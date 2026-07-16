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i-HaTinh hoàn thành chỉ tiêu cài đặt năm 2026 sau 4 tháng vận hành

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Việc sớm hoàn thành chỉ tiêu cài đặt i-HaTinh năm 2026 cho thấy sức lan tỏa của nền tảng công dân số, đồng thời khẳng định hiệu quả trong kết nối chính quyền với người dân.

Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số Hà Tĩnh (Sở KH&CN), đến nay, ứng dụng công dân số i-HaTinh ghi nhận hơn 349.000 lượt cài đặt, đạt hơn 30% dân số từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 chỉ sau gần 4 tháng vận hành.

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Ứng dụng công dân số i-HaTinh đã có hơn 349 nghìn lượt cài đặt.

Một số địa phương đạt tỷ lệ cài đặt cao như xã Đức Đồng (49,86%), phường Thành Sen (46,67%), xã Kỳ Lạc (45,04%), xã Kỳ Xuân (41,25%), xã Cẩm Trung (40,82%)…

Ứng dụng i-HaTinh được ra mắt ngày 17/3/2026, đến nay, hệ thống đã kết nối 100 cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, phối hợp và xử lý thông tin của người dân.

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Sau gần 4 tháng, ứng dụng i-HaTinh ghi nhận 3.648 phản ánh hiện trường.

Sau gần 4 tháng vận hành, ứng dụng i-HaTinh ghi nhận 3.648 phản ánh hiện trường. Có 2.366 phản ánh đủ điều kiện và đã được chuyển đến cơ quan chức năng; 1.242 phản ánh không đủ điều kiện tiếp nhận; 40 trường hợp đang chờ người dân bổ sung thông tin.

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Mã QR tải ứng dụng i-HaTinh.

Trong số phản ánh đã chuyển xử lý, 2.129 trường hợp đã hoàn thành, đạt gần 90%; 230 trường hợp đang được giải quyết và chỉ có 7 phản ánh quá hạn.

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Hướng dẫn chức năng phản ánh hiện trường.

Bên cạnh kênh ứng dụng, Tổng đài 19009038 đã tiếp nhận 1.389 cuộc gọi đến và thực hiện 4.965 cuộc gọi đi để hướng dẫn, xác minh và hỗ trợ xử lý thông tin.

Đặc biệt, hệ thống đã ghi nhận 1.077 lượt đánh giá sau xử lý. Trong đó, 757 lượt đánh giá hài lòng, đạt 70,3%; 320 lượt chưa hài lòng.

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Các phản ánh nổi bật qua ứng dụng i-HaTinh đang được cập nhật liên tục trên mạng xã hội (qua kênh https://facebook.com/tuongtac.hatinh) nhằm lan tỏa, cập nhật thông tin đến đông đảo người dân (ảnh chụp màn hình).

Việc hoàn thành sớm chỉ tiêu cài đặt cho thấy i-HaTinh đang từng bước trở thành kênh tương tác số quan trọng giữa người dân và chính quyền. Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Tĩnh sẽ tập trung nâng cao tần suất sử dụng ứng dụng, giảm số phản ánh chưa đủ điều kiện và tiếp tục cải thiện chất lượng, tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân.

Theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 (số 193/KH-UBND ngày 13/4/2026), năm nay, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 30% dân số từ 18 tuổi trở lên cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

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