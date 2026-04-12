Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

(Baohatinh.vn) - Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.
Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Trong 5 năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 3.147 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và đều được UBND cấp xã phân công các tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ ổn định cuộc sống.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa xác minh, truy tìm ra người và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn, thu giữ 4 khẩu súng, cùng nhiều viên đạn.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác.
Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.