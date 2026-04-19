Chủ động phòng "bà hỏa", đảm bảo an toàn trong cao điểm nghỉ lễ

Những ngày này, tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), lượng khách bắt đầu tăng nhanh. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng không chỉ tất bật chuẩn bị phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống mà còn chủ động rà soát, nâng cấp các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Theo đó, công tác PCCC đã được lực lượng chức năng triển khai ngay từ đầu năm và duy trì thường xuyên với việc ký cam kết đối với 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống. Các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy, bố trí hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng thoát hiểm và các thiết bị cảnh báo sự cố. Định kỳ, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở việc bảo trì, bổ sung phương tiện chữa cháy, kịp thời khắc phục những tồn tại.

Diễn tập PCCC và CNCH tại khách sạn Seabird Thiên Cầm.

Không chỉ dừng lại ở kiểm tra, công tác huấn luyện, diễn tập cũng được đẩy mạnh. Nhiều cơ sở lưu trú lớn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức diễn tập các tình huống cháy giả định, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tại khách sạn Seabird Thiên Cầm, công tác PCCC và CNCH được triển khai bài bản, đồng bộ. Hiện khách sạn đã trang bị 2 máy bơm chữa cháy, hệ thống lăng, vòi đầy đủ cùng 400 bình chữa cháy bố trí tại các vị trí thuận tiện. Hệ thống điện được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Hệ thống PCCC tại khách sạn Seabird Thiên Cầm được kiểm tra, bảo trì định kỳ, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Anh Nguyễn Đình Sinh – Đội trưởng Đội PCCC khách sạn Seabird Thiên Cầm chia sẻ: “Với quy mô 167 phòng lưu trú, có nhà hàng, phòng hội nghị và nhiều dịch vụ đi kèm, lượng khách đến khách sạn tăng mạnh vào dịp lễ sẽ kéo theo nguy cơ mất an toàn nếu không kiểm soát tốt. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị chữa cháy và tổ chức tập huấn định kỳ cho nhân viên. Mỗi người đều phải nắm rõ quy trình xử lý khi có sự cố để đảm bảo an toàn”.

Không chỉ cơ sở lưu trú, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng chủ động nâng cao ý thức phòng cháy. Tại nhà hàng Bé Bống (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm), việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong chế biến thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Khu vực bếp được bố trí khoa học, tách biệt, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Anh Trần Đô Na – chủ nhà hàng Bé Bống cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, thiết bị điện và trang bị đầy đủ bình chữa cháy tại các khu vực trọng điểm. Nhân viên cũng được nhắc nhở thường xuyên về ý thức phòng cháy, nhất là trong thời điểm lượng khách đông, công suất phục vụ tăng cao”.

﻿ ﻿ Công an xã Thiên Cầm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lắp đặt, sử dụng nguồn điện và bình chữa cháy đúng quy định.

Cùng với Thiên Cầm, tại các khu vực ven biển khác như xã Thạch Khê, Tiên Điền, Lộc Hà… công tác kiểm tra, hướng dẫn PCCC cũng được triển khai liên tục. Lực lượng chức năng chú trọng rà soát hệ thống điện, yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở đầu tư hệ thống báo cháy tự động, trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, niêm yết nội quy, tiêu lệnh tại nơi dễ quan sát.

Chị Nguyễn Thị Ngọc – chủ nhà hàng Hồng Ngọc (thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) chia sẻ: “Được lực lượng công an hướng dẫn, chúng tôi ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCCC. Ngoài việc trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, cơ sở còn xây dựng phương án xử lý các tình huống giả định để chủ động ứng phó khi cần thiết. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm với khách hàng”.

﻿ Nhà hàng Hồng Ngọc (thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) chủ động trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thực tế cho thấy, việc chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở là yếu tố then chốt để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa cao điểm du lịch. Nhiều cơ sở đã xây dựng phương án xử lý tình huống cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, qua đó nâng cao khả năng ứng phó nhanh, hiệu quả khi có sự cố phát sinh.

Trung tá Nguyễn Hữu Lương – Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 323 cơ sở lưu trú với hơn 7.200 phòng và trên 1.500 nhà hàng ăn uống. Để đảm bảo an toàn PCCC, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện công tác PCCC; tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Mục tiêu là không để xảy ra sự cố đáng tiếc, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách”.

Trong bối cảnh lượng khách tăng cao vào mùa cao điểm, đặc biệt là các dịp lễ, việc đảm bảo an toàn PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cơ sở kinh doanh và từng người dân. Những giải pháp được triển khai đồng bộ đang góp phần tạo “lá chắn”, giúp Hà Tĩnh tự tin bước vào mùa du lịch cao điểm với sự chủ động và an toàn cao nhất.