Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Đình Nhất - Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ chia thành các mũi, vừa phun nước làm mát, vừa tiếp cận sâu vào bên trong để khống chế đám cháy.
Đến 13h chiều, đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang đã cơ bản được khống chế.
Các phương tiện chuyên dụng, trong đó có xe thang chữa cháy được huy động đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy và di dời tài sản.
Điều đáng quý, tình người trong hoạn nạn đã được lan toả. Nhiều người dân xung quanh đã “mỗi người một tay” giúp chủ cơ sở vận chuyển hàng hóa ra khu vực an toàn.
Công tác cứu tài sản được triển khai song song với chữa cháy, ưu tiên di dời các vật dụng có giá trị và dễ cháy.
Số hàng hoá này chủ yếu là đồ gỗ, các thiết bị bắt lửa nằm phía sau khu vực xảy ra cháy, giảm thiệt hại có thể xảy ra.
Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Video: Người dân hỗ trợ chủ cơ sở đưa hàng hóa ra ngoài

#cháy #gỗ Hào Quang #chữa cháy #cứu tài sản #đám cháy

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.