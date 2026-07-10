Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ

Xe tự hành của Waymo. Ảnh: starspost.



Waymo chính thức công bố kế hoạch vận hành xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố mới của Mỹ, gồm San Diego, Las Vegas, Tampa và Denver, trong thời gian tới.

Các phương tiện hoạt động tại những khu vực này sẽ không còn nhân viên giám sát ngồi sau vô lăng như giai đoạn trước, đánh dấu sự chuyển đổi sang mô hình vận hành không cần con người can thiệp trực tiếp trên xe. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch chỉ áp dụng cho nhân viên nội bộ Waymo, trước khi công ty mở rộng dịch vụ này ra công chúng trong thời gian tới.

Bốn thành phố kể trên sẽ gia nhập nhóm đô thị đã triển khai xe tự lái hoàn toàn của Waymo, bao gồm Dallas, Houston, Orlando và San Antonio, những nơi trước đó đã loại bỏ nhân viên giám sát khỏi phương tiện vận hành.

Ảnh: Waymo.

Tính chung trên toàn hệ thống, Waymo cho biết sẽ sớm cung cấp dịch vụ robotaxi hoàn toàn tự lái tại hơn 10 thành phố của Mỹ, con số phản ánh tốc độ mở rộng nhanh của hãng trong lĩnh vực vận tải không người lái suốt thời gian qua.

Không dừng lại ở thị trường Mỹ, Waymo cũng bắt đầu thử nghiệm dịch vụ tại London, đánh dấu lần đầu tiên công ty mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới nước Mỹ. Tuy nhiên, một số cư dân sinh sống tại khu vực ngõ cụt của thành phố này bày tỏ sự không hài lòng khi xe Waymo gây tiếng ồn lúc lùi ra khỏi phố vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ của những hộ dân xung quanh.

Ở một diễn biến khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, Uber và Waymo vừa chấm dứt hợp tác tại thành phố Phoenix. Người dùng hiện không thể đặt xe Waymo thông qua ứng dụng Uber như trước đây, trong khi Uber quay lại tự phát triển dịch vụ robotaxi riêng thông qua hợp tác với Lucid và Nuro. Dù vậy, khách hàng tại Phoenix vẫn tiếp tục sử dụng được dịch vụ của Waymo bằng cách đặt xe trực tiếp qua ứng dụng riêng của công ty.

Việc đồng thời mở rộng tại bốn thành phố mới của Mỹ và thử nghiệm tại London cho thấy Waymo đang tăng tốc quá trình đưa xe tự lái hoàn toàn vào vận hành thương mại, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các hãng công nghệ và các nền tảng gọi xe truyền thống tại nhiều thị trường ngày càng gay gắt.