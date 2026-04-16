Cơ quan chức năng Hà Tĩnh khuyến nghị sử dụng điện an toàn mùa nắng nóng

Vụ cháy gần đây nhất xảy ra tại khu vực trưng bày sản phẩm thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vào trưa 12/4/2026. Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 3 của toà nhà – nơi trưng bày sản phẩm với nhiều vật liệu dễ cháy. Lửa bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Vụ cháy bắt đầu từ 11h30 và phải đến hơn 13h cùng ngày mới được dập tắt. Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi nhiều sản phẩm gỗ có giá trị, đồng thời gây ảnh hưởng đến kết cấu của toà nhà. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan khẩn trương xác minh, làm rõ. Song, theo khảo sát ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy nhiều khả năng do sự cố về điện.

Trước đó, vào sáng 22/1/2026, một vụ cháy đã xảy ra tại gara và kho vật dụng của hộ gia đình ông Lê Sỹ Thống ở xã Tùng Lộc. Vụ cháy đã thiêu rụi 1 xe ô tô Mitsubishi Xpander và nhiều tài sản, trị giá hơn 400 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do sự cố hệ thống, thiết bị điện.

Có thể thấy, sự cố điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ hiện nay, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng. Theo ngành chức năng, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây chập cháy điện như: mối nối, điểm tiếp xúc kém dẫn đến sự cố chạm chập gây cháy nổ, quá tải hệ thống điện do dây dẫn có tiết diện không phù hợp; không lắp đặt thiết bị bảo vệ…

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Những bất cẩn dù nhỏ trong quá trình sử dụng điện, cùng với hệ thống điện xuống cấp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng điện, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây, các thiết bị đóng cắt và bảo vệ như cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm, cũng như các thiết bị điện trong gia đình để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), người dân không nên sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện sinh nhiệt; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng; khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt như: bàn là, bếp điện… phải có người trông coi. Đặc biệt, phải ngắt hẳn nguồn điện các thiết bị khi không sử dụng để đề phòng cháy nổ, chập điện.

Thời gian tới, ngoài việc đốc thúc các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đảm bảo tiến độ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ nhằm phát hiện những sơ hở, tồn tại của hệ thống điện, từ đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời theo quy định.