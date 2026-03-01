Giá vàng tăng mạnh, liệu mốc 6.000 USD có bị phá vỡ?

Giá vàng, bạc, dầu tăng khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang - Ảnh: REUTERS

Theo báo Economic Times ngày 28-2, giá vàng và bạc tăng mạnh khi nhà đầu tư đổ tiền vào tài sản trú ẩn trước căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.

Tình hình trở nên nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, gây ra nhiều vụ nổ tại Tehran và làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng.

Thị trường tiền điện tử - kênh giao dịch hiếm hoi hoạt động cuối tuần - là nơi phản ứng đầu tiên khi bitcoin giảm gần 5%, rơi xuống dưới 60.000 USD.

Giới phân tích nhận định bất ổn địa chính trị có thể khiến chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trong tuần tới, đồng thời thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng và bạc.

Trong bối cảnh giá vàng tiến sát mốc 5.300 USD/ounce và bạc tiệm cận 93 USD/ounce, thị trường đang theo dõi sát khả năng hai kim loại này có thể lần lượt chạm mốc 6.000 USD và 200 USD trong thời gian tới.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng rủi ro địa chính trị và nguy cơ leo thang quân sự đang kích hoạt làn sóng tìm "nơi trú ẩn an toàn".

Theo ông, vàng có thể hướng tới mốc 5.450 USD/ounce, với vùng hỗ trợ quanh 5.120 USD.

Các chuyên gia đánh giá kim loại quý còn khả năng tăng, song để vàng chạm 6.000 USD hay bạc đạt 200 USD/ounce, thị trường cần nhu cầu đủ mạnh và bất ổn toàn cầu duy trì trong thời gian dài.

Ngược lại, nếu xung đột hạ nhiệt, đà tăng có thể chững lại.

Không chỉ kim loại quý, giá dầu cũng bật tăng. Theo Hãng thông tấn Anadolu, dầu Brent tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch cuối tháng 2, đóng cửa ở 73,12 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 6-2025.

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,7%, lên 67,22 USD/thùng.

Ông Osama Rizvi, chuyên gia phân tích tại Primary Vision, nhận định đà tăng do yếu tố địa chính trị có thể không kéo dài nếu các cuộc tấn công diễn ra ở quy mô hạn chế.

"Tôi tin rằng Mỹ sẽ tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tuy nhiên giá dầu Brent vẫn có thể tăng 10%. Nếu cuộc tấn công ở quy mô rất hạn chế, chúng ta thậm chí có thể thấy giá dầu giảm vào ngày 2-3 tới", ông Rizvi nói.

Ông cũng cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá dầu có thể vọt lên 150 USD/thùng, kéo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm khoảng 1,5%, đẩy giá vàng vượt 6.500 USD/ounce và khiến lạm phát Mỹ quay lại mức 4,5%.