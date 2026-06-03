Ra mắt ứng dụng phản ánh chất lượng xăng, tìm kiếm cửa hàng theo E5, E10

Từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đưa ứng dụng "Quanh tôi" vào hoạt động ở nền tảng smartphone (App Store hoặc Google Play), trong bối cảnh xăng sinh học E10 bắt đầu được bán trên toàn quốc. Ba tính năng chính của ứng dụng là tìm kiếm cửa hàng xăng, phản ánh các vấn đề tại cây xăng và theo dõi lịch sử nạp nhiên liệu của phương tiện cá nhân.

Ứng dụng Quanh tôi về tìm kiếm địa chỉ bán, phản ánh chất lượng xăng. Ảnh chụp màn hình.

Với tính năng tìm kiếm vị trí cửa hàng xăng dầu, người dùng có thể lựa chọn theo bộ lọc, ví dụ chọn tìm kiếm nơi bán theo loại xăng E5, E10, hay tìm nơi bán gần nhất, nơi rẻ nhất, tình trạng hoạt động.

Sau khi E10 bán chính thức thay thế xăng RON95, nhiều người dùng xe đời cũ (trước 2000), ít bảo dưỡng, bảo dưỡng không đúng chuẩn có nhu cầu tìm kiếm các cửa hàng bán xăng E5 nhưng không mang tính hệ thống. Vì vậy, tính năng này được nhiều người dùng đánh giá cao.

Theo Bộ Công Thương, dữ liệu từ ứng dụng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát thị trường và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả hơn.

Với phần gửi phản ánh về cửa hàng xăng, người dùng có thể chọn các hành vi như bán sai giá niêm yết, đóng cửa găm hàng, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Người dùng có thể đính kèm mô tả, hình ảnh để làm bằng chứng khi gửi những phản ánh này. Sau đó, yêu cầu xem xét sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Người dùng cần đăng ký tài khoản mới có thể thực hiện thao tác này.

Cuối cùng, ứng dụng cũng cho phép người sử dụng theo dõi số lượng xăng, chi phí phải trả cho mỗi lần nạp nhiên liệu. Dữ liệu này cho phép chủ xe có thể phát hiện những sai khác đáng kể, có thể đến từ chất lượng xăng không đảm bảo hoặc vấn đề kỹ thuật của xe khiến tiêu thụ nhiều hơn.

Các tính năng chính của app: tìm cửa hàng theo bộ lọc (ví dụ E5), báo cáo vi phạm của một cửa hàng, theo dõi chi phí nhiên liệu cho phương tiện cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Việc triển khai ứng dụng diễn ra cùng thời điểm Việt Nam chuyển sang phân phối xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6. Bộ Công Thương cho biết, sẽ tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cho biết nếu xác định sự cố phương tiện xuất phát từ chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Người dân được khuyến cáo ngừng sử dụng nhiên liệu khi phát hiện dấu hiệu bất thường và liên hệ cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp cung cấp để được hỗ trợ kiểm tra, xử lý.