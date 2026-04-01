Tích cực triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn tuyên truyền về hệ thống truyền tin báo cháy tự động.

Thực hiện Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), thời gian qua, Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH trên địa bàn 9 xã gồm: Hương Sơn, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Giang, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Đến nay, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho gần 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ dân thuộc diện quản lý về PCCC. Tại mỗi điểm đến, lực lượng chức năng vừa phổ biến quy định pháp luật, vừa phân tích rõ vai trò, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong phòng cháy. Trong đó, hệ thống truyền tin báo cháy tự động được xác định là giải pháp trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực PCCC.

Hệ thống cho phép kết nối tín hiệu từ thiết bị báo cháy tại cơ sở về Trung tâm chỉ huy của Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu cháy như khói, nhiệt, lửa và truyền cảnh báo ngay khi sự cố vừa phát sinh. Nhờ đó, thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo được rút ngắn, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động sẽ góp phần xây dựng thế trận phòng cháy vững chắc, từ sớm, từ xa.

Song song với việc triển khai hệ thống truyền tin, các cơ sở còn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” – công cụ hỗ trợ người dân báo cháy nhanh chóng, chính xác. Thông qua hình thức tuyên truyền sát thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng, nhiều cơ sở đã chủ động tìm hiểu, đăng ký triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động, từng bước xây dựng thế trận phòng cháy vững chắc, từ sớm, từ xa.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thắng – Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn cho biết: “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động đến 100% các cơ sở thuộc diện quản lý. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các ứng dụng báo cháy, qua đó nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra”.