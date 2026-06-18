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Hơn 1,1 triệu công dân Hà Tĩnh đã có tài khoản định danh điện tử

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Công an tỉnh, hiện đã có hơn 1,1 triệu công dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã được cấp tài khoản định danh điện tử.

Hà Tĩnh hiện đã cấp 1.153.811 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Riêng từ ngày 1/4/2026, thời điểm triển khai chiến dịch cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, toàn tỉnh đã cấp mới 112.129 tài khoản.

Quá trình thực hiện, một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao như các xã: Đức Đồng, Toàn Lưu, Kỳ Lạc, Việt Xuyên, Cẩm Trung, Hương Xuân.

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Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đặc biệt, ngày 3/6/2026, Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”.

Triển khai chiến dịch, các địa phương thành lập 69 đội và 1.751 tổ công tác trực tiếp xuống thôn, tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hỗ trợ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử...

Từ 1/6 đến nay, một số địa phương có kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt cao gồm các phường, xã: Trần Phú (1.779 tài khoản), Hương Khê (1.663 tài khoản), Đức Thọ (1.407 tài khoản), Vũng Áng (1.358 tài khoản), Sông Trí (1.315 tài khoản), Đan Hải (1.286 tài khoản).

Về kết quả tích hợp giấy tờ trên VNeID, toàn tỉnh có 247.928 trường hợp được tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội; 556.834 trường hợp tích hợp thông tin thẻ BHYT phục vụ hình thành sổ sức khoẻ điện tử; 316.616 trường hợp tích hợp giấy phép lái xe; 137.539 trường hợp tích hợp BHXH; 88.256 trường hợp tích hợp đăng ký xe.​

Để chiến dịch tiếp tục đạt kết quả cao, thời gian tới, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng số phục vụ đời sống. Công an các xã, phường rà soát, cung cấp danh sách công dân đã được phê duyệt tài khoản nhưng chưa kích hoạt cho UBND cấp xã để hướng dẫn kích hoạt; phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp với ban cán sự thôn, tổ dân phố đến từng hộ gia đình để vận động, hướng dẫn... Đồng thời, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát số công dân đủ điều kiện, đang cư trú, có mặt tại địa phương nhưng chưa thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử để tổ chức thu nhận.

Tỉnh đoàn tiếp tục hướng dẫn các cơ sở đoàn phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên triển khai chiến dịch; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân tiếp cận, khai thác các nền tảng số...

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Tags:

#Công an Hà Tĩnh #Chuyển đổi số #Tích hợp giấy tờ trên VNeID #Chiến dịch mùa hè số #Định danh điện tử

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