Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Giá vàng tăng mạnh, liệu mốc 6.000 USD có bị phá vỡ?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Căng thẳng Israel - Iran leo thang, giá vàng, bạc và dầu đồng loạt tăng, trong khi bitcoin lao dốc. Chuyên gia cảnh báo thị trường toàn cầu có thể tiếp tục biến động mạnh nếu xung đột kéo dài.

Giá vàng, bạc, dầu tăng khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang - Ảnh: REUTERS
Giá vàng, bạc, dầu tăng khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang - Ảnh: REUTERS

Theo báo Economic Times ngày 28-2, giá vàng và bạc tăng mạnh khi nhà đầu tư đổ tiền vào tài sản trú ẩn trước căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.

Tình hình trở nên nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, gây ra nhiều vụ nổ tại Tehran và làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng.

Thị trường tiền điện tử - kênh giao dịch hiếm hoi hoạt động cuối tuần - là nơi phản ứng đầu tiên khi bitcoin giảm gần 5%, rơi xuống dưới 60.000 USD.

Giới phân tích nhận định bất ổn địa chính trị có thể khiến chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trong tuần tới, đồng thời thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng và bạc.

Trong bối cảnh giá vàng tiến sát mốc 5.300 USD/ounce và bạc tiệm cận 93 USD/ounce, thị trường đang theo dõi sát khả năng hai kim loại này có thể lần lượt chạm mốc 6.000 USD và 200 USD trong thời gian tới.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng rủi ro địa chính trị và nguy cơ leo thang quân sự đang kích hoạt làn sóng tìm "nơi trú ẩn an toàn".

Theo ông, vàng có thể hướng tới mốc 5.450 USD/ounce, với vùng hỗ trợ quanh 5.120 USD.

Các chuyên gia đánh giá kim loại quý còn khả năng tăng, song để vàng chạm 6.000 USD hay bạc đạt 200 USD/ounce, thị trường cần nhu cầu đủ mạnh và bất ổn toàn cầu duy trì trong thời gian dài.

Ngược lại, nếu xung đột hạ nhiệt, đà tăng có thể chững lại.

Không chỉ kim loại quý, giá dầu cũng bật tăng. Theo Hãng thông tấn Anadolu, dầu Brent tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch cuối tháng 2, đóng cửa ở 73,12 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 6-2025.

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,7%, lên 67,22 USD/thùng.

Ông Osama Rizvi, chuyên gia phân tích tại Primary Vision, nhận định đà tăng do yếu tố địa chính trị có thể không kéo dài nếu các cuộc tấn công diễn ra ở quy mô hạn chế.

"Tôi tin rằng Mỹ sẽ tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tuy nhiên giá dầu Brent vẫn có thể tăng 10%. Nếu cuộc tấn công ở quy mô rất hạn chế, chúng ta thậm chí có thể thấy giá dầu giảm vào ngày 2-3 tới", ông Rizvi nói.

Ông cũng cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá dầu có thể vọt lên 150 USD/thùng, kéo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm khoảng 1,5%, đẩy giá vàng vượt 6.500 USD/ounce và khiến lạm phát Mỹ quay lại mức 4,5%.

tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/gia-vang-dau-tang-manh-lieu-moc-gia-vang-6-000-usd-co-bi-pha-vo-20260228230454125.htm

Tin liên quan

Tags:

#giá vàng tuần tới #giá vàng hôm nay tăng #giá vàng hôm nay #giá vàng hôm nay tăng hay giảm #dự báo giá vàng

Chủ đề Biến động giá vàng

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.
Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.
Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.
Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Trong phiên chợ ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ ở Hà Tĩnh, bên cạnh sự vội vã, tất bật, còn có sự hoan hỉ của cả người mua lẫn người bán để ai cũng kịp về sửa soạn đón giao thừa.
"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết

"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết

Ngày 29 tháng Chạp, các cơ sở rửa xe tại Hà Tĩnh đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để nghỉ Tết. Dù giá tăng nhiều lần, song chủ xe vẫn mỏi mắt tìm nơi nhận rửa trong ngày cuối cùng của năm.