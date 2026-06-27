Camera bán tại Việt Nam sắp phải đáp ứng quy chuẩn mới

Thông tư số 48 của Bộ Công an về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet được ban hành vào tháng 5, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó QCVN 11:2026/BCA sẽ thay thế cho quy chuẩn năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, đồng thời là tài liệu kỹ thuật và căn cứ phục vụ việc xây dựng, sử dụng và quản lý thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet (Camera IP) được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường Việt Nam.

So với quy chuẩn trước đó, phần lớn các yêu cầu kỹ thuật cốt lõi với camera tiếp tục được duy trì. Một số quy định về mật khẩu an toàn, quản lý lỗ hổng bảo mật, cập nhật phần mềm, bảo vệ dữ liệu người dùng hay khả năng khôi phục hoạt động sau sự cố vẫn được giữ nguyên hoặc điều chỉnh không đáng kể.

Điểm mới nằm ở cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm. Đối với camera thuộc nhóm rủi ro trung bình, doanh nghiệp có thể tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trên cơ sở kết quả từ các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc được thừa nhận theo quy định. Trong khi đó, với nhóm rủi ro cao, việc công bố hợp quy bắt buộc phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức được cơ quan quản lý chỉ định.

Việc công bố hợp quy sẽ được áp dụng sau khi Bộ Công an ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý.

Một camera IP được bán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm

Thời gian qua, thị trường camera Việt Nam đã phát triển nhanh, trong đó có sự xuất hiện của hàng loạt thiết bị giá rẻ, từ vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đi cùng với đó là những lo ngại liên quan đến bảo mật, đặc biệt khi dữ liệu của nhiều hãng camera nước ngoài có thể được lưu trữ và xử lý trên các hệ thống máy chủ nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đại diện Viettel Telecom, một trong những đơn vị tự phát triển camera trong nước đánh giá việc đưa ra quy chuẩn là bước tiến quan trọng, cho thấy camera không còn được nhìn nhận đơn thuần là thiết bị điện tử tiêu dùng, mà đã trở thành một thành phần của hạ tầng số, nơi dữ liệu cần được bảo vệ tương tự các hệ thống thông tin khác.

"Sự thay đổi này không chỉ tác động đến các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị camera, mà còn góp phần định hình lại tiêu chí lựa chọn sản phẩm của người dùng", đơn vị này đánh giá. Theo đó, nhà mạng cho rằng nếu trước đây chất lượng hình ảnh hay giá thành là những yếu tố được quan tâm hàng đầu, thì nay, khả năng bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và kiểm soát quyền riêng tư đang trở thành một tiêu chí được chú trọng hơn. Họ cũng đang cung cấp ra thị trường các dòng camera giám sát trong nhà và ngoài trời, được phát triển trên nền tảng công nghệ mới, tích hợp dịch vụ Cloud lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật đồng bộ.

Theo các chuyên gia, điều này cũng đặt ra các yêu cầu mới với nhà sản xuất. Thay vì chỉ tập trung vào tính năng ghi hình, các hãng camera cần tập trung vào các yếu tố như khả năng lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây trong nước, vận hành trên các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp, hay thực hiện các chương trình nhằm thúc đẩy người dùng chuyển đổi, tiếp cận những giải pháp camera có chất lượng cao hơn.

Theo quy chuẩn mới, camera phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về an ninh mạng như sử dụng mật khẩu duy nhất cho từng thiết bị, có cơ chế chống dò quét mật khẩu, hỗ trợ cập nhật bảo mật an toàn và công bố chính sách xử lý lỗ hổng... Thiết bị cũng phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, cho phép xóa dữ liệu, thu hồi quyền đồng ý thu thập dữ liệu và hỗ trợ cấu hình lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Ngoài ra, các giao diện không cần thiết phải được vô hiệu hóa và camera phải có khả năng tự khôi phục hoạt động sau sự cố mất điện hoặc mất kết nối mạng.