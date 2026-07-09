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Tìm ra nguyên nhân chính khiến băng ở Bắc Cực tan chảy bất thường

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Ngày 8/7, các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực của Nga (AARI) đã thông báo việc tìm ra nguyên nhân chính gây ra hiện tượng băng tan chảy bất thường ở Bắc Cực.

Băng tan do nhiệt độ ấm lên tại đảo Greenland thuộc Bắc Cực, ngày 16/8/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.
Băng tan do nhiệt độ ấm lên tại đảo Greenland thuộc Bắc Cực, ngày 16/8/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.

Theo AARI, sau khi phân tích một tập hợp các dữ liệu dài hạn, viện nghiên cứu này kết luận rằng nguyên nhân chính làm suy giảm lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực là do nước ở Đại Tây Dương nóng lên khi chảy vào Bắc Cực qua eo biển Fram.

AARI nhấn mạnh việc hiểu được cơ chế tự nhiên trên có ý nghĩa thực tiễn khi có thể dự báo trước hiện tượng tan chảy bất thường của băng vĩnh cửu ở Biển Greenland từ 1 - 4 năm.

Các dự báo về sự hình thành băng ở Bắc Cực trong những năm tới sẽ giúp các công ty hàng hải và các nhà vận hành Tuyến đường biển phía Bắc lựa chọn các tuyến đường, lên lịch trình cho các chuyến đi xa và đánh giá rủi ro với độ chính xác và thời gian báo trước cao hơn.

Nghiên cứu trên được thực hiện với gần 30 năm quan sát, từ năm 1996 đến năm 2023, xác nhận rằng đại dương hoạt động như một bể chứa nhiệt mạnh mẽ, có khả năng lưu giữ những bất thường về nhiệt độ ảnh hưởng đến băng trong thời gian dài.

Bà Natalia Lis, một nhà nghiên cứu thuộc Bộ phận Hải dương học của AARI, nêu rõ tình trạng của băng vĩnh cửu ở Biển Greenland phần lớn chịu sự chi phối của các sự kiện về cột nước biển, vài năm trước khi có những thay đổi có thể quan sát được, xuất hiện trên bề mặt đại dương.

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