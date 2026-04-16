Cơ quan chức năng Hà Tĩnh khuyến nghị sử dụng điện an toàn mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2026 lại nay, Hà Tĩnh xẩy ra 20 vụ cháy, trong đó có 12 vụ do sự cố về điện. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.

Vụ cháy khu trưng bày sản phẩm thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang trưa 12/4/2026.

Vụ cháy gần đây nhất xảy ra tại khu vực trưng bày sản phẩm thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vào trưa 12/4/2026. Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 3 của toà nhà – nơi trưng bày sản phẩm với nhiều vật liệu dễ cháy. Lửa bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Vụ cháy bắt đầu từ 11h30 và phải đến hơn 13h cùng ngày mới được dập tắt. Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi nhiều sản phẩm gỗ có giá trị, đồng thời gây ảnh hưởng đến kết cấu của toà nhà. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan khẩn trương xác minh, làm rõ. Song, theo khảo sát ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy nhiều khả năng do sự cố về điện.

Trước đó, vào sáng 22/1/2026, một vụ cháy đã xảy ra tại gara và kho vật dụng của hộ gia đình ông Lê Sỹ Thống ở xã Tùng Lộc. Vụ cháy đã thiêu rụi 1 xe ô tô Mitsubishi Xpander và nhiều tài sản, trị giá hơn 400 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do sự cố hệ thống, thiết bị điện.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh kịp thời khống chế đám cháy tại hộ gia đình ông Lê Sỹ Thống ở xã Tùng Lộc.

Có thể thấy, sự cố điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ hiện nay, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng. Theo ngành chức năng, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây chập cháy điện như: mối nối, điểm tiếp xúc kém dẫn đến sự cố chạm chập gây cháy nổ, quá tải hệ thống điện do dây dẫn có tiết diện không phù hợp; không lắp đặt thiết bị bảo vệ…

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Những bất cẩn dù nhỏ trong quá trình sử dụng điện, cùng với hệ thống điện xuống cấp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng điện, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây, các thiết bị đóng cắt và bảo vệ như cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm, cũng như các thiết bị điện trong gia đình để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố”.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) giám sát công tác PCCC tại khu dân cư.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), người dân không nên sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện sinh nhiệt; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng; khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt như: bàn là, bếp điện… phải có người trông coi. Đặc biệt, phải ngắt hẳn nguồn điện các thiết bị khi không sử dụng để đề phòng cháy nổ, chập điện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương Chợ Hà Tĩnh tuân thủ nghiêm túc các quy định về sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Thời gian tới, ngoài việc đốc thúc các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đảm bảo tiến độ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ nhằm phát hiện những sơ hở, tồn tại của hệ thống điện, từ đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời theo quy định.

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.