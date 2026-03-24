Cầm gậy đánh chết người, lĩnh án 5 năm tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang Hùng (SN 2010) và Võ Quốc Anh (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương. Tại đây, N.K.M, Hùng và Anh đã cùng đánh Phương, sau đó bỏ về.
Do bức xúc vì bị đánh, Phương đã nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M. gây chấn thương sọ não. N.K.M được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Phương (trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã dùng gậy đánh vào đầu Nguyễn Khâm M. (SN 2011, trú cùng xã) khiến nạn nhân tử vong.
Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của cơ quan viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
