm quản lý khách hàng spa toàn diện: bạn quản lý lịch hẹn, hồ sơ khách, liệu trình và chăm sóc khách tự động. Với khách hàng, họ có một app riêng để tự đặt lịch, nhắn tin và theo dõi tiến độ liệu trình của mình. Tất cả gói gọn trong một hệ thống gọn nhẹ, không cần đào tạo phức tạp và có thể thiết lập chỉ trong 5 phút.

Những tính năng nổi bật của SpaMini

Đặt lịch & khách tự đặt hẹn

Xem toàn bộ lịch hẹn theo ngày hoặc tuần trên một màn hình, tự động kiểm tra khung giờ để tránh trùng lịch.

Khách tự đặt lịch và chọn dịch vụ ngay trên app của họ – bạn chỉ cần xác nhận.

Check-in bằng QR, ghi nhận cả khách vãng lai và phân công kỹ thuật viên theo chuyên môn.

Hồ sơ khách hàng 360°

Lưu đầy đủ thông tin mỗi khách: lịch sử dịch vụ, ghi chú về da, sở thích, ngày sinh nhật và tiến độ liệu trình nhiều buổi.

Tự động phân nhóm khách VIP và khách có nguy cơ rời đi để chăm sóc đúng đối tượng.

Theo dõi chi tiêu và tần suất ghé thăm của từng khách.

Chăm sóc khách hàng tự động

Mỗi sáng, ứng dụng gợi ý danh sách khách cần chăm sóc theo 3 mức ưu tiên: liệu trình sắp kết thúc, khách lâu chưa quay lại, và khách sắp sinh nhật.

Một chạm để gọi điện, gửi voucher hoặc nhắn tin trực tiếp với khách ngay trong app.

Nhắc lịch tái khám và gửi lời chúc sinh nhật kèm ưu đãi tự động.

Báo cáo & doanh thu

Bốn nhóm báo cáo – Tổng quan, Hiệu suất, Khách hàng, Vận hành – lọc theo thời gian và chi nhánh.

Theo dõi doanh thu theo ngày/tuần/tháng, tỷ lệ quay lại, tỷ lệ hủy hẹn và hiệu quả khuyến mãi.

Quản lý đa chi nhánh và phân quyền nhân viên rõ ràng.

Bắt đầu chỉ với 3 bước đơn giản

Sử dụng SpaMini không hề phức tạp. Bước một, bạn đăng ký và thiết lập spa – nhập tên spa, các chi nhánh, dịch vụ, gói và kỹ thuật viên, chỉ mất khoảng 5 phút. Bước hai, tạo link mời cá nhân gửi cho khách; khách chạm vào link, xác thực OTP là vào được app, tự đặt lịch mà không cần đăng ký rườm rà. Bước ba, mỗi sáng mở app dưới 10 phút để xem lịch, xử lý các đầu việc chăm sóc khách – phần còn lại hệ thống tự lo.

Ứng dụng mới ra mắt – cơ hội trải nghiệm sớm

SpaMini vừa chính thức ra mắt trên App Store và đang trong giai đoạn mở rộng đến cộng đồng chủ spa. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn trở thành một trong những người dùng đầu tiên: được trải nghiệm trọn bộ tính năng, đóng góp ý kiến để sản phẩm hoàn thiện theo đúng nhu cầu thực tế của spa Việt, và bắt đầu xây dựng dữ liệu khách hàng bài bản ngay từ hôm nay. Đặc biệt, SpaMini đang mở gói dùng thử miễn phí 30 ngày cho người dùng mới – không rủi ro, không ràng buộc.

Kết luận

Trong một thị trường làm đẹp cạnh tranh khốc liệt, việc quản lý chuyên nghiệp chính là lợi thế giúp spa của bạn nổi bật và giữ chân khách hàng. Một phần mềm quản lý khách hàng spa như SpaMini không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn biến dữ liệu khách hàng thành doanh thu bền vững.

Bạn có thể dùng thử miễn phí 30 ngày tại website spamini.com hoặc tải ứng dụng trực tiếp trên App Store. Chỉ 5 phút thiết lập, và có thể đây sẽ là công cụ thay đổi cách bạn vận hành spa của mình.