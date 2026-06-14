Nhà khoa học Harvard muốn thử nghiệm thuốc "cải lão hoàn đồng"

Theo MIT Tecnology Review, David Sinclair, nhà sinh vật và di truyền học chuyên nghiên cứu chống lão hóa ở Trường y Harvard, sẽ cho tình nguyện viên uống hỗn hợp thuốc nhằm chứng minh khả năng đảo ngược tuổi tác ở người. Nếu được tiến hành, thử nghiệm này sẽ là bước phát triển mới quan trọng trong cuộc đua làm chủ công nghệ tái lập trình dựa trên phát hiện cách đây 20 năm về các gene có thể biến tế bào trưởng thành thành tế bào gốc. Hiệu ứng đảo ngược tuổi tác xảy ra thông qua thiết lập lại kiểm soát phân tử trên ADN.

Nhà sinh vật và di truyền học David Sinclair. Ảnh: Đại học Nicosia

Hồi tháng 1 vừa qua, Life Biosciences, một trong những công ty của Sinclair ở Boston, được cấp phép thử nghiệm thuốc ER-100 trong nghiên cứu bao gồm 18 người trưởng thành vào năm sau. ER-100 được thiết kế để trẻ hóa những tế bào ở dây thần kinh thị giác, giúp chúng hoạt động trở lại và khôi phục thị lực. Thử nghiệm mới của Sinclair táo bạo hơn do sử dụng thuốc tái lập trình dạng uống để thúc đẩy hiệu ứng trẻ hóa trên toàn cơ thể thay vì tập trung vào một bộ phận. Phương pháp tái lập trình hóa học này tập trung vào sử dụng thuốc để mô phỏng hiệu ứng của gene ở phôi thai. Hợp chất thuốc có thể truyền qua máu, đi tới hầu hết hoặc tất cả tế bào trong cơ thể người.

Sinclair từ chối tiết lộ thành phần chính xác của loại thuốc có tên mã hóa là SL-100. Tuy nhiên, ông đã từng công bố các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về "hỗn hợp đảo ngược tuổi tác", pha trộn những chất hóa học mạnh với thực phẩm chức năng và thuốc có sẵn trên thị trường. Sinclair cho biết phòng thí nghiệm của ông đã tìm kiếm các hợp chất giúp trẻ hóa toàn thân và bắt đầu sử dụng AI để cải tiến thuốc uống mà họ đang phát triển.

Một số chuyên gia tỏ ra thận trọng và cho biết quá trình hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm không thực sự hiệu quả. "Những hóa chất cần được sử dụng ở nồng độ rất cao cho việc tái lập trình tế bào", Sergiy Velychko, nhà sáng lập công ty tái lập trình Soxogen tại Boston, nhấn mạnh. Bản thân Sinclair thường bị các nhà khoa học khác chỉ trích vì đưa ra nhiều tuyên bố không có bằng chứng thuyết phục. Một phần vấn đề nằm ở chỗ giới nghiên cứu chưa thống nhất về cách đo mức độ lão hóa và trẻ hóa.

Nhóm nghiên cứu của Sinclair đang tham gia cuộc thi Healthspan của Quỹ XPrize, một cuộc thi toàn cầu kéo dài 7 năm nhằm mục đích cách mạng hóa quá trình lão hóa của con người. Theo Jamie Justice, giám đốc phụ trách cuộc thi, hội đồng giám khảo đang lựa chọn 10 đội vào chung kết từ 65 đội đăng ký tham gia. Đội của Sinclair gia nhập cuộc thi khá muộn và cần chuyển sang thử nghiệm diện rộng ở người trong năm nay. Các đội vào chung kết cuộc thi Healthspan sẽ được công bố vào tháng 8. Quỹ XPrize sẽ trao giải thưởng bằng tiền mặt cho các đội có thể đưa con người về độ tuổi trẻ hơn thông qua cải thiện chức năng miễn dịch, nhận thức và cơ bắp. Giải thưởng sẽ thuộc về đội nào có thể chứng minh độ trẻ hóa tương đương 10 tuổi hoặc hơn sau một năm điều trị.