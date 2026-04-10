Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Nâng cao kỹ năng PCCC cho gần 200 cán bộ y tế, trường học ở Can Lộc

Thúy Ngọc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho cán bộ y tế và lực lượng PCCC các trường học, lan tỏa phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” tại Hà Tĩnh.

Trung tâm Y tế Can Lộc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho gần 200 học viên là cán bộ, nhân viên trung tâm và lực lượng PCCC cơ sở tại các trường học trên địa bàn các xã Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Trường Lưu.
Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về cháy, nổ; nguyên nhân, nguy cơ mất an toàn PCCC; quy trình xử lý, tổ chức chữa cháy tại các cơ sở như bệnh viện, trường học...
Học viên còn được hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, CNCH và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.
Đặc biệt, các học viên được thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ như: bình chữa cháy xách tay, kỹ năng xử lý tình huống cháy giả định, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Các nội dung tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng tại chỗ.

Tin liên quan

Tags:

#Phòng cháy chữa chaý #Tập huấn kiến thức PCCC #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.