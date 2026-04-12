Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).
Ngày 12/4, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.N.T.B.T (sinh năm 1977) về những hành vi liên quan trong vụ cơ sở bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) gây ngộ độc cho hơn 100 người sử dụng; đồng thời, đình chỉ kinh doanh 3 tháng đối với cơ sở này.
Cụ thể, bà L.N.T.B.T bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; xử phạt 10 triệu đồng vì chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; xử phạt 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cá nhân).
Mức xử phạt được áp dụng với tình tiết tăng nặng do số lượng lớn người bị ảnh hưởng.
Qua thống kê của Trạm Y tế phường Vũng Tàu, từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Tâm Anh do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ này.
Các bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng như trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Hiện tất cả đã xuất viện và sức khỏe ổn định.
Tổng mức xử phạt là 32 triệu đồng, cơ sở kinh doanh của bà L.N.T.B.T bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng.
Trước đó, đầu tháng 3/2026, nhiều người dân trên địa bàn phường Vũng Tàu đã đến các cơ sở y tế khám và điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ tại cơ sở không tên ở địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu./.
