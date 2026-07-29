Apple bắt đầu cho thuê iPhone

iPhone và Apple Watch có thể được thuê theo kỳ hạn 12 hoặc 24 tháng. Trong khi đó, máy tính Mac và iPad có thời hạn thuê là 24 hoặc 36 tháng. Hiện tại, chương trình này mới được triển khai tại thị trường Mỹ.

Các sản phẩm hỗ trợ chương trình này bao gồm dòng iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro và iPad Mini.

iPhone 16, MacBook Neo, iPad tiêu chuẩn và Apple Watch SE không nằm trong danh mục.

Tùy chọn thuê iPhone rẻ nhất có giá 17,99 USD mỗi tháng. Chi phí sẽ thay đổi tùy theo từng thiết bị và thời gian thuê. Đơn cử, để thuê một chiếc iPhone 17 Pro trong 2 năm, người dùng sẽ cần chi trả mức phí 31,99 USD mỗi tháng. Nếu thời gian thuê là 1 năm, chi phí mỗi tháng sẽ tăng lên mức 45,99 USD.

Sau khi kết thúc thời hạn thuê, người dùng có thể lựa chọn trả lại thiết bị, mua đứt bằng cách thanh toán phần giá trị còn lại hoặc đổi sang một thiết bị mới.

Francisco Jeronimo, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường IDC, cho biết chương trình này có thể giúp người tiêu dùng coi iPhone hoặc Mac như một loại dịch vụ đăng ký (subscription) thay vì là một món hàng mua sắm giá trị lớn.

Thông báo của Apple được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chip nhớ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thời gian qua, Apple đã điều chỉnh tăng giá bán của hàng loạt sản phẩm, trong đó có máy tính Mac và iPad.

Theo Reuters, việc Apple triển khai chương trình cho thuê thiết bị xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm giá phần cứng ngày càng tăng, chu kỳ nâng cấp thiết bị của người dùng kéo dài và mục tiêu ổn định nguồn doanh thu thông qua các khoản thanh toán định kỳ, đồng thời khuyến khích khách hàng nâng cấp thiết bị thường xuyên hơn.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Apple có thể sẽ tăng giá iPhone mới trong năm nay. Chương trình mới cho phép Apple chuyển trọng tâm từ mức giá niêm yết trả trước cao sang mức thanh toán hàng tháng thấp hơn.

"Hầu hết khách hàng của Apple, đặc biệt là ở Mỹ và các thị trường phát triển khác, đang mua thiết bị theo kế hoạch trả góp hoặc chương trình thu cũ đổi mới. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi những ưu đãi mạnh mẽ hơn", Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, nhận định.

Người dùng có thể thuê iPhone theo chu kỳ 12-24 tháng (Ảnh: Gizmodo).

Theo CNN, Apple đang tìm kiếm những cách thức mới để cung cấp iPhone thông qua dịch vụ thanh toán trả góp. Đây được xem là một chiến lược giúp làm giảm bớt tính thời vụ của hoạt động kinh doanh và giảm sự phụ thuộc của công ty vào các chu kỳ nâng cấp thiết bị mới.

Hiện tại, chu kỳ nâng cấp iPhone trung bình đã kéo dài tới gần 4 năm. Chương trình cho thuê iPhone mới được kỳ vọng sẽ khuyến khích khách hàng thay thế thiết bị của họ sớm hơn.

"Chúng ta nên bắt đầu nghĩ về một chiếc iPhone có giá 1.500 USD, thay vì một thiết bị giá 1.000 USD hoặc 1.200 USD. Việc tiếp tục tăng giá có thể ảnh hưởng đến chu kỳ nâng cấp của người dùng. Chương trình Apple Upgrade ra đời vào chính xác thời điểm mà Apple đang cần nó nhất", Mike Howard, phó chủ tịch phụ trách mảng bộ nhớ tại công ty nghiên cứu TechInsights, chia sẻ.