Khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng điện

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình tăng mạnh, kéo theo nguy cơ cháy, nổ và sự cố điện gia tăng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hệ thống, thiết bị điện. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và hạn chế tối đa các sự cố cháy, nổ liên quan đến sử dụng điện, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp sau:

Công an xã Thiên Cầm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lắp đặt, sử dụng nguồn điện và bình chữa cháy đúng quy định.

1. Sử dụng điện an toàn

- Không cắm nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm (không tự ý sử dụng thêm thiết bị điện làm vượt công suất của hệ thống).

- Ngắt nguồn điện không cần thiết, khi không sử dụng hoặc khi ra khỏi nhà, cơ sở.

- Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất cao vì có nguy cơ dẫn đến quá tải hệ thống điện.

- Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện; tránh đi dây điện trực tiếp qua các vật liệu dễ cháy, cần có ống bảo vệ đường dây dẫn.

- Sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt (bếp, đèn sưởi, bàn là…) phải chú ý kiểm soát, không để các thiết bị này gần vật dụng dễ cháy.

- Không nên sạc xe điện, pin, điện thoại, máy tính… qua đêm; không sạc khi không có người ở nhà.

- Khi mua thiết bị cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ để bảo đảm chất lượng, sử dụng thiết bị điện chất lượng tốt để không bị chập cháy.

2. Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị điện định kỳ

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị điện để phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, tránh nguy cơ chập cháy do thiết bị xuống cấp hoặc quá tải.

- Có aptomat bảo vệ từng thiết bị điện công suất lớn; tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất, kinh doanh.

Việc tuân thủ các biện pháp trên sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi gia đình và cộng đồng.