Hướng dẫn an toàn khi triển khai phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới

Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa an toàn khi triển khai phương tiện chữa cháy cơ giới:



1. Giữ khoảng cách an toàn với hiện trường vụ cháy

Các phương tiện cần được bố trí cách xa hiện trường cháy để tránh nguy cơ cháy nổ, sập đổ, hoặc các vật thể rơi xuống gây hư hỏng phương tiện hoặc thương tích cho nhân viên cứu hộ. Khoảng cách an toàn tùy thuộc vào quy mô đám cháy và loại vật liệu cháy.

Các phương tiện chuyên dụng, trong đó có xe thang chữa cháy được huy động đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy và di dời tài sản.

2. Chú ý đến các nguy cơ như nổ, sập đổ, vật rơi tại vị trí đậu, đỗ

Khi triển khai phương tiện, cần quan sát kỹ hiện trường để tránh các hiện tượng nguy hiểm (nổ do khí gas, hóa chất, sập đổ công trình, tường, trần nhà, vật liệu rơi như kính vỡ, biển quảng cáo, dây điện).

3. Hạn chế ảnh hưởng từ sản phẩm cháy, nổ

Đỗ xe ở vị trí ngược gió hoặc cao hơn so với đám cháy để tránh khói, lửa và hóa chất độc hại. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ thương tích thứ cấp cho nhân viên cứu hộ và phương tiện.

4. Đảm bảo an toàn nền đậu, đỗ

Đảm bảo mặt đất vững chắc, không bị lún hoặc trơn trượt.

Khi đỗ xe trên dốc, cần kéo phanh tay, đặt phanh bánh xe dưới lốp, và bật đèn cảnh báo.

Tránh đỗ xe gần dây điện cao thế hoặc nắp cống không chắc chắn.

Đảm bảo có đủ không gian để mở cửa và triển khai thiết bị.

Khi đỗ xe trên địa hình dốc hoặc không bằng phẳng, cần sử dụng vật chặn bánh xe hoặc miếng đệm đặc biệt để tránh xe bị trôi.

5. Đảm bảo không gian an toàn trong vận hành

Các phương tiện cần được bố trí sao cho có đủ không gian để di chuyển và triển khai thiết bị. Khoảng cách giữa các xe nên trên 20m để đảm bảo linh hoạt an toàn khi ra vào.

6. Cử người hướng dẫn dừng xe và chú ý điều kiện xung quanh

Người hướng dẫn cần sử dụng còi, đèn, cử chỉ hoặc bộ đàm để thông báo rõ ràng về khoảng cách, chiều rộng, chiều cao và các vấn đề an toàn khác. Đặc biệt chú ý đến chướng ngại vật phía sau và hai bên xe khi lùi.

Khi hướng dẫn xe, nên đứng ở hai bên xe thay vì phía trước hoặc phía sau để tránh cản trở tầm nhìn của lái xe. Đảm bảo an toàn cho bản thân và không đứng ở vị trí nguy hiểm.

7. Đảm bảo an toàn cho xe đỗ ngoài khu vực cảnh báo

Khi đỗ xe ngoài khu vực cảnh báo, cần bố trí cọc tiêu, rào chắn, đèn cảnh báo, hoặc biển báo để cảnh báo cho các phương tiện khác.

8. Đảm bảo an toàn khi lên, xuống xe

Trước khi mở cửa và xuống xe, cần quan sát xung quanh để đảm bảo không có người hoặc phương tiện đang di chuyển.

Tránh vướng vào các vật dụng trên xe như quần áo cứu hộ, dây, hoặc thiết bị.

9. Đảm bảo an toàn trong các điều kiện đặc biệt

Trong các hoạt động cứu hộ ban đêm, cần triển khai thiết bị chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho nhân viên và phương tiện.

Khi làm việc tại các cơ sở hóa chất nguy hiểm, cần tuân thủ các nguyên tắc: giữ khoảng cách an toàn giữa người và phương tiện; đỗ xe gần các bức tường kiên cố hoặc vật cản an toàn; đỗ xe ở vị trí cao hơn hoặc ngược gió; bố trí xe nghiêng 45 độ so với tàu chở dầu hoặc hóa chất để tránh nguy cơ nổ.

10. Đảm bảo không gian vận hành an toàn dành riêng cho xe thang

Khi sử dụng xe thang trong các đám cháy lớn, cần bố trí xe ở khoảng cách an toàn và chuẩn bị sẵn phương án làm mát cho xe.

Khi triển khai nhiều xe thang cùng lúc, cần giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm giữa các thang trong quá trình triển khai.

Đảm bảo không gian hoạt động đủ rộng để thang có thể mở rộng và di chuyển linh hoạt.

Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn trên, bạn sẽ đảm bảo an toàn và hiệu quả khi triển khai phương tiện chữa cháy tại hiện trường.

​