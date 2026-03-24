Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Cầm gậy đánh chết người, lĩnh án 5 năm tù

Anh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Lê Văn Phương tại phiên xét xử chiều ngày 23/3/2026.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang Hùng (SN 2010) và Võ Quốc Anh (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương. Tại đây, N.K.M, Hùng và Anh đã cùng đánh Phương, sau đó bỏ về.

Do bức xúc vì bị đánh, Phương đã nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M. gây chấn thương sọ não. N.K.M được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của cơ quan viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tin liên quan

Tags:

#Cố ý gây thương tích #Xã Cẩm Lạc #Tòa tuyên án #Gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người #Tòa án nhân dân khu vực 1

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

