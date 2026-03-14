Sẽ xử lý nghiêm nhà xe tự ý điều chỉnh, tăng giá cước trái quy định

Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về bình ổn giá.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Đặng Văn Thành cho hay: Sở vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách về việc kê khai giá cước vận tải và niêm yết các thông tin theo quy định.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về bình ổn giá; không tự ý điều chỉnh, tăng giá cước. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh kê khai giá cước, các đơn vị cần thực hiện kê khai giá cước vận tải theo đúng quy định pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và số liệu của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá và mặt bằng giá thị trường; chấp hành thực hiện báo cáo về mức giá kê khai theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận kê khai giá để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm tra, thanh tra giá.

Việc chú trọng công tác bảo dưỡng sẽ hạn chế phần nào việc tiêu hao nhiên liệu khi phương tiện lưu thông trên đường.

Thực hiện niêm yết công khai giá cước tại trụ sở doanh nghiệp, điểm bán vé, bến xe và trên phương tiện theo quy định của pháp luật, đồng thời bán đúng giá đã kê khai và niêm yết; nghiêm cấm lợi dụng giá nhiên liệu tăng cao để tăng giá vé trái quy định; có các hình thức ưu tiên, ưu đãi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật trong giai đoạn biến động về giá xăng dầu.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật giá xăng dầu để thực hiện việc kê khai giá cước theo quy định khi có biến động nhằm bảo đảm hoạt động vận tải diễn ra liên tục, ổn định, đúng quy định, phục vụ việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa được thông suốt.

Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe cần thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá vé, cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe.

Giám sát chặt chẽ việc chấp hành bán vé theo giá đã kê khai, niêm yết của các đơn vị vận tải tại bến xe và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị vận tải kịp thời bán vé cho hành khách; trường hợp phát hiện đơn vị vận tải bán vé xe cho hành khách không đúng giá đã kê khai, niêm yết, phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng tại địa phương để có các biện pháp chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định.

Công khai số điện thoại đường dây nóng tại bến xe để tiếp nhận phản ánh của hành khách liên quan đến giá vé; kịp thời báo cáo Sở Xây dựng đối với các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông thực hiện việc tiếp nhận, rà soát hồ sơ kê khai giá cước vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát và tham gia xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về giá trong hoạt động kinh doanh vận tải khi có yêu cầu; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã tiếp nhận kê khai tăng giá vé trên một số tuyến liên tỉnh, nội tỉnh.

Tuyên truyền vận động và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt là việc thực hiện kê khai, niêm yết, thu giá cước vận tải theo đúng quy định.

Khuyến khích và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác; chú trọng công tác bảo dưỡng phương tiện, thực hiện các biện pháp lái xe tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế tác động của việc tăng giá nhiên liệu đối với hoạt động vận tải.