Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về vụ cháy tại doanh nghiệp Hào Quang

Công Trường
(Baohatinh.vn) - Đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan vụ cháy tại Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, 1 cá nhân ở Hà Tĩnh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang.

z7727244754223-fca92a4ffeb605ad0602bb0fcb7ade19.jpg
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh làm việc với ông L.H.L. (ngày 14/4/2026).

Trước đó, khoảng trưa 12/4/2026, tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đám cháy. Sau chưa đầy 30 phút, đám cháy được khống chế và khoảng 1 giờ sau được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 384 triệu đồng.

Trong quá trình thông tin về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, một số cá nhân đã đăng tải, bình luận nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng, trực tiếp là lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát hiện, xác minh và mời làm việc đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) về hành vi liên quan.

Tại cơ quan công an, ông L.H.L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.H.L. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, xác minh để xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Phòng cháy chữa cháy #Cháy tại công ty gỗ Hào Quang #Xử phạt đăng tải thông tin sai sự thật #xử phạt trên không gian mạng

Chủ đề Cháy ở Hà Tĩnh

Chủ đề Cháy nổ

