Ra mắt ứng dụng phản ánh chất lượng xăng, tìm kiếm cửa hàng theo E5, E10

Từ tháng 6, người dân có thể gửi phản ánh về chất lượng xăng E10, giá bán và hoạt động của cây xăng thông qua ứng dụng "Quanh tôi".
Từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đưa ứng dụng "Quanh tôi" vào hoạt động ở nền tảng smartphone (App Store hoặc Google Play), trong bối cảnh xăng sinh học E10 bắt đầu được bán trên toàn quốc. Ba tính năng chính của ứng dụng là tìm kiếm cửa hàng xăng, phản ánh các vấn đề tại cây xăng và theo dõi lịch sử nạp nhiên liệu của phương tiện cá nhân.
Với tính năng tìm kiếm vị trí cửa hàng xăng dầu, người dùng có thể lựa chọn theo bộ lọc, ví dụ chọn tìm kiếm nơi bán theo loại xăng E5, E10, hay tìm nơi bán gần nhất, nơi rẻ nhất, tình trạng hoạt động.
Sau khi E10 bán chính thức thay thế xăng RON95, nhiều người dùng xe đời cũ (trước 2000), ít bảo dưỡng, bảo dưỡng không đúng chuẩn có nhu cầu tìm kiếm các cửa hàng bán xăng E5 nhưng không mang tính hệ thống. Vì vậy, tính năng này được nhiều người dùng đánh giá cao.
Theo Bộ Công Thương, dữ liệu từ ứng dụng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát thị trường và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả hơn.
Với phần gửi phản ánh về cửa hàng xăng, người dùng có thể chọn các hành vi như bán sai giá niêm yết, đóng cửa găm hàng, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Người dùng có thể đính kèm mô tả, hình ảnh để làm bằng chứng khi gửi những phản ánh này. Sau đó, yêu cầu xem xét sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Người dùng cần đăng ký tài khoản mới có thể thực hiện thao tác này.
Cuối cùng, ứng dụng cũng cho phép người sử dụng theo dõi số lượng xăng, chi phí phải trả cho mỗi lần nạp nhiên liệu. Dữ liệu này cho phép chủ xe có thể phát hiện những sai khác đáng kể, có thể đến từ chất lượng xăng không đảm bảo hoặc vấn đề kỹ thuật của xe khiến tiêu thụ nhiều hơn.
Việc triển khai ứng dụng diễn ra cùng thời điểm Việt Nam chuyển sang phân phối xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6. Bộ Công Thương cho biết, sẽ tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến chất lượng nhiên liệu.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương cho biết nếu xác định sự cố phương tiện xuất phát từ chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Người dân được khuyến cáo ngừng sử dụng nhiên liệu khi phát hiện dấu hiệu bất thường và liên hệ cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp cung cấp để được hỗ trợ kiểm tra, xử lý.
Bùi Đức Anh, Principal (quản lý cấp cao) tại Kasikorn Business-Technology Group ở TP. Hồ Chí Minh, vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia 2026 nhờ vai trò trong lĩnh vực đầu tư công nghệ, đặc biệt là AI và an ninh mạng.
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ký kết nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Hà Tĩnh.
Với sứ mệnh là “mái nhà chung” quy tụ, kết nối và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh khẳng định vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt, chuyển hóa tri thức khoa học phục vụ phát triển địa phương.
Screen Time là một tính năng hữu ích giúp người dùng kiểm soát việc sử dụng điện thoại và xây dựng thói quen công nghệ lành mạnh. Việc hiểu rõ cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg ngày 15/5/2026 ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.