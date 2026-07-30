Những hiểu lầm lớn nhất về VoLTE trước khi tắt sóng 2G

Sau khi nhận được tin nhắn khuyến nghị bật chế độ VoLTE từ nhà mạng, không ít người dùng băn khoăn liệu việc kích hoạt tính năng này có làm tăng cước gọi, tiêu tốn dung lượng data hay ảnh hưởng đến thời lượng pin của điện thoại không. Đây cũng là những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong quá trình các nhà mạng bắt đầu triển khai lộ trình tắt sóng 2G.

Bật VoLTE có làm phát sinh thêm chi phí?

Thực tế, thao tác này hoàn toàn miễn phí và không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi nào cả. Dù VoLTE truyền tín hiệu thoại qua nền tảng mạng 4G LTE, nhưng nhà mạng đã tách biệt hoàn toàn giữa dữ liệu cuộc gọi và dữ liệu truy cập Internet. Do đó, khi bạn gọi điện bằng VoLTE, dung lượng gói cước 4G/5G của bạn sẽ giữ nguyên.

Mặt khác, VoLTE chỉ là công nghệ giúp nâng cao chất lượng âm thanh (trong trẻo hơn, lọc tiếng ồn tốt hơn, kết nối nhanh hơn). Nhà mạng tính cước cuộc gọi dựa trên số phút gọi theo quy định hiện hành (nội mạng/ngoại mạng) chứ không thu thêm bất kỳ chi phí nào.

Bật VoLTE không làm phát sinh thêm chi phí.

VoLTE khiến điện thoại hao pin hơn?

Nhiều người có thói quen tắt các tính năng hoặc ứng dụng trên máy vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến thời lượng pin. Tuy nhiên, với VoLTE, điều này lại hoàn toàn ngược lại.

Khi VoLTE được kích hoạt, điện thoại có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các chuẩn mạng khác nhau. Việc giảm quá trình chuyển đổi này giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn trong lúc gọi điện và có thể tối ưu mức tiêu thụ pin so với cách hoạt động trước đây.

Vào phần Cài đặt > Mạng di động để kiểm tra điện thoại đã bật VoLTE chưa.

Muốn dùng VoLTE bắt buộc phải đăng ký gói cước 4G?

Để thực hiện cuộc gọi VoLTE, người dùng chỉ cần có SIM 4G/5G và điện thoại hỗ trợ VoLTE trong cài đặt, không cần mua thêm gói data. Do đó, bạn không bắt buộc phải bỏ tiền ra mua các gói cước data tháng thì mới dùng được tính năng nghe gọi chất lượng cao này.

Điện thoại vẫn hiện biểu tượng 4G thì chắc chắn gọi được VoLTE

Rất nhiều điện thoại đời cũ hiển thị cột sóng 4G để lướt web, nhưng mỗi khi có cuộc gọi đến/đi, máy lại tự động hạ sóng xuống 2G/3G để thực hiện cuộc gọi. Để biết máy có thực sự gọi được VoLTE hay không, bạn cần kiểm tra biểu tượng VoLTE/HD Voice trên thanh trạng thái hoặc kiểm tra xem khi đang gọi điện, biểu tượng 4G có bị mất đi hay không.

Tắt sóng 2G là bắt buộc phải mua điện thoại mới

Đây là hiểu lầm khiến khách hàng hoang mang nhất khi thời điểm tắt sóng 2G đang đến gần vì chi phí để nâng cấp một chiếc điện thoại mới không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, thực tế rất ít người cần phải đổi máy, đó là khi bạn đang dùng các dòng điện thoại chỉ hỗ trợ duy nhất sóng 2G (2G-only) hoặc smartphone đời cũ không hỗ trợ 4G/5G/VoLTE.

Hầu hết các dòng smartphone ra mắt vài năm trở lại đây đều đã tích hợp sẵn 4G/5G và VoLTE. Bạn chỉ cần vào phần Cài đặt (Settings) -> Mạng di động (Mobile Network) và bật tính năng VoLTE lên là có thể sử dụng bình thường.

Chưa biết cách bật VoLTE thì nên làm gì?

VoLTE là công nghệ nghe gọi tân tiến, miễn phí, âm thanh rõ nét và kết nối cực nhanh. Nếu chưa biết điện thoại của mình đã hỗ trợ VoLTE hay chưa hoặc chưa rõ các bước kích hoạt, người dùng có thể truy cập website của nhà mạng để xem chi tiết theo từng dòng máy.

Cách bật VoLTE trên 1 số dòng điện thoại thông minh phổ biến.

Trong trường hợp cần được hỗ trợ trực tiếp, người dùng có thể gọi 198 (miễn phí) để được tư vấn. Việc kiểm tra và bật VoLTE chỉ mất chút thời gian nhưng sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi mạng 2G được tắt theo lộ trình, đồng thời không còn phải lo ngại về những hiểu lầm liên quan đến chi phí, dung lượng 4G hay thời lượng pin.