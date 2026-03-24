Công an kiểm tra quán bi-a, game online sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Sau khi phóng sự được phát sóng và đăng tải, tối 23/3, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ như: quán bi-a, game online trên địa bàn.
Nhiều học sinh Hà Tĩnh sa vào các cạm bẫy của game online, chơi bi-a cá cược ăn tiền...
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 1 quán game online trên đường Nguyễn Công Trứ hoạt động sau 22h, vi phạm Nghị định 147/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ interner và thông tin trên mạng.
Lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định, không để học sinh chơi điện tử trong giờ học hoặc tham gia các hoạt động có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo các em học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Lực lượng chức năng khuyến cáo các em học sinh, thanh thiếu niên thực hiện đúng quy định của pháp luật.
