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Hà Tĩnh khẩn trương triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

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Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục không ảnh hưởng đến học tập của học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên.

Theo phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 3/8/2026, toàn tỉnh dự kiến giảm 362 đầu mối trường học và trung tâm giáo dục, tương đương 55,52%.

Theo đó, toàn tỉnh còn 82 trường mầm non, 92 trường tiểu học, 74 trường THCS và TH&THCS, 32 trường THPT, 5 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 2 trường trung cấp. Đồng thời, tỉnh tổ chức 3 trường THCS-THPT theo mô hình liên cấp tại một số địa phương, góp phần sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho học sinh và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

Để bảo đảm phương án được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao. Quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, không ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các xã, phường rà soát toàn diện hiện trạng mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục để xây dựng đề án chi tiết. Quá trình sắp xếp ưu tiên tổ chức các trường cùng cấp học, hạn chế phát sinh trường liên cấp TH-THCS, trừ những địa bàn miền núi hoặc có đặc thù được xem xét theo quy định.

Đối với các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT và một số trường THCS thuộc diện sắp xếp, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng đề án tổ chức lại đơn vị, rà soát tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất; hoàn thiện hồ sơ trình Sở GD&ĐT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 20/8/2026.

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Giáo viên dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên trường học, chuẩn bị cho năm học mới.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học, bố trí lớp học, phân công đội ngũ phù hợp sau sắp xếp; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh, bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra liên tục, an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Sở GD&ĐT cũng giao các phòng chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định đề án, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT.

Toàn bộ việc xây dựng, thẩm định các đề án sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 20/8/2026, nhằm bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định, sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

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Tags:

#Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập #Giáo dục Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24 giờ

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