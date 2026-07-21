"Phủ xanh" VNeID để người dân thụ hưởng nhiều tiện ích số

Với khả năng tích hợp nhiều loại giấy tờ và kết nối các dịch vụ số, VNeID đang trở thành ứng dụng thiết yếu, giúp người dân thực hiện nhiều giao dịch hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Cán bộ Công an xã Toàn Lưu hướng dẫn công dân sử dụng VNeID để tra cứu thông tin cư trú.

Trước đây, mỗi lần làm thủ tục hành chính, chị Nguyễn Thị Hằng Nga (phường Thành Sen) phải photo nhiều loại giấy tờ tuỳ thân như: căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký xe… Tuy nhiên, kể từ khi sử dụng VNeID được tích hợp đầy đủ giấy tờ, thứ duy nhất chị mang theo chỉ là một chiếc điện thoại.

Trước mỗi lần du lịch phải di chuyển bằng máy bay của cả gia đình, điều khiến anh Đinh Văn Tài (trú xã Nghi Xuân) lo lắng là việc mang theo giấy khai sinh của hai con, bất tiện và dễ bị thất lạc. Tuy vậy, sau khi cài đặt định danh điện tử mức 2 cho các cháu (vào tháng 5/2026), anh tự tin làm thủ tục mà không cần đưa theo giấy tờ.

"Từ khi dùng VNeID, tôi nhận thấy mọi thứ tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần mở ứng dụng, tất cả thông tin cá nhân, giấy tờ tích hợp đã có sẵn, vừa nhanh gọn, chính xác, vừa tiết kiệm thời gian, tránh rủi ro thất lạc" - anh Tài bày tỏ sự hài lòng.

Không chỉ giúp quản lý giấy tờ cá nhân, VNeID còn hỗ trợ người dân sử dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến (đăng ký thường trú, tạm trú, cấp/đổi thẻ căn cước); dịch vụ an sinh xã hội, sức khoẻ... Theo số liệu từ Công an tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh đã thu nhận 1.381.453 tài khoản định danh điện tử đối với công dân thường trú trên địa bàn.

﻿ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Sông Trí tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong các giao dịch.

Với những tiện ích đó, thời gian qua, các địa phương đã đảm bảo điều kiện cần thiết để sử dụng VNeID trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đồng thời, tập trung cao công tác tuyên truyền nhằm tăng phạm vi tiếp cận của người dân.

Bà Trần Thị Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Sông Trí cho biết: "Để hình thành thói quen sử dụng VNeID, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và thúc đẩy chuyển đổi số, trung tâm đã xây dựng video, infographic hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng; phối hợp các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đến từng hộ dân, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng VNeID ngay trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm cũng phối hợp với lực lượng công an, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ cài đặt, thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin trên VNeID chính xác, đồng bộ".

Công an xã Cẩm Duệ cùng đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn học sinh, phụ huynh cài đặt ứng dụng, kích hoạt VNeID.

Đặc biệt, các địa phương trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, góp phần lan tỏa phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng. Theo đó, 69 đội thanh niên xung kích tình nguyện tại các xã, phường cùng 1.751 tổ công tác đã trực tiếp đến thôn, xóm, tổ dân phố tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng VNeID; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, người dân Hà Tĩnh đã tích hợp trên ứng dụng VNeID 316.616 giấy phép lái xe, 249.461 tài khoản an sinh xã hội, 561.202 thẻ BHYT, 141.015 sổ BHXH và 88.209 đăng ký xe.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, trực tiếp đến từng hộ dân, tổ dân phố hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID. Công an toàn tỉnh cũng triển khai cao điểm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 234.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi trên địa bàn. Qua đó, xác thực danh tính trên hệ thống dữ liệu quốc gia, giảm thiểu giấy tờ trong thủ tục đăng ký nhập học, chuyển trường, khám chữa bệnh hay các giao dịch hành chính khác. Đồng thời, cho phép tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như thẻ BHYT, thông tin cư trú và các giấy tờ liên quan.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiều chiến dịch nhằm giúp người dân được thụ hưởng những tiện ích của ứng dụng VNeID mang lại.

Đối với “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID" diễn ra từ ngày 1/6/2026 - 31/8/2026, công an các xã, phường đã tích cực phối hợp với đoàn thanh niên triển khai các điểm hỗ trợ đăng ký, kích hoạt VNeID. Từ đó, phấn đấu đạt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2; 100% công dân có tài khoản an sinh xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe và thẻ BHYT được hướng dẫn tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh. Đồng thời, phát huy các tiện ích của thẻ căn cước, ứng dụng VNeID để phục vụ tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền những thay đổi quan trọng của VNeID từ ngày 1/7/2026 và phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026".