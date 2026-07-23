Công an Hà Tĩnh là Cơ quan Thường trực BCĐ của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều ngày 23/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo Công an tỉnh, Sở KH&CN Hà Tĩnh chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 từ Sở KH&CN sang Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Việc bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện nhằm tiếp tục kiện toàn đầu mối tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo nội dung bàn giao, Sở KH&CN chuyển giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, bao gồm công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; các chương trình, kế hoạch công tác, thông báo kết luận, báo cáo định kỳ, đột xuất, hồ sơ các cuộc họp và các tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh tiếp nhận hệ thống dữ liệu, công cụ theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ; cơ sở dữ liệu, tài khoản quản trị, hướng dẫn vận hành, danh mục đầu mối cập nhật dữ liệu của các sở, ban, ngành, địa phương; các bộ số liệu theo dõi, báo cáo chuyên đề, hồ sơ phục vụ sơ kết, tổng kết và các tài liệu liên quan, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, liên tục và đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại biểu chứng kiến việc bàn giao nhiệm vụ giữa lãnh đạo Sở KH&CN với lãnh đạo Công an tỉnh.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ kế thừa đầy đủ kết quả, hồ sơ, dữ liệu và hệ thống đã được Sở KH&CN triển khai; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới phương thức theo dõi, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương; qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Sở KH&CN trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng thời nhấn mạnh, việc điều chỉnh, bàn giao đầu mối không làm thay đổi mục tiêu, yêu cầu của Ban Chỉ đạo mà nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, với vai trò Cơ quan Thường trực mới, khẩn trương tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và hệ thống theo dõi, giám sát; nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo được duy trì liên tục, thông suốt, không để xảy ra khoảng trống trong công tác tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện.