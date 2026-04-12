Xã hội

Quyết liệt ngăn cháy rừng phòng hộ sông Ngàn Phố

Tiến Dũng - Giang Nam
(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang bị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng (BVR) mùa nắng nóng.

bqbht_br_dt-dji-0844.jpg
BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố được giao quản lý, bảo vệ gần 25 nghìn hecta rừng và đất lâm nghiệp ở vùng núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lâm phần có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái rừng của tỉnh cũng như sinh kế, môi trường sống của người dân địa phương.
bqbht_br_dt-dji-0820.jpg
bqbht_br_dt-dsc-75821.jpg
bqbht_br_dt-dsc-0574.jpg
Công tác BVR trong mùa nắng nóng ở đây gặp rất nhiều khó khăn vì các yếu tố đặc thù như địa hình cao, núi dốc, rừng chủ yếu là thông xen keo, khí hậu khô nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, thảm thực bì dày. Ngoài ra, trên lâm phần còn có rất nhiều nghĩa trang, đường dân sinh, khu dân cư gần rừng nên việc kiểm soát nguồn lửa gặp nhiều khó khăn.
bqbht_br_dt-dsc-0390.jpg
Nhận thức rõ nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc gắn với động viên, khuyến khích từ cán bộ, nhân viên, hộ nhận khoán BVR, người dân gần rừng nâng cao cấp độ PCCCR.
bqbht_br_dt-dsc-761401.jpg
Cùng với kiện toàn ban chỉ đạo để chỉ huy, vận hành mọi hoạt động chung, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố đã chi 675 triệu đồng mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, tu sửa hạ tầng phục vụ công tác PCCCR. Đặc biệt là máy thổi gió, cưa xăng, đồ bảo hộ...
bqbht_br_dt-dsc-76191.jpg
bqbht_br_dt-dsc-76071.jpg
Ngay từ đầu mùa nắng, hơn 100 biển cấm lửa cùng 17 biển tuyên truyền được mua sắm, treo, dựng bổ sung ở nhiều nơi để nhắc nhở người dân khi vào rừng phải tuyệt đối tuân thủ những cảnh báo, điều cấm.
bqbht_br_dsc-8800.jpg
Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, các địa phương, đoàn thể, thôn xóm tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Lâm nghiệp cũng như các quy định về PCCCR.
bqbht_br_dsc-0642.jpg
Để chủ động phòng ngừa, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình lâm phần, nhận diện nguy cơ cháy ở từng khu vực, điều chỉnh mức cảnh báo cháy trong từng thời điểm, nhất là trong những ngày đặc biệt nắng nóng như vừa qua.
bqbht_br_dt-dsc-0236.jpg
Với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, 33 cán bộ, nhân viên của đơn vị ngày ngày bám địa bàn để cùng 500 hộ nhận khoán (tổ chức thành 4 tổ tuần tra, 5 tổ chữa cháy) tuần tra, kiểm tra ngăn chặn cháy rừng.
bqbht_br_dsc-0544.jpg
Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, nhận diện nguy cơ cháy đã được cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện hàng ngày; nhất là ở những cánh rừng thông, rừng keo có thực bì dày hoặc bị đổ gãy do các trận bão vào năm ngoái.
bqbht_br_dt-dsc-0614.jpg
Từ khe Su, khe Đen, rú Vạc, đập Cửa Bàn, đồng Bát đến các khu nghĩa trang, vùng rừng trọng điểm dễ cháy đều được cán bộ BVR nhận diện rõ, kiểm soát chặt, chủ động phòng ngừa "giặc lửa" từ sớm.
bqbht_br_dt-dji-0811.jpg
bqbht_br_dt-dji-0827.jpg
Hệ thống đường băng cản lửa dài gần 40 km được phát dọn rộng từ 10 - 20m, đóng vai trò những vành đai an toàn, hạn chế nguy cơ cháy lây lan trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lớn.
bqbht_br_dt-dsc-0488.jpg
Những lớp thực bì khô, dày, dễ cháy dưới các rừng thông hàng chục năm tuổi đang được cán bộ, nhân viên và người dân ưu tiên phát dọn, thu gom để giảm thiểu nguy cơ cháy.
bqbht_br_dt-dsc-0338.jpg
Ông Nguyễn Thế Anh - cán bộ Chốt BVR Thủy Mai cho biết: "Được giao quản lý, bảo vệ hơn 1.000 ha rừng ở khu vực dễ cháy nhất nên ngay từ đầu mùa nắng nóng, chúng tôi đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Tất cả các phần việc quan trọng, nhiệm vụ chính trong phương án PCCCR đã được "kích hoạt". Đặc biệt, chúng tôi đã cùng 200 hộ nhận khoán luôn tuần tra, canh gác ở các khu vực rừng dễ cháy để sẵn sàng xử lý các tình huống xấu".
bqbht_br_dt-dsc-0329.jpg
Ông Văn Đình Quảng - Trưởng thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa (hộ nhận khoán BVR) cho biết: "Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố, các hộ nhận khoán đã chủ động phát dọn thực bì, cắt cử thành viên trong gia đình thường xuyên theo dõi, kiểm tra toàn bộ diện tích rừng được giao. Ngoài ra, với tư cách là trưởng thôn, tôi cũng đã phối hợp với BQL đẩy mạnh tuyên truyền tới Nhân dân, bố trí lực lượng tham gia vào các tổ tuần tra, đội PCCCR."
bqbht_br_dsc-8704.jpg
Để kịp thời phát hiện, ứng cứu, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bố trí cán bộ theo dõi hằng ngày các khu vực rừng dễ cháy qua hệ thống camera truyền hình ảnh về màn hình trung tâm.

Công tác PCCCR năm nay dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì rừng núi mang yếu tố đặc thù, nắng nóng gay gắt đến sớm, nhiều diện tích rừng bị ảnh hưởng thiên tai chưa kịp thu dọn, nguồn lực hạn chế... Nhưng chúng tôi đang tập trung vào cuộc với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Qua đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về rừng do cháy trong mùa nắng nóng.

Ông Nguyễn Hữu An - Giám đốc BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.