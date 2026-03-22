Báo động cạm bẫy bủa vây thế hệ Gen Z không chỉ là thuốc lá, những buổi tối cày game online... mà nghiêm trọng hơn, nhiều học sinh còn sa vào những trò cá cược, đỏ đen trá hình. Từ sự tò mò ban đầu, các em dần đánh cược cả tương lai.

Tại một quán bi-a trên đường Trần Phú, có rất nhiều xe đạp điện, xe máy điện của học sinh dựng trước cửa.

Vào các giờ tan học, dạo qua một số tuyến phố ở Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp hình ảnh trước cửa các quán bi-a ken đặc những chiếc xe đạp điện, xe máy điện xếp nối nhau.

Một số học sinh chọn quán bi-a làm điểm "dừng chân" sau khi tan học.

Không khí bên ngoài đã nhộn nhịp, nhưng bước vào bên trong còn sôi động hơn. Nhiều em vẫn còn mặc nguyên áo đồng phục sau giờ học, tụ tập quanh các bàn bi-a, say sưa theo từng đường cơ.

Trong vai người muốn nhập cuộc chơi, chúng tôi tiếp cận một nhóm học sinh đang “hăng say” quanh bàn bi-a trong một quán trên địa bàn phường Thành Sen. Tại đây, phóng viên chứng kiến một sự thật “nghiệt ngã”. Nhiều em học sinh chơi bi-a không chỉ để giải trí, mà “cá độ” đã trở thành "món ăn" không thể thiếu.

“Anh muốn đánh độ bài tây, hay đánh chẵn lẻ? Mỗi ván là 50 nghìn" - một nam sinh không ngần ngại chia sẻ về "luật chơi" cho chúng tôi.

"Bọn em chơi “độ” là chính, anh chơi thì chơi”, một em học sinh khác chia sẻ thêm.

Không chỉ dừng lại ở những quả bi-a tròn mang tính giải trí, những tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 500.000 đồng được trao tay nhau trên "chiếu bạc bi-a".

Với trò chơi cá độ, mỗi ván dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy độ liều của người chơi. Có khi "khát" quá còn đem cả điện thoại ra đặt. Thắng thì có tiền khao bạn bè, thua thì… lại tính tiếp, một nam sinh khác thẳng thắn chia sẻ.

Không phải là các góc tọa độ trong Toán học, mà giờ đây, để thắng trên bàn cá cược, điều quan tâm của một bộ phận học sinh là "tọa độ" để chiến thắng ván bi-a...

Sự cay cú trong ăn thua đã kéo nhiều em học sinh vào vòng xoáy rủi ro: vay mượn nặng lãi, sa vào cờ bạc chuyên nghiệp, hay dẫn đến những cuộc xô xát, bạo lực sau mỗi ván thua trắng.

Vốn là môn thể thao lành mạnh, tuy nhiên, với tâm lý tuổi mới lớn, việc chơi bi-a không còn đơn thuần là giải trí. Cá độ nhanh chóng trở thành thói quen khó bỏ, và từ những trận đấu tưởng “vui vẻ”, sự cay cú trong ăn thua đã kéo nhiều em học sinh vào vòng xoáy rủi ro: vay mượn nặng lãi, sa vào cờ bạc chuyên nghiệp, hay dẫn đến những cuộc xô xát, bạo lực sau mỗi ván thua trắng. Cứ thế, những sới bạc trên bàn bi-a như có ma lực lạ kỳ cuốn các em vào vòng xoáy, thậm chí thâu đêm suốt sáng.

Nếu bi-a là tệ nạn hữu hình, thì Tài - Xỉu online lại như một loại virus vô hình, lây lan với tốc độ chóng mặt. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối mạng, các em học sinh có thể tham gia vào “sòng bạc” bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

Sau thời gian tiếp cận và tìm hiểu thực tế, điều khiến chúng tôi không khỏi giật mình là trò chơi Tài - Xỉu online đang len lỏi vào học đường, trở thành một vấn nạn đáng báo động.

Tài - Xỉu online một trò chơi cá cược trực tuyến, được thực hiện qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet. Người chơi đặt cược một số tiền tùy ý vào một trong hai lựa chọn “Tài” hoặc “Xỉu”, và kết quả thắng thua sẽ quyết định tiền cược mà họ nhận được hoặc mất đi.

Bằng hình thức đặt cược ăn tiền, game Tài - Xỉu online nhanh chóng trở thành "kênh làm giàu" của nhiều bạn trẻ, bất chấp những cảnh báo của các cơ quan chức năng.

Một thực tế đáng lo ngại là những video livestream mời gọi và quảng cáo “Chắc thắng 100%” xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook. Chúng nhắm thẳng vào tâm lý muốn thể hiện bản thân và kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận học sinh, khiến các em dễ sa vào cạm bẫy cá cược trực tuyến.

Từ cách thức, đường link, từ khóa để hướng dẫn việc chơi tài - xỉu, cho đến việc livestream công khai trên mạng xã hội Facebook... khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Khi đã “nhập cuộc”, người chơi được thu hút bởi hàng loạt ưu đãi: tặng code tân thủ, quà lên cấp, thưởng sinh nhật… Nhưng thực chất, đó chỉ là lớp “mật ngọt” che giấu thuật toán được lập trình sẵn nhằm rút tiền của người chơi.

Có mặt tại một số quán cafe ở Hà Tĩnh, chúng tôi nhiều lần chứng kiến tình trạng nhiều em học sinh say sưa dán mắt vào điện thoại, chăm chú chơi Tài - Xỉu online. Không gian quán tưởng bình thường, nhưng từng lượt cược, từng kết quả thắng thua đã biến nơi đây thành “sòng bạc thu nhỏ”.

Lần theo hành trình của những em học sinh, phóng viên có mặt tại 1 tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Thành Sen. Tại đây, chúng tôi chứng kiến, sau giờ tan tầm, rất đông học sinh mang trên vai cặp sách, mặc áo đồng phục có mặt tại tiệm.

Sau khi để lại một số đồ vật có giá trị như: điện thoại, xe đạp điện, xe máy… để vay một khoản tiền nhất định, nhiều em học sinh đã nạp vào các tài khoản cá độ để bắt đầu cuộc đỏ đen.

Một quy trình cứ lặp đi, lặp lại: Cầm cố → nạp tiền → chơi → thua → vay tiếp.

Hệ quả là những khoản nợ "lãi mẹ đẻ lãi con", cao đến mức một đứa trẻ không bao giờ có thể trả được. Và như vậy, số tiền nợ không giảm đi mà tăng lên… theo từng lần “gỡ gạc”.

Từ tâm lý "chơi để biết thôi chứ có nghiện đâu" đến con đường sa ngã là khoảng cách rất mong manh. Em N.H.N - một học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh cho biết: “lần đầu là sự tò mò, rủ rê của bạn bè, tiếp đó là tâm lý ăn thua, tin rằng cứ chơi thì sẽ thắng. Khi những đồng tiền tiêu vặt không còn đủ sức gồng gánh những ván cược, em đã tìm đến tín dụng đen. Và bản thân em lún sâu vào vòng xoáy nợ nần lúc nào không hay”.

“Lớp em ban đầu có một số bạn chơi, em thấy dễ ăn nên cũng chơi theo. Càng chơi càng lún”, em N.H.N chia sẻ thêm.

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu cho biết: “Tài - Xỉu online là game đánh bạc bất hợp pháp. Theo đó, người từ 16 tuổi trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội đánh bạc, theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Người đánh bạc trái phép bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3-7 năm”.

Vì đam mê đỏ đen, tin vào những lời hứa đánh chắc thắng mà thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành trong cả nước, đã có nhiều em lứa tuổi học trò vướng vào vòng lao lý. Cụ thể như: ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam C.T.D (17 tuổi, trú xã Tân Thành) để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo đó, ngày 12/1, Công an xã Tân Thành đã phát hiện D. có hành vi đánh bạc trái phép trên không gian mạng. D. đã sử dụng điện thoại di động tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 32 triệu đồng.

Pháp luật nghiêm minh, nhưng nỗi đau gia đình mới là điều khó nguôi. Đằng sau những màn hình xanh đỏ lung linh là những giọt nước mắt bất lực của nhiều bậc phụ huynh khi nhận ra đứa con ngoan hiền bỗng chốc sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mỗi cú chạm, vuốt trên màn hình điện thoại đều có thể để lại những giọt nước mắt muộn màng, những khoản nợ vượt quá khả năng kiểm soát của gia đình. Nếu thiếu sự đồng hành sát sao từ gia đình và nhà trường, vòng xoáy “Tài - Xỉu” sẽ còn cuốn đi bao ước mơ xanh tươi chưa kịp nảy mầm.

Ham mê cờ bạc, nhiều người từng tan cửa nát nhà, sa chân vào con đường phạm tội. Với các em, hệ quả ngay trước mắt là sự sa sút về học tập, tinh thần, sự xói mòn đạo đức, nhân cách, thậm chí là nguyên nhân của các loại tội phạm nghiêm trọng khác.

Trò chơi game online đã chuyển thành một hình thức đánh bạc, mà "thủ phạm" và "nạn nhân" chính là các em học sinh, và sâu xa hơn, đó chính là trách nhiệm của phụ huynh, gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục con em.

