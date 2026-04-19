Chủ động phòng "bà hỏa", đảm bảo an toàn trong cao điểm nghỉ lễ

Thùy Liễu - Văn Giáp
(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 30/4, 1/5 đã cận kề, do đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh đang được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Những ngày này, tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), lượng khách bắt đầu tăng nhanh. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng không chỉ tất bật chuẩn bị phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống mà còn chủ động rà soát, nâng cấp các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Theo đó, công tác PCCC đã được lực lượng chức năng triển khai ngay từ đầu năm và duy trì thường xuyên với việc ký cam kết đối với 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống. Các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy, bố trí hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng thoát hiểm và các thiết bị cảnh báo sự cố. Định kỳ, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở việc bảo trì, bổ sung phương tiện chữa cháy, kịp thời khắc phục những tồn tại.

Diễn tập PCCC và CNCH tại khách sạn Seabird Thiên Cầm.

Không chỉ dừng lại ở kiểm tra, công tác huấn luyện, diễn tập cũng được đẩy mạnh. Nhiều cơ sở lưu trú lớn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức diễn tập các tình huống cháy giả định, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tại khách sạn Seabird Thiên Cầm, công tác PCCC và CNCH được triển khai bài bản, đồng bộ. Hiện khách sạn đã trang bị 2 máy bơm chữa cháy, hệ thống lăng, vòi đầy đủ cùng 400 bình chữa cháy bố trí tại các vị trí thuận tiện. Hệ thống điện được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Hệ thống PCCC tại khách sạn Seabird Thiên Cầm được kiểm tra, bảo trì định kỳ, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Anh Nguyễn Đình Sinh – Đội trưởng Đội PCCC khách sạn Seabird Thiên Cầm chia sẻ: “Với quy mô 167 phòng lưu trú, có nhà hàng, phòng hội nghị và nhiều dịch vụ đi kèm, lượng khách đến khách sạn tăng mạnh vào dịp lễ sẽ kéo theo nguy cơ mất an toàn nếu không kiểm soát tốt. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị chữa cháy và tổ chức tập huấn định kỳ cho nhân viên. Mỗi người đều phải nắm rõ quy trình xử lý khi có sự cố để đảm bảo an toàn”.

Không chỉ cơ sở lưu trú, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng chủ động nâng cao ý thức phòng cháy. Tại nhà hàng Bé Bống (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm), việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong chế biến thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Khu vực bếp được bố trí khoa học, tách biệt, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Anh Trần Đô Na – chủ nhà hàng Bé Bống cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, thiết bị điện và trang bị đầy đủ bình chữa cháy tại các khu vực trọng điểm. Nhân viên cũng được nhắc nhở thường xuyên về ý thức phòng cháy, nhất là trong thời điểm lượng khách đông, công suất phục vụ tăng cao”.

Công an xã Thiên Cầm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lắp đặt, sử dụng nguồn điện và bình chữa cháy đúng quy định.

Cùng với Thiên Cầm, tại các khu vực ven biển khác như xã Thạch Khê, Tiên Điền, Lộc Hà… công tác kiểm tra, hướng dẫn PCCC cũng được triển khai liên tục. Lực lượng chức năng chú trọng rà soát hệ thống điện, yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở đầu tư hệ thống báo cháy tự động, trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, niêm yết nội quy, tiêu lệnh tại nơi dễ quan sát.

Chị Nguyễn Thị Ngọc – chủ nhà hàng Hồng Ngọc (thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) chia sẻ: “Được lực lượng công an hướng dẫn, chúng tôi ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCCC. Ngoài việc trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, cơ sở còn xây dựng phương án xử lý các tình huống giả định để chủ động ứng phó khi cần thiết. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm với khách hàng”.

Nhà hàng Hồng Ngọc (thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) chủ động trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thực tế cho thấy, việc chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở là yếu tố then chốt để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa cao điểm du lịch. Nhiều cơ sở đã xây dựng phương án xử lý tình huống cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, qua đó nâng cao khả năng ứng phó nhanh, hiệu quả khi có sự cố phát sinh.

Trung tá Nguyễn Hữu Lương – Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 323 cơ sở lưu trú với hơn 7.200 phòng và trên 1.500 nhà hàng ăn uống. Để đảm bảo an toàn PCCC, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện công tác PCCC; tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Mục tiêu là không để xảy ra sự cố đáng tiếc, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách”.

Trong bối cảnh lượng khách tăng cao vào mùa cao điểm, đặc biệt là các dịp lễ, việc đảm bảo an toàn PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cơ sở kinh doanh và từng người dân. Những giải pháp được triển khai đồng bộ đang góp phần tạo “lá chắn”, giúp Hà Tĩnh tự tin bước vào mùa du lịch cao điểm với sự chủ động và an toàn cao nhất.

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.