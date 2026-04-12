Cận cảnh hiện trường vụ cháy khu trưng bày Công ty gỗ Hào Quang

Đình Nhất - Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Video toàn cảnh vụ cháy tại Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang
Trưa 12/4, tại khu trưng bày của Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen), đám cháy lớn bất ngờ bùng phát, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.
Theo thông tin từ người dân, đám cháy bắt đầu vào khoảng 11h30, sau đó bùng phát dữ dội.
Khu trưng bày với nhiều vật liệu dễ cháy khiến tòa nhà nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm.
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt, triển khai phương án tiếp cận hiện trường, khẩn trương khống chế ngọn lửa.
Nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng thời.
Các phương tiện chuyên dụng, trong đó có xe thang chữa cháy, được huy động tối đa, tạo thành “lá chắn” bảo vệ khu vực xung quanh.
Với những nỗ lực của cơ quan chức năng, ngọn lửa dần được khống chế.
Người dân xung quanh cũng nhanh chóng tham gia hỗ trợ, di chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chiến sĩ trẻ "xả nhiệt" trong giây lát...
...rồi nhanh chóng cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu với "giặc lửa".
Sau vụ hỏa hoạn, phần mái tòa nhà hư hỏng nghiêm trọng.
Tài sản bên trong gần như bị hư hại hoàn toàn.
Bên trong khu vực trưng bày tại tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà.
Khu vực tầng 1 cũng chịu hư hại nặng nề.
Đến khoảng 13h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, hiện trường dần ổn định sau nhiều giờ căng mình dập lửa.
Lực lượng chức năng duy trì phun nước để hạ nhiệt độ, ngăn ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại.
Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Video hiện trường bên trong vụ cháy

#cháy gỗ #Hào Quang #phường Thành Sen #cứu hộ #nguyên nhân cháy #cảnh sát PCCC

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.