Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang ở phường Thành Sen

Nhóm P.V
(Baohatinh.vn) - Trưa 12/4, khu vực trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Đám cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 12/4 tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.

Theo ghi nhận ban đầu, do bên trong khu vực trưng bày chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

bqbht_br_z7717244355272-1e5e7e8f80ccbdd3c095518e82fb3f27.jpg
bqbht_br_z7717194914201-1d065eb7d564cd3b9ab6279dd0461751.jpg
bqbht_br_z7717181575716-2411c96da7a09be2ece82fd029c05a01.jpg
Cháy khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang
bqbht_br_a1.jpg
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ tầng 3
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh huy động 3 xe chuyên dụng và tối đa lực lượng chữa cháy.
bqbht_br_z7717213460111-eae14362eab9defb22f0412b741265d3.jpg
Lực lượng chức năng huy động các nguồn nước sẵn có từ sông Cụt, chợ Hà Tĩnh để tiếp tục khống chế đám cháy.
bqbht_br_z7717213489075-e0052c19457c40925e56cb02249c4417.jpg
Đến 13h chiều 12/4, đám cháy tạm thời được khống chế. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

#Cháy xưởng gỗ #Hào Quang #phường Thành Sen #Hà Tĩnh #Chữa cháy #Thiệt hại #Nguyên nhân

