Apple lại lên đỉnh

Apple sắp chạm đến cột mốc vốn hoá 5.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Apple vừa chính thức vượt Nvidia để trở lại vị trí công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Đà tăng mạnh của cổ phiếu trong những tuần gần đây cũng đưa Táo Khuyết tiến sát cột mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ thị trường Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 17/7 (giờ địa phương), vốn hóa của Apple đạt khoảng 4.880 tỷ USD, nhỉnh hơn 20 tỷ USD so với mức của Nvidia. Khoảng cách giữa hai công ty không lớn và hoàn toàn có thể thay đổi sau mỗi phiên giao dịch, nhưng vẫn đánh dấu cột mốc đáng chú ý sau hơn một năm Nvidia thống trị nhờ làn sóng AI.

Chỉ vài tháng trước, nhiều nhà đầu tư còn lo ngại Apple đang tụt lại trong cuộc đua AI. Việc liên tục trì hoãn Siri, trong khi OpenAI, Google hay Meta thay nhau tung ra các mô hình AI mới, từng khiến cổ phiếu Apple chịu nhiều sức ép.

Tuy nhiên, tâm lý trên Phố Wall đã thay đổi đáng kể sau WWDC 2026, khi Apple giới thiệu thế hệ Siri mới cùng chiến lược AI tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Thay vì chạy đua xây dựng những mô hình AI khổng lồ hay đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, Apple tập trung đưa AI đến trực tiếp hơn 2 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu. Đồng thời hãng tận dụng khả năng xử lý ngay trên thiết bị để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Trong gần 2 năm qua, Nvidia gần như thống trị thị trường GPU phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thị trường đang dần chuyển trọng tâm sang những doanh nghiệp có khả năng biến AI thành sản phẩm. Theo FT, Apple được xem là ứng viên sáng giá nhất cho xu hướng này.

Ngoài AI, cổ phiếu Apple còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chu kỳ nâng cấp iPhone mới. Nhiều báo cáo cho rằng hãng đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong năm nay, đồng thời mở rộng việc triển khai các tính năng AI tại nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc.

Một số tổ chức tài chính cũng nhận định Apple có lợi thế khi không phải chi quá nhiều cho hạ tầng AI như Microsoft, Google hay Meta nhưng vẫn có khả năng tạo ra nguồn doanh thu mới từ các dịch vụ AI trong tương lai. Điều này giúp công ty duy trì biên lợi nhuận cao và tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư.

Dù Apple tạm thời dẫn đầu, khoảng cách với Nvidia vẫn rất mong manh. Trước đó chỉ vài ngày, Nvidia là công ty đầu tiên trong lịch sử vượt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD trước khi cổ phiếu điều chỉnh theo đà giảm chung của nhóm bán dẫn, theo số liệu của MarketWatch.

Nvidia vẫn giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu khi nhu cầu GPU từ OpenAI, Microsoft, Amazon, Google hay Meta vẫn ở mức rất cao. Vì vậy, giới phân tích nhận định cuộc cạnh tranh giữa Apple và Nvidia sẽ còn tiếp diễn, với vị trí số một có thể thay đổi nhiều lần trong thời gian tới.