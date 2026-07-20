Tập huấn kỹ năng số cho hơn 200 đoàn viên, doanh nhân trẻ

(Baohatinh.vn) - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên và doanh nhân trẻ Hà Tĩnh được tập huấn kỹ năng số, sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh qua chương trình thực tế.
Sáng 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình tập huấn “Cùng KOL, KOC sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh”.
Trong thời gian 1 ngày, hơn 200 đoàn viên, thanh niên, chủ các mô hình kinh tế và doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh được các chủ nhân kênh TikTok lớn như Tú Mai, Ngọc Hân Family, Thạch (Nghệ An), 3 Ông Bố Đảm (Hà Tĩnh) trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sáng tạo nội dung, quay dựng video ngắn, cách thức xây kênh và chia sẻ kinh nghiệm livestream bán hàng.
Đại diện kênh TikTok Tú Mai (Nghệ An), 3 Ông Bố Đảm (Hà Tĩnh) chia sẻ những kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quay dựng video.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng các nền tảng số để xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển kinh doanh đã trở thành yêu cầu thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên, doanh nhân trẻ và chủ các mô hình kinh tế.
Các bạn đoàn viên, thanh niên và đại diện các doanh nghiệp trẻ trao đổi ý kiến tại chương trình.
Bên cạnh phần lý thuyết, các thành viên tham dự còn được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình phát triển các kênh truyền thông cá nhân; đồng thời thực hành xây dựng kịch bản, chỉnh sửa video và tham gia các phiên livestream giả định ngay tại buổi tập huấn.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên kiến thức, kỹ năng về làm nội dung số. Qua đó, tiếp thêm động lực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giúp các mô hình kinh tế trẻ tại Hà Tĩnh ứng dụng hiệu quả nền tảng số để quảng bá sản phẩm địa phương và phát triển kinh tế bền vững.
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