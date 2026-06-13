Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Hồ Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BCT ngày 11/6/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 213-KL/TW ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Quyết định, Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Công Thương được giao tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, nâng cao năng lực chống chịu thiên tai của hạ tầng năng lượng quốc gia, tối ưu hóa vận hành hồ chứa thủy điện để cắt lũ hạ du, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Kế hoạch xác định việc triển khai thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp từ trung ương đến cơ sở, huy động sự tham gia của toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP với việc thực hiện các quyết định, kết luận có liên quan như chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát và ưu tiên bảo đảm nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, dự án cấp bách, các dự án đầu tư công trung hạn được xác định trong Kế hoạch.

Về nội dung nhiệm vụ trọng tâm, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới quản lý nhà nước đối với phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời triển khai các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành hệ thống công trình hạ tầng năng lượng bảo đảm đủ năng lực chống chịu với các thiên tai cực đoan.

Cùng đó, phối hợp điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ, chủ trì thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy định đơn hồ chứa thủy điện; trong đó, ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và tổ chức diễn tập các kịch bản phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, bố trí nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho việc phòng ngừa, ứng phó và phòng, chống thiên tai.

Mặt khác, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ chi tiết sẽ được thực hiện theo phụ lục kèm theo. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc; định kỳ 6 tháng và cuối năm tổng hợp kết quả triển khai gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Bộ Công Thương giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng và cuối năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả thực hiện Quyết định.