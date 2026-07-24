Hành trình khẳng định chất lượng hàng đầu thị trường của máy xay giò chả NEWSUN

Với các cơ sở sản xuất hay chuỗi cửa hàng thịt tươi, việc chọn đúng máy xay giò chả không chỉ quyết định năng suất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Thực trạng thị trường máy thực phẩm tràn lan hàng giả, hàng nhái kém chất lượng

Vài năm trở lại đây, nhu cầu mở xưởng sản xuất giò chả quy mô nhỏ và vừa tăng mạnh, kéo theo làn sóng máy móc trôi nổi trên thị trường. Không khó bắt gặp những chiếc máy xay được rao bán giá rẻ bất ngờ trên các sàn thương mại điện tử, nhưng đằng sau mức giá hấp dẫn đó thường là chất liệu inox kém chất lượng, motor yếu, hoặc linh kiện đã qua tân trang mà người mua khó nhận ra bằng mắt thường.

Hệ quả là không ít cơ sở sản xuất phải thay máy liên tục chỉ sau vài tháng, vừa tốn kém vừa gián đoạn kinh doanh. Nghiêm trọng hơn, một số loại inox không đạt chuẩn còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn thực phẩm khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu trong thời gian dài. Giữa bối cảnh thật giả lẫn lộn đó, tìm được một thương hiệu máy móc đáng tin cậy trở thành bài toán không nhỏ với người kinh doanh ngành thực phẩm.

Hàng giả, hàng nhái tràn lan.

Hành trình khẳng định uy tín của NEWSUN

Xuất hiện trong bối cảnh thị trường còn nhiều nhiễu loạn, NEWSUN chọn cách xây dựng uy tín từ gốc rễ, thay vì chạy theo mức giá cạnh tranh ngắn hạn. Thương hiệu này tập trung đầu tư vào ba yếu tố cốt lõi gồm chất lượng vật liệu, năng lực sản xuất và dịch vụ hậu mãi, xem đây là nền tảng để cạnh tranh bền vững trong ngành hàng vốn dễ bị làm giả.

Quy trình kiểm định chất lượng inox 304 tiêu chuẩn

Toàn bộ các dòng máy xay giò chả của NEWSUN đều dùng inox 304, vật liệu được đánh giá cao về khả năng chống gỉ, an toàn khi tiếp xúc thực phẩm và bền bỉ theo thời gian. Trước khi đưa vào sản xuất, mỗi lô nguyên liệu inox đều qua quy trình kiểm định riêng, từ thành phần hợp kim đến độ dày, độ bóng bề mặt, nhằm loại bỏ ngay những lô không đạt chuẩn.

Cách làm này giúp NEWSUN hạn chế tối đa tình trạng trà trộn inox kém chất lượng, vấn đề khá phổ biến trên thị trường máy móc thực phẩm hiện nay. Với người mua, đây cũng là yếu tố then chốt giúp phân biệt máy chính hãng với hàng nhái, khi inox đạt chuẩn không chỉ bền hơn mà còn an toàn hơn cho sức khỏe.

Sản phẩm được làm bằng inox 304.

Hệ thống nhà xưởng sản xuất quy mô lớn của NEWSUN

Khác với nhiều đơn vị chỉ nhập khẩu linh kiện rồi lắp ráp thủ công, NEWSUN sở hữu hệ thống nhà xưởng sản xuất quy mô lớn, được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, từ gia công cơ khí, lắp ráp motor đến hoàn thiện sản phẩm. Việc chủ động toàn bộ chuỗi sản xuất giúp thương hiệu này hạn chế phụ thuộc vào nguồn linh kiện trôi nổi bên ngoài, đồng thời dễ dàng truy xuất nguồn gốc khi có vấn đề phát sinh.

Quy mô nhà xưởng lớn cũng cho phép NEWSUN đáp ứng đơn hàng số lượng lớn mà vẫn giữ được sự đồng đều về chất lượng, điều mà nhiều xưởng gia công nhỏ lẻ khó lòng làm được. Đây cũng là lý do nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm, siêu thị mini và cơ sở chế biến quy mô vừa đang dần chuyển sang sử dụng máy móc của thương hiệu này thay vì các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Hệ thống 15+ chi nhánh toàn quốc

Với một chiếc máy vận hành liên tục mỗi ngày tại xưởng sản xuất, thời gian dừng máy để sửa chữa luôn là nỗi lo lớn của người kinh doanh. Hiểu được điều đó, NEWSUN xây dựng mạng lưới hơn 15 chi nhánh trải dài khắp cả nước, đảm bảo khách hàng ở hầu hết các tỉnh thành đều tiếp cận được dịch vụ bảo hành, bảo trì chính hãng mà không phải chờ đợi quá lâu.

Đáng chú ý, thương hiệu này cam kết thời gian phản hồi và xử lý sự cố chỉ sớm nhất kể từ khi nhận yêu cầu, con số khá ấn tượng so với mặt bằng chung ngành hàng thiết bị nhà bếp công nghiệp. Tốc độ phản hồi nhanh không chỉ giảm thiểu thời gian gián đoạn sản xuất, mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài với khách hàng, thay vì chỉ bán hàng rồi thôi.

Nhìn chung, trong một thị trường còn nhiều hàng giả, hàng nhái trà trộn, việc một thương hiệu kiên trì đầu tư bài bản vào chất lượng vật liệu, năng lực sản xuất và dịch vụ hậu mãi như NEWSUN là điều đáng ghi nhận. Với những cơ sở kinh doanh giò chả và thực phẩm chế biến đang tìm một đối tác máy móc đáng tin cậy, đây có thể là cái tên đáng cân nhắc trước khi xuống tiền đầu tư lâu dài.