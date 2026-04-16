Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Bộ Tư pháp phản hồi đề xuất bỏ trường thông tin quê quán, chỉ dùng nguyên quán trong hộ tịch

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Tư pháp nêu rõ việc bỏ trường thông tin quê quán có thể dẫn đến xáo trộn lớn trong hệ thống dữ liệu, phát sinh chi phí chuyển đổi và ảnh hưởng đến tính liên thông, kế thừa.

Ảnh minh họa - Ảnh: TTO
Ảnh minh họa - Ảnh: TTO

Bộ Tư pháp đã có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự Luật Hộ tịch sửa đổi.

Tiêu chí thế nào để xác định quê quán?

Theo dự luật trình kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI quy định quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ khi đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán.

Nêu ý kiến thảo luận tại tổ, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định trên chỉ xác định cách thức xác định quê quán của một người nhưng vẫn chưa làm rõ được thế nào là quê quán, tiêu chí thế nào để xác định quê quán.

Ý kiến này cũng cho rằng việc quy định quê quán cá nhân xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ dễ tạo thành chuỗi 3 đời rất khó kê khai. Do đó ý kiến này đề xuất sửa thành quê quán của cá nhân được xác định theo nơi sinh của cha hoặc của mẹ nếu có sự thỏa thuận.

Đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh) đề nghị giải thích quê quán theo hướng thông tin về quê quán phải phản ánh nguồn gốc, xuất xứ của mỗi cá nhân. Đồng thời cần bổ sung vào dự luật 1 điều quy định tiêu chí cụ thể xác định quê quán mỗi cá nhân.

Ông nói rất khó để xây dựng được các tiêu chí cụ thể về xác định quê quán của mỗi cá nhân, do trong xã hội hiện đại, điều kiện sinh sống, làm việc của mỗi cá nhân, gia đình, cũng như giữa các thế hệ thường xuyên có biến động. Vì vậy đề nghị cần đánh giá rõ hơn về ý nghĩa sự cần thiết của xác định, ghi nhận quê quán của cá nhân theo Luật Hộ tịch, các văn bản liên quan. Trong đó cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế bởi hầu hết các nước trên thế giới khái niệm quê quán không được xác định thống nhất như ở Việt Nam.

Mỗi quốc gia có những cách hiểu và ghi nhận khác nhau, thường gắn với khái niệm pháp lý như nơi sinh, quốc tịch hoặc nơi cư trú, phổ biến nhất chỉ ghi nhận nơi sinh trong giấy khai sinh, hộ chiếu.

Giải trình nội dung này, Bộ Tư pháp xin tiếp thu ý kiến để chuyển quy định về quê quán sang quy định về đăng ký khai sinh tại khoản 4 điều 15 của dự luật để đảm bảo phù hợp.

Hiện khoản 4 điều 15 dự thảo quy định nội dung đăng ký khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản. Cụ thể, thông tin của người được khai sinh gồm họ, chữ đệm (nếu có), tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, nơi sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch.

Việc xác định họ, tên, dân tộc, quốc tịch của người được khai sinh thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật quốc tịch.

Cùng với đó là thông tin của cha, mẹ người được khai sinh gồm họ, chữ đệm (nếu có), tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân (nếu có), dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú.

Bỏ trường thông tin quê quán có thể dẫn đến xáo trộn lớn

Có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc nghiên cứu bỏ trường thông tin quê quán và chỉ dùng nguyên quán do tính cơ động của xã hội hiện nay, việc xác định quê quán phức tạp, dễ gây tâm lý cục bộ địa phương.

Về đề nghị này, Bộ Tư pháp nhận thấy quê quán là thông tin hộ tịch truyền thống, gắn với yếu tố nguồn gốc gia đình, dòng họ, có ý nghĩa nhất định trong quản lý dân cư và trong đời sống xã hội, văn hóa của người Việt Nam.

Trong khi đó nguyên quán cũng phản ánh nguồn gốc nhưng cách hiểu và phạm vi áp dụng trong thực tiễn và các hệ thống pháp luật chưa hoàn toàn thống nhất.

Do đó, việc thay thế hoàn toàn quê quán bằng nguyên quán cần được cân nhắc thận trọng để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật và dữ liệu hộ tịch.

Bộ Tư pháp chỉ rõ thực tiễn cho thấy thông tin quê quán đã và đang được sử dụng thống nhất trong nhiều loại giấy tờ, cơ sở dữ liệu như cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các giấy tờ nhân thân.

Việc bỏ trường thông tin này có thể dẫn đến xáo trộn lớn trong hệ thống dữ liệu, phát sinh chi phí chuyển đổi và ảnh hưởng đến tính liên thông, kế thừa của thông tin đã được xác lập hợp pháp trước đây.

Bộ Tư pháp cũng nhận thấy trong thực tiễn việc xác định quê quán trong một số trường hợp còn chưa thống nhất, dễ phát sinh cách hiểu khác nhau.

Do đó đề nghị trước mắt cần chuẩn hóa cách xác định, ghi nhận thông tin quê quán theo hướng đơn giản, rõ ràng, thống nhất, thay vì loại bỏ hoàn toàn trường thông tin này.

tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/bo-tu-phap-phan-hoi-de-xuat-bo-truong-thong-tin-que-quan-chi-dung-nguyen-quan-trong-ho-tich-20260416150543399.htm

Tin liên quan

Tags:

#bỏ trường thông tin quê quán #nguyên quán

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.