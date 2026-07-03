Startup Mỹ mở 'trường học' cho robot hình người

Tại cơ sở mới mang tên Robot Park, robot Apollo học cách thực hành nhiều công việc như chất hộp lên băng chuyền hay phân loại đồ chơi vào từng thùng. Chúng thường được nhân viên đứng bên cạnh để điều khiển, hướng dẫn và giám sát.

Cơ sở mới hoạt động 7 ngày một tuần. Dữ liệu từ các buổi thực hành được dùng để cải tiến mô hình AI đóng vai trò "bộ não", giúp robot trở nên hữu ích trong nhà máy và gia đình. "Đây là sân chơi để robot học hỏi", Jeff Cardenas, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Apptronik, nói với Business Insider.

Một trong những thách thức lớn nhất khi phát triển robot tự động là thiếu dữ liệu thực tế. Trong khi chatbot được huấn luyện dựa vào kho văn bản và hình ảnh khổng lồ trên Internet, robot không có kho dữ liệu nào như vậy. Robot Park ra đời nhằm cải thiện điều này.

Cardenas cho biết, sẽ còn nhiều cơ sở Robot Park được xây dựng trong tương lai. "Tôi muốn có những khu huấn luyện robot trên khắp thế giới, thậm chí mở cửa cho công chúng để mọi người có thể thấy tương lai đang được xây dựng như thế nào", ông nói.

Robot hình người Apollo làm việc trong nhà kho. Ảnh:Apptronik

Apptronik tách ra từ Phòng thí nghiệm robot hướng đến con người (HCRL) thuộc Đại học Texas năm 2016 nhằm thương mại hóa công nghệ được phát triển trong cuộc thi DARPA Robotics Challenge, vốn do quân đội Mỹ tổ chức để chế tạo robot hoạt động tại các khu vực xảy ra thảm họa. Ban đầu, Apptronik sản xuất bộ phận robot cho những doanh nghiệp khác, nhưng theo CEO công ty, mục tiêu chính luôn là tạo robot hình người đa năng.

Phiên bản đầu tiên của Apollo ra mắt năm 2023. Công ty đang phát triển Apollo 2 với pin, động cơ, cảm biến tốt hơn, được thiết kế để phục vụ việc thu thập dữ liệu và chương trình thử nghiệm với khách hàng. Nó cao 1,8 m, có thể hoạt động trong 4 giờ và nâng vật nặng 25 kg bằng hai tay. Apollo 3, phiên bản Apptronik dự định bán cho khách hàng để phục vụ công việc thương mại, cũng đang trong quá trình phát triển.

Apptronik đã huy động khoảng một tỷ USD và được định giá hơn 5,5 tỷ USD. Mercedes, một trong những nhà đầu tư của startup, sử dụng robot Apollo trong nhà máy cho nhiệm vụ đơn giản như thu gom linh kiện, dụng cụ cho dây chuyền lắp ráp. DeepMind, bộ phận nghiên cứu AI của Google, cũng dùng Apollo để cải tiến Gemini Robotics - mô hình AI của Google dành cho robot.

Tại Trung Quốc, nhiều cơ sở đào tạo robot hình người mọc lên vài năm gần đây. Theo CGTN, cơ sở Kylin rộng hơn 5.000 m2 khánh thành tại Thượng Hải tháng 1 năm ngoái, có thể đào tạo cùng lúc hơn 100 robot hình người trong giai đoạn đầu với nhiều kịch bản đào tạo chuyên biệt như hàn, thử nghiệm ôtô. Đến 2027, cơ sở đặt mục tiêu đào tạo 1.000 robot hỗn hợp cùng lúc.

Hồi tháng 5, một cơ sở thí điểm về ứng dụng robot hình người cũng khai trương tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trung tâm ban đầu có 130 robot hoạt động với hơn 30 kịch bản nghề nghiệp, từ phục vụ ăn uống, bán lẻ tự động, biểu diễn sự kiện đến kiểm tra đường dây điện, hái trái cây và các hoạt động dưới lòng đất. Những cơ sở tương tự đang dần hình thành tại nhiều địa phương, được chính phủ Trung Quốc khuyến khích và tài trợ.