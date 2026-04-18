Tìm người làm chứng vụ việc tổ trưởng bảo vệ ở chợ Hà Tĩnh có hành vi thu giữ hàng hóa

Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xác minh video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc anh Trần Xuân Cường (SN 1980, trú tại TDP 4, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc Ban quản lý Chợ Hà Tĩnh, có hành vi thu giữ hàng hóa của các hộ dân tại khu vực vỉa hè xung quanh chợ Hà Tĩnh thuộc TDP 6 Nam Hà, phường Thành Sen.

Hình ảnh cắt từ video clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan sự việc xảy ra ở khu vực vỉa hè xung quanh chợ Hà Tĩnh.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Thành Sen thông báo tìm người làm chứng, người biết về vụ việc nêu trên.

Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp thông tin cho Công an phường Thành Sen (liên hệ đồng chí Phan Hoàng Nhật - cán bộ Công an phường Thành Sen - SĐT: 0855.346.886).