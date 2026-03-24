Công an kiểm tra quán bi-a, game online sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Nhóm PV
(Baohatinh.vn) - Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra, tổ chức ký cam kết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh bi-a, game online hoạt động theo đúng quy định.

Loạt phóng sự 4 kỳ "Báo động lạc lối tuổi học trò" được phát sóng và đăng tải trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Kỳ 1: "Ma trận" thuốc lá, thuốc lào bủa vây học đường

Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Kỳ 3: Khi những "thiên thần" lạc lối trong vòng xoáy đỏ đen

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối?

Sau khi phóng sự được phát sóng và đăng tải, tối 23/3, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ như: quán bi-a, game online trên địa bàn.

Nhiều học sinh Hà Tĩnh sa vào các cạm bẫy của game online, chơi bi-a cá cược ăn tiền...
Lực lượng chức năng làm việc với một số quán bi-a trên địa bàn phường Thành Sen.
Tại các quán bi-a, lực lượng chức năng tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết hoạt động đảm bảo các quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh game online.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 1 quán game online trên đường Nguyễn Công Trứ hoạt động sau 22h, vi phạm Nghị định 147/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ interner và thông tin trên mạng.

Quán game online trên đường Nguyễn Công Trứ.
Công an phường Thành Sen đã lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh game online trên đường Nguyễn Công Trứ hoạt động sau 22h, vi phạm quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định, không để học sinh chơi điện tử trong giờ học hoặc tham gia các hoạt động có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo các em học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các em học sinh, thanh thiếu niên thực hiện đúng quy định của pháp luật.

