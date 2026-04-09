Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

(Baohatinh.vn) - Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Rác thải từ hoạt động kinh doanh hàng ăn vặt, quán nhậu ven hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Ứng dụng i-HaTinh bước đầu phát huy hiệu quả, tiếp nhận hàng trăm phản ánh, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phản ánh thiếu chọn lọc, sai thẩm quyền. Ngành chức năng khuyến nghị người dân gửi thông tin đúng, trúng, thiết thực.
Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, Trần Hữu Việt Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 và trở thành thủ khoa môn Tin học.
Dự án “Nâng cao năng lực một sức khỏe tại bốn tỉnh biên giới của Việt Nam” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.