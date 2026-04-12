Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang ở phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Trưa 12/4, khu vực trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Đám cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 12/4 tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.
Theo ghi nhận ban đầu, do bên trong khu vực trưng bày chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh huy động 3 xe chuyên dụng và tối đa lực lượng chữa cháy.
