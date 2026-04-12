Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).

capture.jpg
Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 12/4, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.N.T.B.T (sinh năm 1977) về những hành vi liên quan trong vụ cơ sở bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) gây ngộ độc cho hơn 100 người sử dụng; đồng thời, đình chỉ kinh doanh 3 tháng đối với cơ sở này.

Cụ thể, bà L.N.T.B.T bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; xử phạt 10 triệu đồng vì chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; xử phạt 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cá nhân).

Mức xử phạt được áp dụng với tình tiết tăng nặng do số lượng lớn người bị ảnh hưởng.

Qua thống kê của Trạm Y tế phường Vũng Tàu, từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Tâm Anh do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ này.

Các bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng như trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Hiện tất cả đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

Tổng mức xử phạt là 32 triệu đồng, cơ sở kinh doanh của bà L.N.T.B.T bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng.

Trước đó, đầu tháng 3/2026, nhiều người dân trên địa bàn phường Vũng Tàu đã đến các cơ sở y tế khám và điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ tại cơ sở không tên ở địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/xu-phat-cua-hang-banh-my-gay-ngo-doc-thuc-pham-cho-hon-100-nguoi-post1104438.vnp

Tin liên quan

Tags:

#bánh mỳ #ngộ độc

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...