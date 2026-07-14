Xã Cẩm Hưng ra mắt các mô hình chuyển đổi số

(Baohatinh.vn) - Với việc ra mắt các mô hình chuyển đổi số và triển khai mã QR, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.
Sáng 14/7, UBND xã Cẩm Hưng tổ chức ra mắt các mô hình: Tổ dịch vụ công lưu động hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chuyển đổi số cộng đồng; Gắn mã QR tra cứu thông tin về Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các di tích lịch sử trên địa bàn.
Các mô hình được thành lập nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Ha Tinh, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Cẩm Hưng tặng hoa chúc mừng Tổ dịch vụ công lưu động hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chuyển đổi số cộng đồng).
Dịp này, UBND xã Cẩm Hưng cũng triển khai gắn mã QR tra cứu thông tin về Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các di tích lịch sử trên địa bàn; qua đó, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu thông tin bằng điện thoại thông minh, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, lịch sử.
Tính đến ngày 13/7, xã Cẩm Hưng đã cài đặt và đăng ký được 2.553 tài khoản ứng dụng i-HaTinh trên tổng số 15.709 người dân từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 16,25%). Để hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 30% người dân cài đặt ứng dụng theo kế hoạch tỉnh giao, thời gian tới, xã Cẩm Hưng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, việc thành lập, ra mắt các mô hình: Tổ dịch vụ công lưu động hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ góp phần hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-Ha Tinh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu được giao.
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