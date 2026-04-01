Tích cực triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động

Dương Hùng - Anh Thùy
(Baohatinh.vn) - Việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu.

bqbht_br_z7675603480138-8bffb0452a10db710a3bc0d6e7a3b2b5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn tuyên truyền về hệ thống truyền tin báo cháy tự động.

Thực hiện Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), thời gian qua, Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH trên địa bàn 9 xã gồm: Hương Sơn, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Giang, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Đến nay, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho gần 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ dân thuộc diện quản lý về PCCC. Tại mỗi điểm đến, lực lượng chức năng vừa phổ biến quy định pháp luật, vừa phân tích rõ vai trò, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong phòng cháy. Trong đó, hệ thống truyền tin báo cháy tự động được xác định là giải pháp trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực PCCC.

Hệ thống cho phép kết nối tín hiệu từ thiết bị báo cháy tại cơ sở về Trung tâm chỉ huy của Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu cháy như khói, nhiệt, lửa và truyền cảnh báo ngay khi sự cố vừa phát sinh. Nhờ đó, thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo được rút ngắn, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

bqbht_br_z7675603111606-5bf04e180253c547f4d57210a07513e7.jpg
Việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động sẽ góp phần xây dựng thế trận phòng cháy vững chắc, từ sớm, từ xa.

Song song với việc triển khai hệ thống truyền tin, các cơ sở còn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” – công cụ hỗ trợ người dân báo cháy nhanh chóng, chính xác. Thông qua hình thức tuyên truyền sát thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng, nhiều cơ sở đã chủ động tìm hiểu, đăng ký triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động, từng bước xây dựng thế trận phòng cháy vững chắc, từ sớm, từ xa.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thắng – Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn cho biết: “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động đến 100% các cơ sở thuộc diện quản lý. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các ứng dụng báo cháy, qua đó nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra”.

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Tuyên phạt gần 50 năm tù trong vụ hỗn chiến gần Lan Anh Club

Do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập gần karaoke Lan Anh Club (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương.
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Ông Vũ Thế Phiệt quê tỉnh Nam Định (cũ), trước khi là Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài, rồi Tổng giám đốc ACV.