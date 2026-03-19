Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Đầu năm 2026, UBND xã Kỳ Xuân tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Lan ở thôn Thượng Phong, đề nghị hỗ trợ giải quyết tranh chấp thửa đất số 15, tờ bản đồ số 73, diện tích 1.676,8m².

Cụ thể, tháng 11/2025, gia đình làm hồ sơ đo đạc tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh. Khi cán bộ trực tiếp đo đạc thì được biết, hiện nay, bà Hạnh (hộ liền kề) đã xây dựng công trình tạm bợ sang phần đất của gia đình Lan. Gia đình bà Lan đã nhiều lần trao đổi, đề nghị tháo dỡ nhưng bà Hạnh không đồng ý.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân phân tích, trao đổi các nội dung liên quan tranh chấp giữa gia đình bà Lan và gia đình bà Hạnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Kỳ Xuân đã chủ động xác minh, nắm bắt tình hình và tổ chức các buổi hòa giải trên tinh thần khách quan, thấu tình đạt lý. Thông qua quá trình vận động, phân tích và trao đổi, chính quyền địa phương đã giúp các bên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, từ đó thống nhất phương án giải quyết phù hợp.

Kết quả, bà Phạm Thị Lan đã nhận lại thửa đất của gia đình, đồng thời mâu thuẫn được tháo gỡ trong không khí ôn hòa, góp phần giữ gìn tình cảm 2 gia đình và củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bà Phạm Thị Lan cho hay: “Sau khi nhận được đơn, chính quyền xã đã sớm tổ chức hòa giải, lắng nghe ý kiến của các bên và phân tích rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Nhờ vậy, chúng tôi đã thống nhất được phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi của mỗi gia đình và giữ được tình làng nghĩa xóm. Tôi rất đồng tình và đánh giá cao vai trò của chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở”.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND xã Kỳ Xuân tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Trần Thị Mai (trú tại thôn Tuần Tượng) đề nghị hỗ trợ giải quyết tranh chấp một thửa đất khai hoang trước đây của gia đình.

Cụ thể, sau khi kết hôn, bà Mai sinh sống tại xã Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân cũ) có một thửa đất do gia đình khai hoang tại thôn Xuân Phú. Do không còn trực tiếp canh tác, bà đã để lại thửa đất cho em trai mượn để sản xuất. Nay, khi ngỏ ý lấy lại đất, người em không muốn trao trả, gây mâu thuẫn gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Kỳ Xuân đã chủ động xác minh, nắm bắt tình hình và tổ chức các buổi hòa giải trên tinh thần khách quan, thấu tình đạt lý. Thông qua quá trình vận động, phân tích và trao đổi, chính quyền địa phương đã giúp các bên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, từ đó thống nhất phương án giải quyết phù hợp.

Kết quả, bà Mai đã nhận lại thửa đất của gia đình, mâu thuẫn cũng được tháo gỡ trong không khí ôn hòa, góp phần giữ gìn tình cảm chị em và củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

“Cũng vì đất đai, hai chị em không tìm được tiếng nói chung nên phát sinh mâu thuẫn. Rất may chính quyền địa phương đã quan tâm, đứng ra hòa giải, phân tích có trách nhiệm, nhờ đó, tôi đã nhận lại được thửa đất của gia đình, đồng thời tình cảm chị em cũng được gìn giữ. Tôi thật sự biết ơn” - bà Trần Thị Mai chia sẻ.

Trên đây là hai trong rất nhiều vụ việc, mâu thuẫn đã được chính quyền xã Kỳ Xuân tổ chức hoà giải thành công trong thời gian vừa qua.

Xã Kỳ Xuân thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Ông Lê Tài Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân khẳng định, trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời giữ vững ổn định xã hội.

“Sau khi nhận được đơn thư, có những vụ việc chỉ cần mời các bên liên quan liên ở hội trường UBND xã giải quyết, nhưng cũng có nhiều vụ việc chúng tôi phải thành lập đoàn đi đến thực địa mới tìm ra được phương án giải quyết ổn thỏa. Qua nắm bắt thực tế ở thực địa, chúng tôi đã phân tích những vấn đề liên quan đến tính pháp lý, yếu tố tình thân, tình làng nghĩa xóm… Từ đó, các bên liên quan bớt đi “cái tôi” của mình, đi đến thống nhất giải quyết vấn đề một cách vui vẻ” – Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân chia sẻ thêm.

Ông Lê Tài Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân trao đổi về quá trình giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Theo thống kê, từ khi đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Kỳ Xuân đã tổ chức 34 cuộc tiếp công dân với 34 lượt công dân tham gia, tiếp nhận 24 vụ việc. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, giải quyết đất trái thẩm quyền theo kết luận thanh tra, bồi thường giải phóng mặt bằng và thanh toán nợ tồn đọng xây dựng cơ bản trước khi sáp nhập. Ngoài ra, xã cũng tiếp nhận 43 đơn thư, trong đó 40 đơn liên quan đến đất đai; 4 đơn liên quan đến chế độ, chính sách.

Đến nay, xã đã giải quyết xong 32 đơn thư, đạt tỷ lệ 74,4%; đang tiếp tục tập trung giải quyết 11 đơn thư còn lại.

UBND xã Kỳ Xuân lập tổ công tác đến thực địa để tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa các vụ việc về đất đai.

Không chỉ ở xử lý đơn thư, Kỳ Xuân còn đẩy mạnh công tác dân vận, hòa giải cơ sở, trong đó có nhiều trường hợp mâu thuẫn gia đình, xích mích trong thôn xóm đã được chính quyền và các tổ chức đoàn thể kịp thời can thiệp, tháo gỡ, hạn chế tối đa việc điều chỉnh bởi pháp luật. Nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng từ các xã cũ trước khi sáp nhập đã được chính quyền xã tập trung xử lý và giải quyết dứt điểm.

Ông Lê Tài Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết thêm, thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và hòa giải cơ sở; tăng cường phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Mục tiêu không chỉ là giải quyết đúng pháp luật các vụ việc phát sinh mà còn xây dựng môi trường xã hội ổn định, đoàn kết, trong đó mỗi gia đình đều được quan tâm, hỗ trợ khi gặp khó khăn.