Quyết liệt ngăn cháy rừng phòng hộ sông Ngàn Phố

(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang bị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng (BVR) mùa nắng nóng.
Công tác BVR trong mùa nắng nóng ở đây gặp rất nhiều khó khăn vì các yếu tố đặc thù như địa hình cao, núi dốc, rừng chủ yếu là thông xen keo, khí hậu khô nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, thảm thực bì dày. Ngoài ra, trên lâm phần còn có rất nhiều nghĩa trang, đường dân sinh, khu dân cư gần rừng nên việc kiểm soát nguồn lửa gặp nhiều khó khăn.
Ngay từ đầu mùa nắng, hơn 100 biển cấm lửa cùng 17 biển tuyên truyền được mua sắm, treo, dựng bổ sung ở nhiều nơi để nhắc nhở người dân khi vào rừng phải tuyệt đối tuân thủ những cảnh báo, điều cấm.
Hệ thống đường băng cản lửa dài gần 40 km được phát dọn rộng từ 10 - 20m, đóng vai trò những vành đai an toàn, hạn chế nguy cơ cháy lây lan trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lớn.
Công tác PCCCR năm nay dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì rừng núi mang yếu tố đặc thù, nắng nóng gay gắt đến sớm, nhiều diện tích rừng bị ảnh hưởng thiên tai chưa kịp thu dọn, nguồn lực hạn chế... Nhưng chúng tôi đang tập trung vào cuộc với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Qua đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về rừng do cháy trong mùa nắng nóng.
Ông Nguyễn Hữu An - Giám đốc BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố
Tại lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua “Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026 ở Hà Tĩnh, 8 học sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4/2026.
1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.
Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.
Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.
Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.
Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4 "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.