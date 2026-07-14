Xã Cẩm Hưng ra mắt các mô hình chuyển đổi số

Viettel dốc toàn lực hỗ trợ gần 5 triệu khách hàng còn lại xác thực thông tin thuê bao 13/06/2026 11:44 Chỉ còn 3 ngày nữa, các quy định siết chặt việc quản lý thuê bao theo Thông tư 08 sẽ chính thức được áp dụng đồng bộ (từ 15/6/2026). Viettel đang tập trung hỗ trợ khoảng 5 triệu khách hàng còn lại xác thực thông tin thuê bao, phần lớn là người già yếu và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Rò rỉ thông tin Apple đã bắt tay phát triển iOS 28 và macOS 28 02/06/2026 04:58 Những thông tin đầu tiên về iOS 28 và macOS 28 đã xuất hiện khi Apple được cho là đang âm thầm phát triển thế hệ phần mềm tiếp theo.

Những công dân tại Hà Tĩnh đã được “số hoá” như thế nào? 31/05/2026 14:37 Việc thực hiện Đề án 06 không chỉ "số hoá" công dân Hà Tĩnh mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.

Dấu ấn chuyển đổi số trong quản lý phương tiện 30/05/2026 16:34 Từ ngày 1/3/2026, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện được chuyển sang hình thức điện tử. Đây là bước tiến tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực đăng kiểm.

i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt 29/05/2026 17:09 Sau hơn 2 tháng vận hành, ứng dụng công dân số i-HaTinh đang dần trở thành kênh tương tác số giữa người dân với chính quyền Hà Tĩnh, thu hút hơn 100.000 lượt cài đặt.

Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết hợp tác phát triển giai đoạn 2026 - 2030 27/05/2026 13:06 Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ký kết nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh 24/05/2026 10:00 Hà Tĩnh đang tăng tốc phổ cập ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, từng bước mở rộng kênh kết nối giữa người dân với chính quyền trong không gian số.

Tích cực xây dựng nội dung, tăng thu nhập từ Facebook 24/05/2026 09:13 Việc nền tảng Facebook trả tiền cho người dùng đã khiến nhiều người tại Hà Tĩnh tích cực xây dựng nội dung, qua đó tạo thêm thu nhập.

Sáng đèn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng i-HaTinh 22/05/2026 06:10 Tranh thủ thời gian buổi tối, lãnh đạo địa phương, các tổ công tác xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đến tận từng nhà văn hóa thôn để hỗ trợ người dân cài đặt i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong quản lý, điều hành cho cán bộ Hà Tĩnh 18/05/2026 10:00 Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tập huấn ứng dụng AI trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chuyển đổi số.

Công cụ tính lương, thuế, BHXH trực tuyến miễn phí 2026 14/05/2026 19:42 Bộ 13 công cụ tính toán trực tuyến miễn phí: lương Gross Net, thuế TNCN, BHXH một lần, lãi kép, BMI... Cập nhật luật mới 2026, không cần đăng ký

Người trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội việc làm từ không gian số 13/05/2026 10:21 Trong thời đại số, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh đã tạo nguồn thu nhập, mở ra cơ hội việc làm tiềm năng trên nền tảng số.

Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm lậu 12/05/2026 14:58 Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội.

Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân xã Cẩm Xuyên 09/05/2026 11:09 350 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn và người dân trên địa bàn xã Cẩm Xuyên đã được cài đặt và hướng dẫn sử dụng i-HaTinh, các kỹ năng số quan trọng.

Số hóa phản ánh hiện trường nâng cao hiệu quả điều hành 02/05/2026 05:02 Qua Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến công khai kết quả được thực hiện trên nền tảng số. Chính quyền không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu, minh bạch hơn và chủ động hơn trong phục vụ người dân.

Thông tin mới sắp hiển thị trên VNeID 21/04/2026 05:06 Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, tích hợp tra cứu, xác thực và cấp phiếu, đánh dấu bước số hóa mới trong quản lý dữ liệu cá nhân.

VNPT Hà Tĩnh tập trung lực lượng chuẩn hóa thông tin thuê bao di động 17/04/2026 13:36 Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh) huy động tối đa nhân lực trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân cập nhật thông tin.

Gần 1 tháng vận hành, i-HaTinh tiếp nhận hơn 1.000 phản ánh từ người dân 13/04/2026 05:20 Bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm từ ngày 17/3 đến nay, Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã tiếp nhận hơn 1.000 phản ánh hiện trường và ý kiến góp ý từ người dân.

Trang bị kỹ năng chuyển đổi số, góp phần nâng tầm du lịch Hà Tĩnh 10/04/2026 13:11 Gần 250 đại biểu là cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An được trang bị kỹ năng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

i-HaTinh: "Biến" chiếc điện thoại thành cầu nối với chính quyền 31/03/2026 10:06 Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.

Google vừa đặt lại quy tắc cho toàn bộ ngành SEO 29/03/2026 05:01 Google đang thử nghiệm dùng AI viết lại tiêu đề bài viết trên trang tìm kiếm. Điều này buộc ngành SEO phải chuyển đổi để thích ứng.

Thủ tướng Chính phủ: Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" chuyển đổi số 28/03/2026 20:32 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ chiến lược và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số 26/03/2026 13:40 Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò tiên phong trong thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa kỹ năng và hình thành công dân số.

Phát huy dữ liệu từ i-HaTinh để điều hành chính quyền số hiệu quả 25/03/2026 15:04 Sau khi vận hành, ứng dụng i-HaTinh đang thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền trong mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Jensen Huang: 'Siêu trí tuệ AGI đã xuất hiện' 25/03/2026 07:22 Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng con người đã đạt tới AGI nếu định nghĩa đó là AI có thể tạo ra startup một tỷ USD.

Google Maps cập nhật bản đồ đến cấp xã, phường ở Việt Nam 24/03/2026 12:29 Google Maps bắt đầu hiển thị địa giới của xã, phường mới, song song với xã, phường cũ, tuy nhiên ứng dụng vẫn hiển thị địa chỉ theo định dạng cũ.

Triển khai ứng dụng i-HaTinh cho cán bộ, người dân Mai Phụ 20/03/2026 17:00 Ứng dụng công nghệ số i-HaTinh không chỉ giúp xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) có thêm công cụ kỹ thuật hiện đại phục vụ người dân mà còn hướng đến xây dựng chính quyền số vận hành hiệu quả.

Trang bị kỹ năng ứng dụng hợp đồng lao động điện tử trong quản trị doanh nghiệp 20/03/2026 11:03 Các doanh nghiệp được cán bộ Viettel Hà Tĩnh phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 337/2025/NĐ-CP và hướng dẫn ứng dụng hợp đồng lao động điện tử - nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp.

Hà Tĩnh số hóa quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản 20/03/2026 09:00 Hà Tĩnh tăng cường giám sát tàu cá, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT) góp phần nâng cao hiệu quả quản lý theo hướng minh bạch, thực hiện chống khai thác IUU.