Lý do Mỹ niêm phong một chiếc iPhone tới 250 năm

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, một chiếc iPhone 17 Pro Max đã được đưa vào hộp thời gian để gửi lại dấu ấn công nghệ cho tương lai.

iPhone 17 Pro Max được niêm phong và mở ra sau 250 năm nữa. Ảnh: Squaredtech.

Theo 9to5Mac, chiếc iPhone được chọn là iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange. Máy được đặt trong một hộp thời gian cỡ lớn, cùng nhiều vật phẩm khác đại diện cho hiện tại. Các vật phẩm này đến từ nhiều bang của Mỹ.

Việc đưa iPhone vào hộp thời gian mang ý nghĩa biểu tượng. Thiết bị này đại diện cho một giai đoạn công nghệ tiêu dùng hiện nay. iPhone cũng là một trong những sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất trong gần 20 năm qua.

Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng chiếc iPhone này không thể hoạt động được sau 250 năm nữa. 9to5Mac nhận định khả năng này chưa thể chắc chắn. Pin của thiết bị nhiều khả năng sẽ xuống cấp trước thời điểm hộp thời gian được mở lại.

Nếu chiếc iPhone vẫn có thể bật lên vào năm 2276, người mở hộp thời gian có thể xem một số “di vật số” được lưu trong ứng dụng mục Ghi chú. Đây có thể là cách để thế hệ hiện tại gửi lại thông điệp cho tương lai.

Tác giả Michael Burkhardt của 9to5Mac cho rằng khó có thể hình dung công nghệ sẽ thay đổi ra sao sau 250 năm nữa. Ông nhận định khi đó con người có thể không còn sử dụng thiết bị vật lý như hiện nay. Công nghệ có thể chuyển sang giao diện thần kinh hoặc một hình thức khác chưa thể tưởng tượng.

Chi tiết gây chú ý là iPhone vẫn còn là một sản phẩm tương đối mới nếu đặt trong chiều dài lịch sử. Thiết bị đầu tiên được Apple giới thiệu chưa đầy 20 năm trước. Trong thời gian ngắn, smartphone của Táo khuyết đã thay đổi cách con người liên lạc, làm việc, chụp ảnh và sử dụng Internet.

Dù vậy, việc bảo quản một thiết bị điện tử trong 250 năm không đơn giản. Điện thoại hiện đại phụ thuộc vào pin, bộ nhớ, màn hình và phần mềm. Nhiều linh kiện có tuổi thọ giới hạn. Một số thành phần có thể hư hỏng dù thiết bị không được sử dụng.

Ngoài ra, ngay cả khi máy còn hoạt động, những người ở năm 2276 cũng có thể gặp khó khi truy cập dữ liệu. Cổng sạc, chuẩn kết nối hoặc phần mềm có thể đã trở nên lỗi thời. Thiết bị cũng có thể không còn tương thích với hạ tầng công nghệ khi đó.

Hộp thời gian thường được dùng để gửi lại dấu ấn văn hóa, công nghệ và đời sống cho thế hệ sau. Với iPhone 17 Pro Max, thông điệp được gửi đi khá rõ khi nó đại diện cho trung tâm của trải nghiệm số ở thời điểm hiện tại.