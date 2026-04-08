Đừng để thiết bị làm mát “châm ngòi” hiểm họa

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, những ngày qua, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng diện rộng, nền nhiệt cao, có nơi hơn 40 độc C. Theo đó, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tại hộ gia đình tăng mạnh. Điều hòa, quạt điện, máy phun sương… trở thành những vật dụng thiết yếu, nhất là với trẻ em. Vấn đề đặt ra hiện nay là việc sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn này không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Điều hòa, quạt điện, máy phun sương... trở thành vật dụng thiết yếu được nhiều gia đình sử dụng.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố thường xuất phát từ việc sử dụng thiết bị kém chất lượng, quá tải điện, để thiết bị hoạt động liên tục trong thời gian dài hoặc thiết bị đó không được bảo dưỡng đúng định kỳ. Ngoài ra, việc lắp đặt không đúng kỹ thuật, dây dẫn xuống cấp cũng có thể gây rò điện, chập cháy.

Thực tế cho thấy, không ít vụ cháy hoặc tai nạn điện nhà dân trong mùa nắng nóng có nguyên nhân xuất phát từ việc dùng thiết bị làm mát thiếu an toàn. Nguyên nhân phổ biến là dùng thiết bị không rõ nguồn gốc, cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện, để máy hoạt động liên tục không có người giám sát hoặc không kiểm tra hệ thống điện định kỳ.

Chị Chu Thị Nga thường xuyên vệ sinh các thiết bị làm mát trong gia đình để phòng ngừa sự cố về điện.

Chị Chu Thị Nga (xã Toàn Lưu) cho biết: “Gia đình tôi bán hàng tạp hóa, trong nhà luôn có các vật dụng, đồ dùng dễ bắt lửa. Vì vậy, tôi luôn chủ động tìm hiểu về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là khi đun nấu, sử dụng các thiết bị điện trong mùa nắng. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị điện cũ, hỏng. Tuy tốn kém nhưng việc làm đó là cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố chập điện, gây cháy nổ, đảm bảo an toàn về tính mạng cho chính bản thân và gia đình”.

Với anh Trần Văn An (phường Thành Sen), trong nhà có con nhỏ nên việc sử dụng các thiết bị làm mát luôn không thể thiếu trong mùa hè. Tuy nhiên, anh đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các thiết bị an toàn và hợp lý.

Sử dụng điều hoà ở nhiệt độ thích hợp giúp tiết kiệm điện, tránh tình trạng quá tải điện dẫn đến cháy, nổ.

“Tôi luôn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức phù hợp, không để quá thấp và hạn chế sử dụng liên tục suốt đêm. Đồng thời, kiểm tra ổ cắm, dây điện thường xuyên và không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng thiết bị điện để tránh rủi ro. Dù máy móc hiện đại đến đâu thì ý thức của người sử dụng vẫn là yếu tố quyết định trong việc phòng ngừa rủi ro” - anh An cho biết.

Nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao khiến thị trường các mặt hàng này cũng trở nên sôi động. Các sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm nhiều hiện nay chủ yếu là những dòng thiết bị có mức độ an toàn, vận hành ổn định, có tính năng tự ngắt khi quá nhiệt.

Nhiều cửa hàng kinh doanh điện máy, điện dân dụng đã chủ động lựa chọn nhập về những dòng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn điện.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ từ các thiết bị sinh nhiệt, nhiều cửa hàng kinh doanh điện máy, điện dân dụng đã chủ động lựa chọn nhập về những dòng sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cháy, nổ cho người sử dụng.

“Chúng tôi ưu tiên nhập các sản phẩm có thương hiệu, được kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo an toàn điện trong quá trình sử dụng. Khi bán hàng, nhân viên luôn tư vấn kỹ cho khách về cách lắp đặt, sử dụng đúng quy định, bởi chỉ cần bất cẩn nhỏ cũng có thể dẫn đến sự cố mất an toàn cho gia đình” - ông Võ Chí Đại, Giám đốc điều hành Media Mart khu vực Hà Tĩnh cho hay.

Người dân Hà Tĩnh ưu tiên lựa chọn thiết bị làm mát có nguồn gốc rõ ràng.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn trong khu dân cư, đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ phải luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo cơ quan chức năng, để công tác PCCC đạt hiệu quả cao, quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân phải luôn đề cao cảnh giác, nâng cao kỹ năng phòng ngừa.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cần mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy theo đúng thiết kế của cơ quan chức năng, bố trí sắp xếp kho nguyên vật liệu, thành phẩm… ở những nơi riêng biệt. Với hộ gia đình, cần đầu tư ít nhất một bình chữa cháy và có dụng cụ phá vỡ để chữa cháy, thoát nạn… Người dân cần thường xuyên kiểm tra phích cắm, dây dẫn, nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng phải thay thế kịp thời. Quan trọng nhất, cần chủ động nắm bắt, sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy”.